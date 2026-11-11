Switch 2, settimana migliore del 2026 negli USA con la console Zelda

Nintendo Switch 2 ha chiuso la settimana del 31 ottobre con il miglior incasso hardware del 2026 negli Stati Uniti, spinta dalla console Zelda 40th Anniversary Edition, mentre il remake di Ocarina of Time conquista la vetta della classifica fisica britannica e un Metacritic da 96.

Switch 2 negli USA: il dato Circana della settimana al 31 ottobre

Negli Stati Uniti la spesa in hardware di Switch 2 ha segnato il totale settimanale più alto del 2026 finora. Lo ha comunicato l’analista Circana Mat Piscatella il 9 novembre, attribuendo la spinta alla console Zelda 40th Anniversary Edition, in vendita a 519,99 dollari con console e dock nero e oro decorati con la Triforce. Il bundle non include il gioco.

Piscatella ha aggiunto che la spesa complessiva in hardware videoludico negli USA è salita dell’81% rispetto alla stessa settimana del 2025. Il dato riguarda tutte le console, non solo quelle Nintendo, e non c’è nessuna cifra in unità vendute: il confronto è in dollari incassati.

Il picco americano arriva prima del lancio del gioco

La rilevazione si ferma prima dell’uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2, arrivato il 5 novembre. Il picco americano nasce quindi dall’attesa e dalla console a tema, non dalle copie del gioco. L’effetto del remake sulle vendite statunitensi si vedrà nei dati mensili di novembre, che Circana diffonde più avanti.

Chi vuole il contesto sull’annuncio e sul video Nintendo trova il quadro completo nel nostro articolo sulle novità di Ocarina of Time su Switch 2, uscito pochi giorni prima del lancio.

Ocarina of Time in Gran Bretagna: primo posto e secondo lancio fisico della saga

Intanto in Regno Unito il remake ha debuttato al primo posto nella classifica fisica GfK, davanti a Call of Duty: Modern Warfare 4 e a EA Sports FC 27, come mostra la classifica britannica di Nintendo Life. Chris Dring di The Game Business lo definisce il secondo lancio fisico più grande della serie nel Paese: supera di circa il 35% Breath of the Wild e resta più o meno alla metà di Tears of the Kingdom. È anche il lancio fisico più grande del 2026 finora. Dring invita a leggere il dato tenendo conto della base installata di Switch 2, e la classifica non include le vendite digitali.

I voti: Metacritic a 96, il più alto del 2026

Sul fronte della critica il remake ha ottenuto 96 su Metacritic da più di 80 recensioni, il punteggio più alto tra i giochi usciti nel 2026 (la scheda dei voti li elenca uno per uno). Resta sotto il 99 dell’originale per Nintendo 64 del 1998, record assoluto del sito, e sopra il 94 di Ocarina of Time 3D. Tra le singole valutazioni, GamesRadar+ assegna 5 su 5, IGN 9 su 10 con qualche riserva sui dungeon semplificati e RPG Site 8 su 10.

Cosa aspettarsi dai prossimi dati di vendita

Il test vero arriva con i dati mensili di novembre, quando si capirà quanto il remake abbia spostato anche il digitale e quanto pesi il bundle da collezione, che ha già gonfiato l’incasso hardware americano. Il gioco richiede Nintendo Switch 2: è la piattaforma indicata per il remake.

Domande frequenti su Ocarina of Time su Switch 2

Quando è uscito il remake di Zelda Ocarina of Time su Switch 2? Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uscito il 5 novembre 2026 su Nintendo Switch 2. Quanto costa la console Zelda 40th Anniversary Edition? Negli Stati Uniti la Zelda 40th Anniversary Edition di Switch 2 costa 519,99 dollari. Comprende console e dock neri e oro con il simbolo della Triforce, ma non il gioco. Che voto ha il remake di Ocarina of Time su Metacritic? Il remake ha 96 su Metacritic, il punteggio più alto tra i giochi del 2026, contro il 99 dell’originale del 1998 e il 94 di Ocarina of Time 3D. Le vendite di Switch 2 negli USA dipendono dal remake? No, non direttamente: la settimana al 31 ottobre precede il lancio del gioco. Il picco è legato alla console Zelda 40th Anniversary Edition; l’impatto del remake sarà più chiaro con i dati mensili di novembre.

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