GTA 6, arriva Macca & Friends: il teaser della serie animata dentro il gioco

Rockstar Games ha pubblicato il 13 novembre il teaser di Macca & Friends, la serie animata che vivrà dentro Grand Theft Auto VI, in uscita il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Che cos’è Macca & Friends

Macca & Friends è una serie animata ambientata nel mondo di Grand Theft Auto VI. Segue Macca, un alligatore, e i suoi amici delle zone umide dello stato di Leonida, la regione in cui si muovono i protagonisti Jason e Lucia. Il teaser è uscito il 13 novembre, a sei giorni dal lancio del gioco.

Macca non è un volto nuovo per chi segue la campagna di GTA 6: l’alligatore rosa compare già nei gadget ufficiali del Rockstar Store, tra magliette, figurine e contenuti legati alla Collector’s Edition. Con il teaser diventa il protagonista di una serie vera e propria, pensata per vivere dentro il gioco.

Un gioco che diventa piattaforma di intrattenimento

Dopo anni di trailer, mappe e anticipazioni, l’attesa per GTA 6 si sposta anche su ciò che il mondo di gioco offrirà oltre alla storia principale. Una serie animata interna è un tassello in più: contribuisce a far sembrare Leonida un posto abitato, con una cultura pop tutta sua.

Il teaser non cambia le date. Grand Theft Auto VI esce il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con lo sblocco a mezzanotte che in Italia coincide con la notte tra il 18 e il 19. Chi vuole ripassare orari e preload può partire dalla guida di AHM su prezzo, preload e lancio del 19 novembre, mentre i dettagli sullo sblocco sono nell’articolo sull’orario di lancio in Italia.

Cosa aspettarsi dalla serie nel gioco

Restano aperte le domande pratiche: quanti episodi arriveranno, quanto durano e in quali momenti del gioco si potranno guardare. Finché Rockstar non lo spiega, conviene aspettare il lancio per vedere come Macca & Friends entra nell’esperienza di gioco.

Per chi ha già Grand Theft Auto VI in lista, il segnale è chiaro: il mondo di Leonida si racconta anche fuori dalle missioni, con personaggi che i giocatori incontrano prima di mettere le mani sul pad. Il teaser pubblicato il 13 novembre è il modo più rapido per farsi un’idea dello stile.

Domande frequenti su Macca & Friends in GTA 6

Cos’è Macca & Friends in GTA 6? È una serie animata ambientata nel mondo di Grand Theft Auto VI. Segue Macca, un alligatore, e i suoi amici delle zone umide di Leonida. Quando esce GTA 6? Grand Theft Auto VI esce il 19 novembre 2026, con lo sblocco a mezzanotte, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Quando è uscito il teaser di Macca & Friends? Rockstar Games ha pubblicato il teaser il 13 novembre 2026, sei giorni prima del lancio del gioco. Chi è Macca? Macca è un alligatore rosa che compare nei gadget ufficiali di GTA 6 e che guida la serie animata Macca & Friends.

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