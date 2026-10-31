Monster Hunter Outlanders è uscito su iOS e Android: cosa sapere

Monster Hunter Outlanders è disponibile dal 29 ottobre 2026 su iOS e Android: lo spin-off mobile di Capcom e TiMi è gratuito, con acquisti in-app.

Capcom e TiMi Studio Group hanno portato Monster Hunter Outlanders su iPhone, iPad e smartphone Android: il gioco è uscito il 29 ottobre 2026, è gratuito da scaricare e si basa sugli acquisti in-app.

Monster Hunter Outlanders è uscito: cosa c’è da sapere

Il debutto è globale, con una sola eccezione: in Cina continentale l’arrivo è previsto nel 2027. Per tutti gli altri mercati l’app è già disponibile su App Store e Google Play, nelle versioni sia per telefoni sia per tablet.

Outlanders è uno spin-off mobile della serie, nato da una licenza di Capcom a TiMi Studio Group, il team di Tencent che lo sviluppa. Il genere è quello dell’action di caccia con elementi survival, ambientato in un mondo aperto chiamato Aesoland. Lì i cacciatori affrontano le specie Radiant e un Drago Anziano, Ruger Aidal, presentato dagli sviluppatori come uno dei nemici di punta.

Chi segue la saga da anni ricorderà che il ritorno del marchio sulla scena globale è passato anche dai grandi annunci di fine 2023, di cui avevamo parlato dopo The Game Awards 2023. Outlanders sposta quella ricetta su touchscreen e controller.

Come si gioca: armi, Buddy e cooperativa

Le armi sono quelle classiche della serie: Spadone, Spada lunga, Doppie lame, Martello, Lancia, Balestra pesante e Arco, almeno sette tipi su cui costruire il proprio stile di caccia. A fianco del giocatore ci sono i Buddy, compagni controllati dall’IA: Palico, Rutaco e Trillan.

Si può cacciare da soli oppure in squadra, fino a quattro giocatori. Il sistema di controllo è pensato per lo schermo tattile, ma la pagina ufficiale conferma anche il supporto ai controller, una buona notizia per chi odia i comandi virtuali in una caccia lunga.

Requisiti e peso dell’app

Il gioco è pesante. Su App Store l’app occupa circa 3,6 GB e richiede almeno iOS 15. I requisiti consigliati dal sito ufficiale sono più alti: iOS 17 o successivo, oppure Android 12 o successivo, con smartphone o tablet da almeno 6 GB di RAM.

Tradotto: un telefono di fascia media recente dovrebbe reggere, ma chi ha un dispositivo con 4 GB di RAM rischia di vedere scattare le battaglie contro i mostri grandi. Conviene controllare memoria libera e connessione prima di avviare il download.

Free-to-play: quanto si può spendere

Scaricare e iniziare costa zero. Il modello, però, è quello dei giochi live service: lo store segnala acquisti in-app, tra cui un abbonamento e pacchetti di valuta, e su Google Play la scheda precisa che alcuni acquisti includono oggetti casuali. Nello store statunitense i pacchetti vanno da 0,99 a 99,99 dollari.

Per chi arriva dalla serie principale la differenza è netta: dove un Monster Hunter da console si compra una volta, qui conviene fissare un tetto di spesa prima di cominciare, magari attivando i limiti di acquisto del sistema operativo. Lo stesso vale se il telefono lo usano anche i più giovani della famiglia.

Dove scaricarlo

Il titolo si trova cercando Monster Hunter Outlanders sullo store di Apple e su Google Play. Le informazioni su piattaforme, data e requisiti sono raccolte anche nel sito ufficiale del gioco, mentre per il resoconto internazionale del lancio c’è la copertura di Gematsu.

Tra le lingue dell’app figurano inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese, coreano, thailandese e due varianti di cinese. L’italiano non compare tra quelle indicate nello store, quindi i menu saranno in un’altra lingua.

Domande frequenti su Monster Hunter Outlanders

Monster Hunter Outlanders è gratis? Sì, il download è gratuito su iOS e Android. Il gioco prevede però acquisti in-app, tra cui un abbonamento e pacchetti di valuta, alcuni dei quali includono oggetti casuali. Quando è uscito Monster Hunter Outlanders? È uscito il 29 ottobre 2026 su iOS e Android. In Cina continentale il lancio è previsto nel 2027. Come scaricare Monster Hunter Outlanders su iPhone e Android? Basta cercare Monster Hunter Outlanders su App Store o Google Play e avviare il download, che su iOS pesa circa 3,6 GB. Servono almeno iOS 15; i requisiti consigliati sono iOS 17 o Android 12 e 6 GB di RAM. Si può giocare con i controller? Sì, la pagina ufficiale indica il supporto ai controller oltre ai comandi touch. Monster Hunter Outlanders ha la modalità multigiocatore? Sì, si può cacciare da soli con i Buddy o in squadra fino a quattro giocatori.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.