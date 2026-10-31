GP Messico 2026
Formula 1

GP Messico 2026: Hamilton in pole, Antonelli quarto in griglia verso il titolo

di Redazione

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel GP del Messico 2026, con Kimi Antonelli in quarta posizione sulla griglia di partenza. La gara si corre domenica 1 novembre alle 21 ora italiana e può portare il pilota Mercedes più vicino al Mondiale.

GP Messico 2026: Hamilton in pole

Indice

GP Messico 2026, la griglia di partenza dei primi dieci

Hamilton ha chiuso la Q3 in 1:16.514 e ha preso la sua prima pole con la Ferrari, la prima in assoluto dal GP d’Ungheria 2023, come ricorda RaceFans. Russell è seconda in griglia a soli 9 millesimi, Leclerc terzo a 119 millesimi: la Ferrari si prende due posti nelle prime tre posizioni.

Antonelli ha chiuso le qualifiche quinto con 1:16.707, a 193 millesimi dalla vetta. La penalità di una posizione inflitta a Max Verstappen per il contatto nelle FP2 lo porta in quarta posizione, davanti al pilota Red Bull. Lo stesso arretramento tocca a Liam Lawson.

La griglia dei primi dieci, dopo le penalità, è questa: 1 Hamilton, 2 Russell, 3 Leclerc, 4 Antonelli, 5 Verstappen, 6 Norris, 7 Hadjar, 8 Lindblad, 9 Lawson, 10 Gasly. Il quadro completo con i tempi di ogni sessione è nella griglia ufficiale pubblicata da RaceFans.

  • Pole: Hamilton (Ferrari), 1:16.514
  • Prima fila: Hamilton e Russell (Mercedes), a 9 millesimi
  • Antonelli: quinto in qualifica, quarto in griglia
  • Ultimo in griglia: Bottas, con 50 posizioni di penalità per i componenti della power unit

Cosa significa per il titolo di Antonelli

Prima delle qualifiche Antonelli guida il Mondiale con 365 punti, contro i 242 di Russell e i 241 di Hamilton: un margine di 123 e 124 punti. Il titolo può arrivare già a Città del Messico, e nel pezzo dedicato al conto del titolo abbiamo spiegato che ad Antonelli basta un nono posto, a patto che gli avversari più vicini non facciano il pieno.

Partire quarto toglie pressione. Antonelli parte nelle prime due file, lontano dal gruppo centrale. Davanti a lui ci sono però i due piloti che oggi gli contendono il titolo in classifica: ogni punto che strappano ad Antonelli accorcia il margine e rimanda la festa.

Hamilton e la Ferrari, un weekend da ricordare

Per Hamilton la pole arriva dopo tre anni e tre mesi. Era già tornato alla vittoria con la Ferrari nel GP di Barcellona 2026, e a Città del Messico completa il percorso con un primo posto in griglia che mancava dal 2023.

Hamilton ha lasciato Russell a 9 millesimi, e Leclerc, terzo, completa un risultato che mette la Ferrari in condizione di giocarsi la gara fin dalla partenza. Domenica si vedrà se il passo di gara confermerà quello del sabato.

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Orario e dove vedere la gara

Il GP del Messico parte domenica 1 novembre alle 21 ora italiana, le 14 a Città del Messico. La diretta è su Sky Sport. Orari del weekend e canali sono nella nostra guida a orari e streaming del GP.

Domande frequenti sul GP del Messico 2026

Dove partono Hamilton e Antonelli nel GP del Messico 2026?

Hamilton parte in pole position con la Ferrari. Antonelli parte quarto con la Mercedes, dopo il quinto tempo in qualifica e la penalità di una posizione a Verstappen.

A che ora parte la gara del GP del Messico?

La gara parte domenica 1 novembre 2026 alle 21 ora italiana. La diretta è su Sky Sport.

Antonelli può diventare campione del mondo in Messico?

Sì. Prima delle qualifiche guida con 365 punti, 123 in più di Russell e 124 in più di Hamilton, e il titolo può arrivare già a Città del Messico se i risultati della gara lo permettono.

Perché Antonelli parte quarto se in qualifica è stato quinto?

Verstappen, quarto in qualifica, ha ricevuto una penalità di una posizione in griglia per il contatto nelle FP2. Antonelli guadagna un posto e passa dal quinto al quarto.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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