Racconto di una notte, anticipazioni del 15 novembre: Efsane investita e Canfeza sequestrata

Racconto di una notte torna domenica 15 novembre alle 21:20 su Canale 5 con una puntata in cui Efsane viene investita, Ferman scopre di non essere figlio di Asaf e Afet e Canfeza finisce nelle mani di uno sconosciuto.

La serie turca, costruita attorno a una storia di vendetta, ha per protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, con Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Afet. Nelle ultime domeniche ha tenuto un buon passo: l’11,4% dell’8 novembre e l’11,7% del 1 novembre, numeri che trovi nelle pagelle Auditel di tutte le puntate.

A che ora va in onda Racconto di una notte domenica 15 novembre

La puntata è in programma domenica 15 novembre in prima serata su Canale 5, con inizio alle 21:20. Racconto di una notte è una soap turca, quindi gli episodi sono lunghi e ricchi di colpi di scena, e questo appuntamento ne contiene parecchi.

Le anticipazioni della puntata: Mahir, Efsane e il compleanno di Canfeza

Mahir va avanti con le indagini nonostante la proposta di Asaf. È convinto di essere vicino alla verità e per il momento non intende fermarsi. Intanto porta Canfeza in riva al mare per il suo compleanno, dove la famiglia ha preparato una sorpresa.

Il lato più duro della puntata riguarda Efsane. Asaf le offre una grossa somma per lasciare Ferman, lei rifiuta e, mentre attraversa la strada, viene investita. La bambina nasce d’urgenza e finisce in terapia intensiva.

Ferman scopre di non essere figlio di Asaf e Afet

Nel frattempo Ferman scopre di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet. Affronta Afet, che lo supplica di non dire nulla ad Asaf. Poi arriva la mossa di Asaf, che approva il matrimonio con Efsane e consegna un assegno a Ferman: lui rinuncia a rivelare ciò che ha scoperto.

Salih, dal canto suo, comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim, un tassello che può spostare gli equilibri dell’indagine.

Canfeza sequestrata e il messaggio minatorio a Mahir

Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto mentre è al telefono con Mahir. Si risveglia in ospedale, senza gravi conseguenze, e viene dimessa. Mahir riceve poi un messaggio minatorio che lo invita a lasciare il caso. Si trasferisce con lei alla villa, con un pretesto, e i due tengono per sé quello che è successo.

Kursat offre il proprio aiuto a Mahir, preoccupato che a Canfeza possa capitare qualcosa di grave.

Lo scontro tra Canfeza e Sare alla serata di beneficenza

Durante un evento di beneficenza alla residenza Yilmaz, Canfeza rivela a Sare di sapere che non è figlia di Kursat. Sare reagisce con rabbia e si allontana. Poco dopo la figlia di Ozan, giocando con arco e frecce, ferisce per sbaglio Afet a un braccio.

La puntata si chiude con Canfeza che si confida con Mahir, il quale prova a rassicurarla.

Domande frequenti su Racconto di una notte

Quando va in onda Racconto di una notte su Canale 5? La puntata di domenica 15 novembre va in onda in prima serata su Canale 5, con inizio alle 21:20. Racconto di una notte è una soap turca? Sì. È una serie turca incentrata su una storia di vendetta, con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun come protagonisti. Cosa succede a Efsane nella puntata del 15 novembre? Efsane rifiuta la somma offerta da Asaf per lasciare Ferman e viene investita mentre attraversa la strada. La bambina nasce d’urgenza e viene ricoverata in terapia intensiva. Cosa scopre Ferman? Scopre di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet. Affronta Afet, ma poi rinuncia a dire qualsiasi cosa ad Asaf.

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