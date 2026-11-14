God of War: Sons of Sparta arriva su PlayStation 4 il 16 novembre con Hermes ed Erebus Mode

God of War: Sons of Sparta esce su PlayStation 4 il 16 novembre 2026, a mezzanotte ora locale, con due nuove modalità: Hermes per gli speedrunner ed Erebus per chi cerca la sfida estrema.

God of War: Sons of Sparta ha già debuttato su PlayStation 5, ma dal 16 novembre allarga il suo pubblico: arriva anche su PlayStation 4, insieme a due modalità pensate per chi vuole spingersi oltre la campagna. Lo ha annunciato Sony il 13 novembre, aggiornando la scheda del gioco sul PlayStation Blog.

Quando esce God of War: Sons of Sparta su PlayStation 4

La versione per PlayStation 4 si sblocca a mezzanotte ora locale del 16 novembre 2026. Per l’Italia significa la notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre, allo scoccare delle 00:00. Il gioco è sviluppato da Mega Cat Studios e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, ed è disponibile su PlayStation 5 dal 12 febbraio 2026.

Chi ha già Sons of Sparta su PlayStation 5 non resta a guardare: le due nuove modalità arrivano anche lì, con la stessa patch del 16 novembre.

Hermes Mode: il timer a split per gli speedrunner

La prima novità si chiama Hermes Mode ed è costruita attorno alla corsa contro il tempo. Mette a disposizione un timer a split, un tabellone dei risultati che resta salvato e gli strumenti per tenere traccia dei propri tempi, partita dopo partita. È il terreno ideale per chi vuole confrontarsi con la community e limare secondi sul proprio record.

Per attivarla ci sono due strade: finire il gioco una volta, oppure inserire un codice dal menu iniziale. La sequenza è Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1, R1 e Touchpad, quella classica dei trucchi old school, che qui diventa la porta d’ingresso agli speedrun.

Erebus Mode: un colpo e cadono tutti

All’estremo opposto c’è Erebus Mode, una modalità di difficoltà estrema dove sia il protagonista sia i nemici muoiono con un solo colpo. Ogni scontro diventa un duello di nervi: niente barra della vita da amministrare, solo precisione, memoria dei pattern di attacco e un po’ di sangue freddo.

A differenza di Hermes, qui non c’è un codice da digitare. Erebus si sceglie al momento di creare una nuova partita, selezionando lo slot di salvataggio. Vale la stessa regola per entrambe le modalità: una volta scelta, resta attiva per quel salvataggio e non si può cambiare in corsa, quindi conviene decidere con calma prima di partire.

A chi servono le due modalità e cosa cambia con la patch

Le due aggiunte parlano a pubblici diversi. Hermes Mode è un invito alla rigiocabilità per chi ha già chiuso la storia e cerca un motivo per tornare nel gioco; Erebus Mode è una sfida per chi trova la campagna troppo accomodante. Su PlayStation 4 diventano parte dell’offerta fin dal primo giorno, su PlayStation 5 arrivano come aggiornamento di un gioco già in catalogo.

Per i giocatori italiani la data da segnare è lunedì 16 novembre: a mezzanotte la nuova versione è disponibile e la patch con le due modalità parte per entrambe le console. Il prezzo della versione PlayStation 4 in euro va controllato sul PlayStation Store europeo al momento dell’acquisto.

Domande frequenti su God of War: Sons of Sparta su PlayStation 4

Quando esce God of War: Sons of Sparta su PS4? Il 16 novembre 2026, a mezzanotte ora locale. In Italia la versione per PlayStation 4 si sblocca alle 00:00 della notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre. Cos’è la Hermes Mode di God of War: Sons of Sparta? È la modalità per speedrunner, con timer a split, tabellone dei risultati salvato e strumenti per tracciare i propri tempi. Si sblocca finendo il gioco una volta o con un codice nel menu iniziale. Cos’è la Erebus Mode di God of War: Sons of Sparta? È una modalità di difficoltà estrema in cui sia il protagonista sia i nemici muoiono con un solo colpo. Si seleziona scegliendo lo slot di salvataggio di una nuova partita e non si può cambiare per quel salvataggio. Le nuove modalità arrivano anche su PlayStation 5? Sì. La patch del 16 novembre porta Hermes Mode ed Erebus Mode anche su PlayStation 5, dove il gioco è disponibile dal 12 febbraio 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.