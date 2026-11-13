The Game Awards 2026 anche su Disney+: cerimonia il 10 dicembre, orario italiano

I Game Awards 2026 si vedranno anche su Disney+: la cerimonia del 10 dicembre sarà la prima trasmessa dalla piattaforma, che si affianca a YouTube e Twitch. In Italia lo show parte nella notte, intorno all’1:30 di venerdì 11 dicembre.

Game Awards 2026 su Disney+: cosa ha annunciato Disney

Il comunicato di Disney, pubblicato il 12 novembre, conferma che Disney+ trasmetterà la cerimonia in diretta a partire dalle 19:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti. Lo stream sarà disponibile anche in alcuni mercati internazionali, ma il comunicato di Disney+ non elenca i paesi. Per questo l’Italia non è ancora confermata tra quelli coperti dalla piattaforma.

Resta valida la strada che molti lettori italiani conoscono già: la diretta gratuita su YouTube e Twitch, i canali che accompagnano lo show da anni e che anche per questa edizione restano partner di streaming.

Data, orario italiano e sede della cerimonia

La serata va in scena giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles, come indica il sito ufficiale dei Game Awards. Il fuso orario pesa: 19:30 a Los Angeles costa est significa l’1:30 in Italia, quindi la visione dal vivo è una maratona notturna.

La data è un giorno prima rispetto alla cerimonia dell’anno scorso, un dettaglio che conta per chi organizza la serata in anticipo.

Nomination e voto: cosa manca ancora

Le nomination per le categorie, dal Gioco dell’anno ai premi di genere, non sono ancora state rese note e di solito arrivano a ridosso dell’evento, a metà novembre nel calendario di questa edizione. Per le regole su giuria e voto del pubblico, la scadenza di ammissibilità dei giochi e le categorie c’è la nostra guida su data, nomination e come funziona il voto dei Game Awards 2026.

La presenza di Disney+ cambia soprattutto la distribuzione: una piattaforma di streaming generalista porta lo show anche a chi segue cinema e serie TV più che i videogiochi, e per un evento che da anni mescola trailer, anteprime e musica dal vivo è un pubblico nuovo da conquistare.

Come seguire i Game Awards 2026 in Italia

Finché Disney non chiarisce i mercati coperti, la scelta pratica è YouTube o Twitch, senza abbonamento. Chi ha Disney+ può controllare nei giorni precedenti la cerimonia se la diretta compare nel catalogo italiano. I tempi della notte tra 10 e 11 dicembre restano gli stessi su ogni canale: lo streaming parte alle 1:30 circa e dura diverse ore, tra premi e annunci di nuovi giochi.

Domande frequenti sui Game Awards 2026

Dove vedere The Game Awards 2026 in Italia? In diretta gratuita su YouTube e Twitch. Disney+ trasmetterà la cerimonia in alcuni mercati internazionali, ma Disney non ha ancora indicato i paesi, quindi la disponibilità in Italia non è confermata. Quando si svolgono i Game Awards 2026? Giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. In Italia la diretta parte intorno all’1:30 della notte tra il 10 e l’11 dicembre. I Game Awards 2026 saranno su Disney+? Sì, Disney ha annunciato la diretta della cerimonia su Disney+ per la prima volta, accanto agli altri canali di streaming.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.