GTA 6, orario di sblocco in Italia: mezzanotte del 19 novembre su PS5 e cosa cambia su Xbox

Il lancio di GTA 6 in Italia scatta a mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre su PlayStation 5: per Xbox Series X|S conta la data, mentre l’orario va controllato sulla scheda del proprio store.
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Mancano tre giorni a Grand Theft Auto VI e la domanda più cercata è una sola: a che ora si gioca. In Italia lo sblocco su PlayStation 5 è alle mezzanotte del 19 novembre, giovedì, cioè le 00:00 ora italiana. La scheda italiana del PlayStation Store lo indica come 18 novembre alle 23:00 UTC, che con l’ora solare di novembre diventa l’inizio del 19.
A che ora si sblocca GTA 6 su PS5 in Italia
Lo sblocco non è unico per tutto il mondo. Il PlayStation Store lo fissa alle 00:00 locali di ogni fuso, quindi chi sta più a est gioca per primo: Nuova Zelanda, Australia e Giappone aprono ore prima dell’Europa. L’Italia rientra nel gruppo dell’Europa centrale, che parte a mezzanotte in punto. Il Regno Unito e il Portogallo partono un’ora dopo, quando in Italia è l’una di notte del 19.
Chi ha prenotato la versione digitale non deve fare nulla: il gioco è già scaricato con il preload e il tasto di avvio si attiva allo scoccare dell’ora. Il preload su PS5 è partito il 10 novembre alle 00:00 locali, come spiega la guida al preload di GTA 6 che AHM ha pubblicato la settimana scorsa.
Xbox Series X|S: preload sì, orario di sblocco da controllare
Su Xbox Series X|S il preload è partito alle 00:00 GMT del 10 novembre, le 01:00 in Italia, uguale per tutti i paesi. La data di uscita è la stessa del 19 novembre, ma per lo sblocco non esiste una tabella per paese pari a quella di PlayStation. Se giochi su Xbox, non dare per scontata la mezzanotte: apri la scheda del gioco nel tuo store nei giorni prima del lancio e guarda cosa indica per il tuo account.
Come controllare l’orario sul proprio account
L’orario segue la regione dell’account, non l’orologio della console. Cambiare data e ora nelle impostazioni non anticipa nulla, e il paese di un account PlayStation non si cambia dopo la creazione. Per sapere quando parte il tuo sblocco, apri la scheda di GTA 6 sullo store dalla console o dal sito e cerca il conto alla rovescia o la data di uscita con l’ora UTC.
Il controllo vale anche per i codici. Quelli PlayStation, compresa la versione fisica, che è un codice di download senza disco, funzionano solo su account della regione giusta: l’Italia è nel gruppo Resto di EMEA e Asia, insieme a Francia, Germania e Spagna. I codici Xbox non hanno vincoli di regione.
Prezzi, edizioni e offerta di lancio
Sul PlayStation Store italiano, alla data del 16 novembre, la Standard Edition costa 79,99 euro e la Ultimate Edition 99,99 euro. L’Ultimate si può anche acquistare come upgrade da chi ha già la Standard. Chi prenota o compra entro il 19 novembre riceve il pacchetto Vintage Vice City e un mese di GTA+, da riscattare entro il 31 marzo 2027; l’upgrade Ultimate è escluso dall’offerta. Le condizioni sono sulla pagina delle edizioni di Rockstar.
Il gioco è ottimizzato per PS5 Pro e sfrutta vibrazione e grilletti adattivi del DualSense, come indica la scheda del PlayStation Store. Per chi cerca altro da giocare nello stesso mese, c’è la lista delle uscite videogiochi di novembre 2026 oltre a GTA 6.
Cosa fare prima di giovedì a mezzanotte
- Controlla che il preload sia completo e che il gioco risulti pronto nella libreria.
- Lascia spazio libero per le patch del giorno di lancio, che possono far crescere il download.
- Verifica la regione dell’account e la scheda del gioco sullo store.
- Se hai un codice, riscattalo con un account della stessa regione.
Domande frequenti su GTA 6 e l’orario di lancio
Su PlayStation 5 alle 00:00 del 19 novembre 2026, ora italiana, pari alle 23:00 UTC del 18 novembre.
Sì. Lo sblocco segue la mezzanotte locale di ogni fuso, quindi Nuova Zelanda, Australia e Giappone giocano ore prima dell’Italia.
La data è la stessa, il 19 novembre. Per l’orario di sblocco conviene guardare la scheda del gioco nel proprio Xbox Store, perché non c’è una tabella per paese come su PlayStation.
No. L’orario dipende dalla regione dell’account e non dall’orologio della console.
Sì, dal 10 novembre: su PS5 alla mezzanotte locale, su Xbox alle 00:00 GMT.