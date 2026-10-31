The Duskbloods rinviato al 2027: l’esclusiva Switch 2 di FromSoftware cambia anno

The Duskbloods non uscirà nel 2026: il 29 ottobre FromSoftware ha spostato al 2027 la finestra di lancio della sua esclusiva per Nintendo Switch 2, senza indicare una data precisa.

L’annuncio è arrivato dall’account ufficiale del gioco su X. Lo studio di Hidetaka Miyazaki spiega che lo sviluppo è nella fase delle rifiniture finali e che serve altro tempo per sistemare regole e bilanciamento. Chi aspettava il nuovo FromSoftware sotto l’albero dovrà quindi pazientare almeno fino al nuovo anno.

Perché The Duskbloods è stato rinviato al 2027

La motivazione ufficiale è una sola: rifinire il gioco. Nel messaggio pubblicato il 29 ottobre, FromSoftware scrive che lo sviluppo è “at the final adjustment stage” e che il tempo in più servirà per gli ultimi interventi sulle regole di gioco e sul bilanciamento. Il comunicato riportato integralmente da Worthplaying chiude con le scuse ai giocatori e un ringraziamento per la pazienza.

Lo studio cita anche il test di rete come punto di partenza. Durante le prove, dice, i giocatori hanno mostrato interesse per combattimento, profondità strategica ed espressione personale. Nessun dettaglio sulle modifiche in arrivo, e nessun accenno a cause diverse: il resto sono ipotesi, e noi ci fermiamo qui.

Il network test di agosto

Il closed network test si è svolto dal 21 al 23 agosto 2026, con partite fino a otto giocatori e iscrizioni aperte dal 22 luglio. La partenza non è stata delle migliori: la prima sessione è stata chiusa in anticipo per problemi ai server, con molti iscritti bloccati al menu principale. FromSoftware aveva promesso di lavorare sui server e di aggiornare i giocatori sulle sessioni successive.

Cosa sappiamo di The Duskbloods

The Duskbloods è stato presentato ad aprile 2025, durante la presentazione dedicata a Nintendo Switch 2, ed è diretto da Miyazaki. Per FromSoftware è un esperimento: niente avventura in solitaria, ma un action multiplayer che mescola scontri tra giocatori (PvP) e nemici controllati dal gioco (PvE).

Piattaforma : solo Nintendo Switch 2

: solo Nintendo Switch 2 Giocatori : fino a otto per partita

: fino a otto per partita Personaggi : oltre una dozzina di Bloodsworn, figure simili a vampiri con armi e abilità proprie, comprese le armi da fuoco

: oltre una dozzina di Bloodsworn, figure simili a vampiri con armi e abilità proprie, comprese le armi da fuoco Atmosfera : gotica, di gusto vittoriano

: gotica, di gusto vittoriano Distribuzione: in collaborazione con Nintendo, con le vendite divise per regione

C’è anche un piccolo primato storico. Secondo la scheda Wikipedia del gioco, è la prima esclusiva FromSoftware per una console casalinga Nintendo dai tempi di Lost Kingdoms II, uscito nel 2003. Per chi ha amato le atmosfere di Bloodborne, il richiamo gotico è evidente.

Un rinvio che arriva dopo mesi di conferme

Fino a poche settimane fa la finestra del 2026 sembrava solida. A febbraio Kadokawa, la società che controlla FromSoftware, aveva ribadito nei risultati finanziari che The Duskbloods ed Elden Ring Tarnished Edition erano entrambi previsti nel 2026 su Switch 2, precisando però di non avere ancora una data. Proprio l’assenza di un giorno di uscita a ridosso dell’autunno aveva fatto crescere i dubbi tra i fan.

Cosa resta su Switch 2 per Natale

Il catalogo di fine anno perde un titolo di peso, ma non resta vuoto. Nintendo punta soprattutto su riedizioni e versioni potenziate, con un grande nome in testa. Ecco le uscite principali annunciate per novembre e dicembre:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time , il remake: 5 novembre

, il remake: 5 novembre Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition : 12 novembre

: 12 novembre Metaphor: ReFantazio : 12 novembre

: 12 novembre Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition : 3 dicembre

: 3 dicembre Monster Hunter Wilds: 4 dicembre

Switch 2 ha già accolto altri titoli di peso dalle terze parti, da Hollow Knight: Silksong con il suo upgrade gratuito in poi. The Duskbloods resta però una delle esclusive più attese della console, e ora diventa uno dei nomi da segnare sul calendario del 2027.

Domande frequenti su The Duskbloods

Quando esce The Duskbloods? FromSoftware ha spostato l’uscita al 2027. Al momento non esiste una data precisa né un periodo più ristretto dell’anno. Perché FromSoftware ha rinviato The Duskbloods? Lo studio dice che il gioco è nella fase di rifinitura finale e che serve tempo per gli ultimi interventi su regole e bilanciamento, anche alla luce del network test di agosto. The Duskbloods è ancora un’esclusiva Switch 2? Sì. Il gioco resta annunciato solo per Nintendo Switch 2 e verrà distribuito insieme a Nintendo. Che tipo di gioco è The Duskbloods? È un action multiplayer per un massimo di otto giocatori, con modalità PvP e PvE. Si gioca nei panni dei Bloodsworn, personaggi simili a vampiri, ed è diretto da Hidetaka Miyazaki.

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