Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore: doppiaggio italiano e preordini aperti

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore parlerà italiano: LEVEL-5 ha pubblicato il primo trailer completamente doppiato nella nostra lingua e ha aperto i preordini digitali, in vista dell’uscita del 10 dicembre 2026.

Un trailer tutto in italiano, con le voci del cast

Il video diffuso il 12 novembre è il primo del nuovo capitolo a presentare il doppiaggio italiano al completo. LEVEL-5 lo ha rilasciato in più versioni linguistiche e quella italiana permette di ascoltare le voci scelte per i protagonisti della saga.

Il professor Hershel Layton ha la voce di Oliviero Corbetta, mentre Luke Triton è affidato a Cinzia Massironi. Giada Sabellico doppia le gemelle Elinora ed Elida Allinston, Fabrizio Valezano è Eggmuffin Sonder e Marco Balbi presta la voce a Bolt Allinston. Nel cast figurano anche Marcello Moronesi (lo sceriffo Bobsley), Giorgio Bonino (Falcon) e Giulia Maniglio (Mystella).

Per una serie costruita su dialoghi, indizi e enigmi da leggere con attenzione, un doppiaggio completo cambia l’esperienza, soprattutto per chi gioca con i più piccoli o preferisce ascoltare le scene di dialogo invece di leggere i sottotitoli. Il gioco supporta l’italiano anche nei testi, insieme a inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese.

Data di uscita, piattaforme e prezzo in Europa

La data è fissata al 10 dicembre 2026 per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore su PlayStation 5, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il 10 dicembre è stato annunciato durante il Nintendo Direct di settembre, mentre le versioni PlayStation 5 e PC erano arrivate ad aprile con l’annuncio del lancio a fine 2026.

Il prezzo indicato al 12 novembre è di 64,99 euro. I preordini digitali sono già aperti su PlayStation Store per PlayStation 5 e su Steam per PC. Quelli per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 partiranno più avanti, senza una data ancora comunicata.

Il bonus per chi prenota e i nuovi enigmi

Chi prenota la versione digitale riceve il Layton Series Soundtrack Selection, una raccolta di undici brani della serie che si ascolta dal menu Contenuti segreti all’interno del gioco. È un omaggio pensato per chi segue Layton da anni.

Sul fronte degli enigmi, il capitolo è presentato come la più grande raccolta di rompicapi della storia della serie. A firmare parte dei puzzle è il gruppo QuizKnock, e per oltre un anno dopo il lancio ci sarà un nuovo enigma quotidiano da risolvere. Il gioco è stato svelato per la prima volta nel febbraio 2023.

Cosa cambia per il pubblico italiano

Per i fan italiani le novità sono tre: voci nella nostra lingua, un prezzo già definito in euro e una data europea chiara, il 10 dicembre. Resta da capire quando si apriranno i preordini sulle console Nintendo, dove la serie ha la sua casa storica, e se arriveranno edizioni fisiche; per ora nessuna delle due cose è stata annunciata.

Domande frequenti su Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Quando esce Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore? Il gioco esce il 10 dicembre 2026. Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è doppiato in italiano? Sì. LEVEL-5 ha pubblicato il primo trailer interamente doppiato in italiano: Hershel Layton ha la voce di Oliviero Corbetta e Luke Triton quella di Cinzia Massironi. Su quali piattaforme esce Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore? Su PlayStation 5, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Quanto costa Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore? Il prezzo indicato al 12 novembre è di 64,99 euro. Dove si può preordinare Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore? I preordini digitali sono aperti su PlayStation Store e su Steam. Quelli per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 apriranno più avanti.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.