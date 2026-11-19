Spyro: A Realm Beyond si rifà vivo: Activision ha pubblicato un teaser in vista dei The Game Awards 2026, la serata del 10 dicembre, dove promette nuovi dettagli sul primo capitolo inedito del draghetto viola in quasi vent’anni.

Il teaser accompagna cinque nuove immagini di gioco dell’area Painted Plains, uno dei regni da esplorare. Activision e lo studio Toys for Bob non hanno anticipato che cosa verrà mostrato, né se il 10 dicembre arriverà una data di uscita precisa. Per ora l’unico punto fermo è la finestra di lancio, fissata alla primavera 2027.

Cosa è già stato annunciato su Spyro: A Realm Beyond

Il gioco non è una sorpresa dell’ultima ora. Il debutto ufficiale risale al 7 giugno 2026, durante lo Xbox Games Showcase, con la presentazione pubblicata su Xbox Wire. Lo sviluppa Toys for Bob, lo pubblica Activision e arriva su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, sia su Steam sia con la versione Xbox.

È la prima avventura nuova di Spyro dopo quasi due decenni. Negli ultimi anni il personaggio era tornato solo con raccolte e remaster, e A Realm Beyond riparte da una storia originale invece di rimettere mano a vecchi livelli.

Volo libero, un nuovo regno e la voce di Tom Kenny

La trama parte da Spyro che resta bloccato in un regno sconosciuto mentre cerca la strada di casa. L’arrivo degli invasori chiamati Scavs lo costringe a stringere nuove alleanze e a difendere quel mondo. Nell’intervista di presentazione lo studio ha introdotto anche un nuovo antagonista.

Il cambio più evidente riguarda il movimento. Nei giochi precedenti Spyro planava. Qui vola davvero, con picchiate, salite e virate strette dentro ambientazioni molto più ampie. A dare di nuovo voce al protagonista torna Tom Kenny.

I The Game Awards 2026 e l’appuntamento del 10 dicembre

La cerimonia è in programma il 10 dicembre e quest’anno si può seguire anche in streaming su Disney+: data e orario italiano della serata sono già confermati. Lo show è da sempre la vetrina in cui i grandi editori piazzano trailer e annunci a sorpresa, ed è la sede scelta da Activision per tornare a parlare di Spyro.

Chi vuole capire come funziona la serata, con il voto del pubblico e la griglia delle categorie, trova il quadro completo nella guida ai The Game Awards 2026.

Cosa resta da chiarire sul nuovo Spyro

Mancano ancora il giorno esatto del lancio, il prezzo e le eventuali edizioni speciali. Non sono state indicate nemmeno date precise per l’Italia e per l’Europa: finora il periodo comunicato è lo stesso per tutte le piattaforme, ossia la primavera 2027. Il palco dei The Game Awards sarà il primo banco di prova per capire se Toys for Bob scioglierà questi nodi o se si limiterà a un nuovo trailer.

Domande frequenti su Spyro: A Realm Beyond

Che cos’è Spyro: A Realm Beyond? È il nuovo capitolo della serie di Spyro, un’avventura d’azione e piattaforme in cui il drago può volare liberamente. Lo sviluppa Toys for Bob e lo pubblica Activision. Su quali piattaforme esce Spyro: A Realm Beyond? Arriva su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Quando esce Spyro: A Realm Beyond? La finestra annunciata è la primavera 2027. Una data precisa non è stata ancora comunicata. Quando si tengono i The Game Awards 2026? La cerimonia si svolge il 10 dicembre 2026. Activision e Toys for Bob hanno detto che in quell’occasione condivideranno nuove informazioni sul gioco.

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