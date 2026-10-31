Mouthwashing diventa un film: Karyn Kusama alla regia, produce Scott Derrickson

Mouthwashing diventa un film: Sony e Screen Gems hanno acquisito i diritti dell’horror di Wrong Organ e affidano la regia a Karyn Kusama, con Scott Derrickson tra i produttori.

Il 29 ottobre 2026 Sony ha annunciato che Mouthwashing diventerà un film: Screen Gems ha acquisito i diritti dell’horror psicologico di Wrong Organ e affida la regia a Karyn Kusama, già autrice di Jennifer’s Body e The Invitation. Scott Derrickson è tra i produttori, ma non dirige.

Mouthwashing film: cosa è stato annunciato

Il progetto passa da Sony Pictures attraverso Screen Gems, la divisione che da anni lavora sull’horror. La sceneggiatura è affidata a Matt Manfredi e Phil Hay, la coppia che ha già scritto per Kusama The Invitation e Destroyer. Alla produzione ci sono Scott Derrickson, C. Robert Cargill e Vince Cheng, tramite la società Crooked Highway.

Il dettaglio più utile da fissare è un altro: la regia e il gruppo di sceneggiatori sono confermati, ma non esistono ancora una data di uscita, un cast o un trailer. Anche la trama del film resta riservata, e non è chiaro quanto l’adattamento seguirà il racconto del gioco. L’annuncio arriva dopo alcune indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti, che parlavano di Screen Gems al lavoro su un adattamento senza ancora nessun nome legato al film.

Di cosa parla Mouthwashing

Per chi non l’ha giocato: Mouthwashing è un horror psicologico in prima persona sviluppato dallo studio svedese Wrong Organ e pubblicato da Critical Reflex il 26 settembre 2024 su PC. L’estetica richiama l’era della prima PlayStation, con modelli poligonali spigolosi e un’atmosfera volutamente sporca.

La storia segue l’equipaggio della nave cargo Tulpar, che sopravvive a uno schianto nello spazio. Il capitano Curly resta gravemente ferito, incapace di parlare e di muoversi, e il copilota Jimmy lo accusa di aver causato l’incidente. Quando le scorte finiscono, la convivenza degenera. Il racconto è frammentato e non lineare: salta avanti e indietro nel tempo e costringe il giocatore a ricomporre da solo cosa è successo e di chi sia la colpa.

Il gioco lavora su temi scomodi come responsabilità, senso di colpa e negazione delle conseguenze delle proprie azioni. È anche la ragione per cui ha convinto la critica: Metacritic lo colloca a 88 su 100, e ai Horror Game Awards 2024 ha vinto il premio per la miglior narrativa e quello del pubblico.

Perché Karyn Kusama è una scelta coerente

La scelta di Karyn Kusama ha una logica precisa. Con Jennifer’s Body Karyn Kusama ha firmato nel 2009 un film che all’uscita divise la critica e che negli anni è diventato un culto dell’horror contemporaneo. Con The Invitation, premiato al Sitges 2015, ha mostrato di saper costruire tensione in spazi chiusi e tra pochi personaggi, che è esattamente la condizione di una nave alla deriva.

Derrickson, dal canto suo, arriva da Sinister e The Black Phone, due horror costruiti sull’atmosfera più che sullo spavento facile. È il registro che questo adattamento richiede.

Il film arriva in un momento caldo per l’horror

Il passaggio di un horror indie al cinema mainstream non è un caso isolato, e la stagione di Halloween lo rende più visibile. Chi vuole recuperare il genere può partire dai migliori film horror dell’ultimo decennio oppure dalla programmazione horror in tv per Halloween.

Resta da capire la parte più delicata: come si traduce in un film un gioco la cui forza sta nel punto di vista in prima persona e nella frammentazione del tempo. È una sfida di adattamento che i primi dettagli non risolvono, e conviene aspettare cast e data prima di farsi un’idea.

Domande frequenti su Mouthwashing film

Chi dirige il film di Mouthwashing? La regia è di Karyn Kusama, autrice di Jennifer’s Body, The Invitation e Destroyer. Sceneggiano Matt Manfredi e Phil Hay. Chi produce il film di Mouthwashing? Lo produce Sony Pictures tramite Screen Gems, con Scott Derrickson, C. Robert Cargill e Vince Cheng della società Crooked Highway. Quando esce il film di Mouthwashing? Non c’è ancora una data di uscita. Non sono stati annunciati nemmeno cast e trailer. Di cosa parla Mouthwashing? È un horror psicologico in prima persona su cinque membri dell’equipaggio della nave cargo Tulpar, bloccati nello spazio dopo uno schianto, con il capitano ferito e la colpa dell’incidente al centro dello scontro.

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