Pokémon Champions riceve la sua prima patch di bilanciamento il 2 dicembre: arrivano nuove mosse per diversi Pokémon, più precisione per cinque attacchi, tra cui Rock Slide, e un cambio a Flash Fire che resta attivo dopo la Megaevoluzione.

La patch arriva dopo la manutenzione programmata di mercoledì 2 dicembre 2026, come ha comunicato The Pokémon Company. Il pacchetto non tocca le statistiche di base: aggiunge mosse a Pokémon già in squadra, alza la precisione di alcuni attacchi e ritocca due abilità.

Le nuove mosse di Pokémon Champions: chi le impara

Sei mosse entrano nel repertorio di Pokémon già presenti nel gioco. Ecco l’elenco completo, mossa per mossa, come lo ha pubblicato The Pokémon Company (qui il riepilogo in inglese di Nintendo Life):

Psych Up: Alakazam, Starmie, Mr. Mime, Mawile, Altaria, Castform, Absol, Roserade, Weavile, Rotom (anche nelle forme Calore, Lavaggio, Gelo, Vortice e Taglio), Liepard, Musharna, Audino, Cofagrigus, Slurpuff, Drampa e Annihilape

Slack Off: Emboar

Roost: Beedrill e Hydreigon

Tailwind: Emolga

Wonder Room: Umbreon

Play Rough: Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon e Glaceon

Il blocco più corposo riguarda Psych Up, che arriva a diciassette Pokémon, Rotom incluso con le sue forme. Le Evoluzioni di Eevee, invece, ottengono tutte Play Rough, mentre Umbreon riceve anche Wonder Room. L’annuncio elenca le assegnazioni ma non descrive gli effetti delle mosse.

Rock Slide e le altre mosse più precise

Cinque attacchi guadagnano in affidabilità. Il caso più discusso è Rock Slide: la precisione passa dal 90% al 95%, ma la probabilità di far tentennare il bersaglio scende dal 30% al 20%. La mossa sbaglia meno, però blocca meno spesso l’avversario.

Screech: precisione dall’85% al 100%

Metal Sound: dall’85% al 100%

Steel Wing: dal 90% al 100%

Frost Breath: dal 90% al 100%

Rock Slide: dal 90% al 95%, tentennamento dal 30% al 20%

Quattro mosse su cinque arrivano al 100% di precisione, e per chi le usa nelle squadre da combattimento è un rischio in meno a ogni turno.

Flash Fire e Stalwart: le abilità che cambiano

Anche due abilità cambiano comportamento. Con Flash Fire, il Pokémon che la attiva ottiene lo stato Fire Boost, e questo stato resta anche se poi si Megaevolve.

Stalwart continua a ignorare abilità e mosse che deviano gli attacchi. Dal 2 dicembre ignora anche i sostituti del bersaglio quando usa le sue mosse. Il gioco era già tra gli annunci del Pokémon Presents 2026, prima del debutto.

Cosa cambia concretamente per chi gioca in competitivo

Le novità più nette riguardano singoli Pokémon. Emolga ottiene Tailwind, Umbreon ottiene Wonder Room e Play Rough, Beedrill e Hydreigon guadagnano Roost, Emboar impara Slack Off. Chi ha già in squadra uno di questi può cambiare set dal giorno della manutenzione.

Sul piano dell’equilibrio generale, l’impatto dipende da come la community userà le nuove opzioni. Le modifiche sono piccole e mirate, e l’annuncio completo è consultabile nella notizia di Nintendo Everything.

Domande frequenti su Pokémon Champions

Quando esce la patch di bilanciamento di Pokémon Champions? La patch arriva dopo la manutenzione programmata di mercoledì 2 dicembre 2026. The Pokémon Company non ha indicato un orario preciso nell’annuncio. Cosa cambia per Rock Slide in Pokémon Champions? La precisione sale dal 90% al 95%, mentre la probabilità di far tentennare il bersaglio scende dal 30% al 20%. Cosa fa Flash Fire dopo la Megaevoluzione in Pokémon Champions? Quando si attiva, Flash Fire dà al Pokémon lo stato Fire Boost. Con la patch questo stato resta anche dopo la Megaevoluzione. Quali Pokémon ricevono nuove mosse con la patch di Pokémon Champions? Ricevono nuove mosse, tra gli altri, Emolga con Tailwind, Umbreon con Wonder Room e Play Rough, Beedrill e Hydreigon con Roost, Emboar con Slack Off e le Evoluzioni di Eevee con Play Rough.

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