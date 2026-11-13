Giochi gratis Epic dal 19 novembre: Alien: Isolation e Mark of the Deep

Epic Games Store regala dal 19 novembre 2026 due giochi per PC: Alien: Isolation, riscattabile fino al 26 novembre, e Mark of the Deep.

Chi ha già riscattato Knightica ha una settimana di margine: il gioco resta gratis fino a giovedì 19 novembre, poi il catalogo cambia. Dal turno successivo la libreria PC si arricchisce di due titoli molto diversi tra loro, uno per chi ama la tensione e uno per chi preferisce il mare aperto.

Alien: Isolation, l’horror di sopravvivenza gratis fino al 26 novembre

Il primo regalo è Alien: Isolation, horror di sopravvivenza in cui si fugge da una creatura che non si lascia battere con le armi. Si riscatta dal 19 novembre e resta disponibile fino al 26 novembre, quindi la finestra per aggiungerlo alla libreria dura una settimana intera.

È il tipo di gioco che si sceglie con la luce spenta: poche risorse, nascondigli, rumori da gestire. Chi lo ha sempre rimandato trova l’occasione giusta, anche solo per provarlo prima di decidere se completarlo.

Mark of the Deep, metroidvania e soulslike a tema pirata

L’altro titolo è Mark of the Deep, un’avventura piratesca che mescola metroidvania e soulslike. Si gioca nei panni di Marcus “Rookie” Ramsey, su un’isola maledetta da esplorare tra oltre 80 nemici e 16 boss. Per chi cerca combattimenti esigenti e mappe da scoprire a poco a poco, è la proposta più adatta.

Le due uscite piacciono a pubblici distinti, ed è il motivo per cui questa settimana vale la pena scaricarli entrambi: la libreria resta tua anche se li giochi più avanti.

Cosa è già gratis e come si riscattano i giochi dell’Epic Games Store

Fino al 19 novembre è ancora disponibile Knightica, il roguelike auto-battler già raccontato su AHM, in cui si gestisce un esercito e si pianificano le mosse mentre i combattimenti si risolvono in automatico. Dal 19 si cambia pagina.

Per riscattare un gioco serve un account Epic Games gratuito: si apre la pagina del titolo nel negozio, si preme il pulsante per ottenerlo a costo zero e si conferma l’ordine. Da quel momento il gioco resta associato all’account e si scarica dal launcher quando si vuole.

Le due novità riguardano PC. Chi gioca su PlayStation 5, Xbox Series X|S o Nintendo Switch 2 non trova questi regali nel proprio negozio.

Domande frequenti su i giochi gratis Epic del 19 novembre 2026

Quali sono i giochi gratis su Epic Games Store dal 19 novembre 2026? Dal 19 novembre sono gratis Alien: Isolation, horror di sopravvivenza, e Mark of the Deep, avventura piratesca tra metroidvania e soulslike. Come riscattare i giochi gratis di Epic Games Store? Serve un account Epic Games: si apre la pagina del gioco nel negozio, si sceglie di ottenerlo gratis e si conferma. Poi resta nella libreria e si scarica dal launcher. Fino a quando è disponibile il gioco gratis Knightica su Epic Games Store? Knightica si può riscattare gratis fino a giovedì 19 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.