GTA 6, orario di lancio in Italia: ecco quando si sblocca su PS5

Il countdown per GTA 6, soprattutto per quanto riguarda l’orario di sblocco in Italia, è ufficialmente entrato nella fase calda. Dopo mesi passati a inseguire conferme sulla data di uscita, arriva ora il dettaglio che milioni di giocatori italiani stavano aspettando: l’orario esatto in cui sarà possibile accendere la console ed entrare nel nuovo capitolo firmato Rockstar Games.

Secondo i dati pubblici consultabili sulle pagine del PlayStation Store, la versione digitale di Grand Theft Auto VI per PS5 si sbloccherà per gli account italiani esattamente alla mezzanotte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026, in coincidenza con la data di lancio globale del gioco.

A che ora si sblocca GTA 6 in Italia

Per chi possiede un account PlayStation Store italiano, GTA 6 diventa giocabile alle 00:00 di giovedì 19 novembre 2026. L’orario corrisponde alle 23:00 UTC del 18 novembre, convertite nel fuso CET in vigore in Italia a novembre, quando è già tornata l’ora solare.

Perché conta l’account, non il fuso orario della console

Un dettaglio che cambia tutto: lo sblocco non dipende dall’orologio impostato sulla PS5, ma dal Paese associato all’account PlayStation Store. Chi ha un account italiano vedrà il gioco sbloccarsi a mezzanotte italiana, indipendentemente da eventuali modifiche manuali al fuso orario del dispositivo. Provare a “ingannare” la console cambiando il fuso non anticipa in alcun modo l’accesso.

Un lancio globale spalmato su 15 finestre e 19 ore

GTA 6 non debutta contemporaneamente in tutto il mondo. Le pagine regionali del PlayStation Store, che coprono complessivamente 63 Paesi e territori, disegnano un rilascio progressivo distribuito su 15 finestre orarie nell’arco di 19 ore.

Si parte dalla Nuova Zelanda, dove il gioco si sblocca già alle 11:00 UTC del 18 novembre (mezzanotte locale). Seguono a ruota Australia, Giappone e Corea del Sud, le regioni dell’area UTC+8, poi Indonesia, Thailandia, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia.

L’Italia rientra nella fascia dell’Europa centrale, insieme ad altre diciotto regioni. Subito dopo tocca a Regno Unito e Irlanda, mentre nelle ore successive il rilascio raggiunge Brasile, Bolivia, Stati Uniti e Canada, fino a chiudersi in Messico alle 06:00 UTC del 19 novembre.

Il precedente di Red Dead Redemption 2

Vale la pena ricordare che, al momento in cui scriviamo, Rockstar Games non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale sugli orari di sblocco console. L’indicazione arriva esclusivamente dalle pagine dello store digitale, ma è coerente con quanto già accaduto in passato: le versioni PS4 e Xbox One di Red Dead Redemption 2 si sbloccarono infatti esattamente a mezzanotte, seguendo un ordine cronologico basato sui fusi orari dei diversi Paesi di lancio. Un dato che rende la previsione per GTA 6 piuttosto solida, pur restando ufficiosa.

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Preload, prezzo e altri dettagli da segnare in agenda

Chi ha effettuato il preordine digitale potrà iniziare il pre-download dal 12 novembre 2026, una settimana prima dell’uscita, così da trovare il gioco già pronto all’avvio allo scoccare della mezzanotte. Anche le copie fisiche, che non contengono un disco ma un codice di download, saranno disponibili dalla stessa data per permettere il pre-caricamento.

Sul fronte prezzi, la Standard Edition di GTA 6 è proposta a 79,99 euro, mentre la Ultimate Edition, che aggiunge contenuti estetici extra e accesso ad alcune zone esclusive di Miami, costa 99,99 euro. Per ulteriori informazioni, consulta questo articolo.

Le informazioni finora emerse riguardano esclusivamente la versione PS5: gli orari per Xbox Series X|S dovranno essere verificati separatamente, perché la scansione ricavata dalle pagine PlayStation non si estende automaticamente alla piattaforma Microsoft.

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Domande frequenti su GTA 6 e l’orario di lancio in Italia

A che ora esce GTA 6 in Italia? Il gioco si sblocca alle 00:00 di giovedì 19 novembre 2026 per chi ha un account PlayStation Store italiano, in coincidenza con la data di lancio globale. L’orario di sblocco è già ufficiale? No. L’informazione deriva dai dati pubblici presenti sulle pagine del PlayStation Store e non da un comunicato ufficiale di Rockstar Games, anche se è coerente con il precedente di Red Dead Redemption 2. Cambiare il fuso orario della console anticipa lo sblocco? No. L’orario dipende dal Paese associato all’account PlayStation Store, non dall’orologio impostato sul dispositivo. Da quando si può fare il preload di GTA 6? Dal 12 novembre 2026, sette giorni prima del lancio, sia per le copie digitali sia per quelle fisiche tramite il codice incluso nella confezione.

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