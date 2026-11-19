Google ha reso disponibile il 18 novembre 2026 Gemini 4 Neon, nuovo modello della famiglia Gemini 4 che costa 3 dollari per milione di token in input e 15 in output ed è pensato per programmazione, lavoro di conoscenza e ricerca scientifica.

Neon si colloca tra Hydrogen, il modello più economico, e Carbon, quello pensato per i compiti più difficili. È il quarto modello Gemini 4 arrivato in circa un mese: prima di lui Argon (13 ottobre), Carbon (10 novembre) e Hydrogen (12 novembre).

Quanto costa Gemini 4 Neon rispetto agli altri modelli Gemini 4

I prezzi sono in dollari per milione di token. Neon costa 3 dollari in input e 15 in output, con i token di ragionamento conteggiati nell’output. Gli input già in cache costano 0,15 dollari, il 95% in meno, e il caching implicito si attiva da solo sui prompt di almeno 4.096 token. Il confronto con il resto della famiglia:

Gemini 4 Hydrogen: 1,50 dollari in input e 7,50 in output, con piano gratuito per l’API.

Gemini 4 Carbon e Argon: 2 dollari in input e 10 in output fino al 30 novembre 2026, poi 4 e 20 dal 1° dicembre.

Gemini 4 Neon: 3 dollari in input e 15 in output, solo a pagamento.

Per chi usa l’IA ogni giorno la lettura pratica è questa: Neon costa il 50% in più di Carbon con lo sconto introduttivo e il 25% in meno quando Carbon tornerà a prezzo pieno.

Cosa sa fare Neon: contesto da un milione di token e quattro livelli di ragionamento

Il modello lavora con una finestra di contesto di 1.048.576 token, condivisa tra input, ragionamento e output. Accetta testo, immagini, video, audio e PDF, ma risponde solo con testo: niente generazione di immagini o audio, niente Live API. Il limite predefinito per le risposte sincrone è di 65.536 token.

Il livello di ragionamento si sceglie tra low, medium, high (quello predefinito) e xhigh. Google punta soprattutto sul lavoro agentico lungo: debugging su più repository, riorganizzazione del codice su più file con meno passaggi e gestione del contesto nei flussi che durano a lungo. In Antigravity, l’ambiente di sviluppo agentico di Google, Neon può anche fare da orchestratore e coordinare più agenti Hydrogen. I prompt più difficili possono richiedere diversi minuti, e per questo Google consiglia la modalità in background o timeout HTTP di almeno 15 minuti.

I benchmark: cosa dice Google e cosa dicono le misure indipendenti

Nell’annuncio ufficiale di Google Neon ottiene 61 punti nell’Artificial Analysis Intelligence Index con ragionamento xhigh, il terzo risultato complessivo, e 58,6 nell’indice dedicato agli agenti di programmazione, il primo. Google dichiara anche un costo per attività inferiore del 32% rispetto a Carbon con ragionamento high. Sono dati forniti dall’azienda.

L’analisi di Artificial Analysis ridimensiona il salto di intelligenza ma conferma il vantaggio operativo. Con ragionamento high Neon totalizza 60 punti, gli stessi di Carbon, ma spende 6,44 dollari per compito contro i 7,76 di Carbon e genera circa 110 token/s contro 57. Con xhigh sale a 61, un punto sopra Carbon. Il guadagno è quindi soprattutto di velocità e costo, più che di capacità pura.

Dove si può usare e il programma Fairwind per la cybersicurezza

Neon è disponibile dal 18 novembre nell’API di Gemini a pagamento, in Google AI Studio e in Android Studio. Le aziende lo trovano in Gemini for business, mentre gli abbonati Google AI Pro e Ultra lo usano in Antigravity e nel menu dei modelli dell’app Gemini.

Esiste anche una versione dedicata alla cybersicurezza, riservata ai difensori verificati del programma Fairwind. Google la presenta come la più forte finora nella generazione di codice sicuro e nella ricerca di vulnerabilità, con attivazione prevista nei prossimi giorni.

Domande frequenti su Gemini 4 Neon

Cos’è Gemini 4 Neon? È un modello di intelligenza artificiale di Google della famiglia Gemini 4, reso disponibile il 18 novembre 2026. È pensato per programmazione, lavoro di conoscenza e attività scientifiche, e si colloca tra Hydrogen e Carbon. Quanto costa Gemini 4 Neon per milione di token? Costa 3 dollari per milione di token in input e 15 dollari in output. Gli input in cache costano 0,15 dollari per milione di token. Gemini 4 Neon è gratuito? No. Nell’API di Gemini è disponibile solo nel piano a pagamento. Nell’app Gemini e in Antigravity è accessibile agli abbonati Google AI Pro e Ultra. A cosa serve Gemini 4 Neon? Serve soprattutto per programmazione e flussi di lavoro agentici lunghi, come il debugging su più repository, ma anche per analisi di documenti, immagini, video e audio, con risposte solo testuali.

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