GTA 6, orario di sblocco in Italia: mezzanotte del 19 novembre su PS5 e cosa cambia su Xbox

Il lancio di GTA 6 in Italia scatta a mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre su PlayStation 5: per Xbox Series X|S conta la data, mentre l’orario va controllato sulla scheda del proprio store.

Mancano tre giorni a Grand Theft Auto VI e la domanda più cercata è una sola: a che ora si gioca. In Italia lo sblocco su PlayStation 5 è alle mezzanotte del 19 novembre, giovedì, cioè le 00:00 ora italiana. La scheda italiana del PlayStation Store lo indica come 18 novembre alle 23:00 UTC, che con l’ora solare di novembre diventa l’inizio del 19.

A che ora si sblocca GTA 6 su PS5 in Italia

Lo sblocco non è unico per tutto il mondo. Il PlayStation Store lo fissa alle 00:00 locali di ogni fuso, quindi chi sta più a est gioca per primo: Nuova Zelanda, Australia e Giappone aprono ore prima dell’Europa. L’Italia rientra nel gruppo dell’Europa centrale, che parte a mezzanotte in punto. Il Regno Unito e il Portogallo partono un’ora dopo, quando in Italia è l’una di notte del 19.

Chi ha prenotato la versione digitale non deve fare nulla: il gioco è già scaricato con il preload e il tasto di avvio si attiva allo scoccare dell’ora. Il preload su PS5 è partito il 10 novembre alle 00:00 locali, come spiega la guida al preload di GTA 6 che AHM ha pubblicato la settimana scorsa.

Xbox Series X|S: preload sì, orario di sblocco da controllare

Su Xbox Series X|S il preload è partito alle 00:00 GMT del 10 novembre, le 01:00 in Italia, uguale per tutti i paesi. La data di uscita è la stessa del 19 novembre, ma per lo sblocco non esiste una tabella per paese pari a quella di PlayStation. Se giochi su Xbox, non dare per scontata la mezzanotte: apri la scheda del gioco nel tuo store nei giorni prima del lancio e guarda cosa indica per il tuo account.

Come controllare l’orario sul proprio account

L’orario segue la regione dell’account, non l’orologio della console. Cambiare data e ora nelle impostazioni non anticipa nulla, e il paese di un account PlayStation non si cambia dopo la creazione. Per sapere quando parte il tuo sblocco, apri la scheda di GTA 6 sullo store dalla console o dal sito e cerca il conto alla rovescia o la data di uscita con l’ora UTC.

Il controllo vale anche per i codici. Quelli PlayStation, compresa la versione fisica, che è un codice di download senza disco, funzionano solo su account della regione giusta: l’Italia è nel gruppo Resto di EMEA e Asia, insieme a Francia, Germania e Spagna. I codici Xbox non hanno vincoli di regione.

Prezzi, edizioni e offerta di lancio

Sul PlayStation Store italiano, alla data del 16 novembre, la Standard Edition costa 79,99 euro e la Ultimate Edition 99,99 euro. L’Ultimate si può anche acquistare come upgrade da chi ha già la Standard. Chi prenota o compra entro il 19 novembre riceve il pacchetto Vintage Vice City e un mese di GTA+, da riscattare entro il 31 marzo 2027; l’upgrade Ultimate è escluso dall’offerta. Le condizioni sono sulla pagina delle edizioni di Rockstar.

Il gioco è ottimizzato per PS5 Pro e sfrutta vibrazione e grilletti adattivi del DualSense, come indica la scheda del PlayStation Store. Per chi cerca altro da giocare nello stesso mese, c’è la lista delle uscite videogiochi di novembre 2026 oltre a GTA 6.

Cosa fare prima di giovedì a mezzanotte

Controlla che il preload sia completo e che il gioco risulti pronto nella libreria. Lascia spazio libero per le patch del giorno di lancio, che possono far crescere il download. Verifica la regione dell’account e la scheda del gioco sullo store. Se hai un codice, riscattalo con un account della stessa regione.

Domande frequenti su GTA 6 e l’orario di lancio

A che ora esce GTA 6 in Italia? Su PlayStation 5 alle 00:00 del 19 novembre 2026, ora italiana, pari alle 23:00 UTC del 18 novembre. GTA 6 esce prima in Nuova Zelanda? Sì. Lo sblocco segue la mezzanotte locale di ogni fuso, quindi Nuova Zelanda, Australia e Giappone giocano ore prima dell’Italia. GTA 6 su Xbox esce alla stessa ora che su PS5? La data è la stessa, il 19 novembre. Per l’orario di sblocco conviene guardare la scheda del gioco nel proprio Xbox Store, perché non c’è una tabella per paese come su PlayStation. Posso anticipare l’avvio cambiando l’ora della console? No. L’orario dipende dalla regione dell’account e non dall’orologio della console. Il preload è già disponibile? Sì, dal 10 novembre: su PS5 alla mezzanotte locale, su Xbox alle 00:00 GMT.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.