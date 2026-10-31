Milan-Inter 3-1: Pulisic, Rabiot e Moreira piegano l’Inter, il derby è rossonero

Il Milan ha battuto l’Inter 3-1 nel derby di San Siro e ha chiuso la partita nel primo tempo, con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira.

Il Milan ha battuto l’Inter 3-1 nel derby di San Siro della decima giornata di Serie A e lo ha fatto nel primo tempo: Pulisic al 4′, Rabiot al 10′ e poi Moreira al 43′ su punizione hao risposto al gol di Bastoni al 22′. Per i rossoneri è il quarto derby consecutivo vinto, per l’Inter la prima sconfitta stagionale in campionato.

Milan-Inter 3-1: la cronaca dei gol

La partita si è decisa nei primi dieci minuti. Moreira ha servito prima Pulisic, che ha segnato al 4′, poi Rabiot, che ha raddoppiato al 10′. Due assist dello stesso giocatore, due gol e il Milan già avanti 2-0, davanti a un’Inter che non aveva ancora trovato le distanze.

I nerazzurri hanno reagito e al 22′ hanno accorciato: Calhanoglu ha battuto un corner, Akanji ha spizzato di testa e Bastoni ha spinto in rete. L’Inter ha giocato meglio per un quarto d’ora, ma al 43′ Moreira ha chiuso la questione con una punizione che ha fissato il 3-1 prima dell’intervallo.

La ripresa è andata a ritmi bassi. Il Milan ha gestito il vantaggio senza correre rischi, l’Inter non ha trovato lo spazio per rientrare. Il cartellino giallo è arrivato per De Winter e Moreira nel Milan, per Carlos Augusto nell’Inter. Nessuna espulsione.

Il rigore revocato al VAR al 76′

L’episodio più discusso della ripresa è arrivato al 75′. L’arbitro Marco Guida ha assegnato un rigore al Milan per un presunto fallo di mano di Gila su un cross di Mkhitaryan. Dopo la revisione al VAR, al 76′, Guida è tornato sulla sua decisione e ha annullato il penalty. Per la cronaca, in sala VAR c’era Paolo Silvio Mazzoleni.

Le scelte di Amorim e Chivu

Ruben Amorim ha schierato il Milan con un 4-4-1-1: Maignan in porta, Gila, De Winter, Pavlovic e Diawara in difesa, Moreira, Musah, Modric e Pulisic a centrocampo, Rabiot dietro a Ramos. Gila, Moreira e Rabiot erano rientrati dopo lo stop, mentre Chukwueze e Saelemaekers sono rimasti fuori per infortunio. Chi vuole rivedere le scelte della vigilia può leggere la previa del derby con orario, TV e formazioni pubblicata da AHM.

Cristian Chivu ha risposto con una formazione atipica: Thuram unica punta, con Sucic e Diouf a rifinire alle sue spalle e una difesa a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni. Mancavano Lautaro Martinez, Curtis Jones e Pavard. Al 73′ sono entrati Mkhitaryan e Zielinski, all’82’ Bonny, Dimarco ed Esposito, ma il risultato non è cambiato.

Per il Milan hanno giocato anche i cambi di fine gara: Jashari, Bartesaghi e Cisse all’83’, Hutchinson e Terracciano all’89’. Il recupero è durato cinque minuti.

Un derby che pesa sulla classifica

L’Inter era arrivata a San Siro dopo otto vittorie nelle prime nove giornate e resta a 25 punti, in zona vertice. Il Milan, reduce dal 4-2 subìto a Bologna mercoledì 28 ottobre, ha ritrovato la vittoria nella partita che conta di più per il pubblico rossonero. La classifica completa si può trovare sul sito ufficiale della Lega Serie A.

C’è anche un dato storico. Il Milan vince per la quarta volta di fila contro l’Inter, nonostante l’avvio di stagione dei cugini lo mettesse di nuovo nel ruolo di sfavorito. Chivu, invece, non ha ancora vinto un derby da allenatore nerazzurro.

Per l’Inter il calendario non si ferma. Gli impegni europei dei nerazzurri sono nel nostro riepilogo delle avversarie di Champions League 2026/27.

Domande frequenti su Milan-Inter 3-1

Come è finita Milan-Inter del 31 ottobre 2026? Il Milan ha vinto 3-1 a San Siro nella decima giornata di Serie A. Tutti e quattro i gol sono arrivati nel primo tempo. Chi ha segnato nel derby Milan-Inter? Pulisic al 4′, Rabiot al 10′ e Moreira al 43′ su punizione per il Milan, Bastoni al 22′ per l’Inter. Moreira ha anche servito gli assist per i primi due gol. C’è stato un rigore nel derby? Al 75′ l’arbitro Guida ha concesso un rigore al Milan per un presunto fallo di mano di Gila. Dopo la revisione al VAR, al 76′, la decisione è stata annullata. Quanti punti ha l’Inter dopo il derby? L’Inter resta a 25 punti, con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in 10 giornate. Quella contro il Milan è la prima sconfitta stagionale in campionato. Chi allena Milan e Inter? Il Milan è allenato da Ruben Amorim, l’Inter da Cristian Chivu.

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