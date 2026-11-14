Halo compie 25 anni: il 15 novembre 2001 e il lancio che ha salvato Xbox

Halo compie 25 anni: il 15 novembre 2001 Halo: Combat Evolved arrivava nei negozi nordamericani insieme alla prima Xbox, e da quel giorno Microsoft ha avuto la sua killer app.

Il 15 novembre 2026 Halo e Xbox compiono 25 anni. Quella notte del 2001 la console di Microsoft debuttava in Nord America a 299,99 dollari e, tra i titoli di lancio, c’era uno sparatutto in prima persona firmato Bungie. Nessuno lo sapeva ancora, ma quel gioco avrebbe deciso il destino della macchina.

In Italia la festa è arrivata qualche mese dopo, il 14 marzo 2002. Questa è la storia di come un progetto nato per Mac sia diventato il simbolo di Xbox, con la timeline della saga e i modi per giocarla oggi.

Quando è uscito Halo: Combat Evolved

Halo: Combat Evolved è uscito il 15 novembre 2001 in Nord America, lo stesso giorno della prima Xbox. In Europa e in Italia è arrivato il 14 marzo 2002, insieme al lancio PAL della console. La versione per Windows, curata da Gearbox Software, è uscita il 30 settembre 2003; quella per Mac a dicembre dello stesso anno.

Da strategico per Mac a sparatutto per Xbox

La parte più incredibile della storia sta prima del lancio. Bungie, studio fondato nel 1991 e molto amato dalla comunità Mac, aveva iniziato a lavorare su Halo nel 1997 come gioco di strategia in tempo reale. Poi il progetto si è trasformato in uno sparatutto in terza persona e infine in prima persona.

Il 21 luglio 1999, sul palco del Macworld Conference & Expo, fu Steve Jobs in persona a presentarlo al pubblico. Un anno dopo, il 19 giugno 2000, Microsoft annunciò l’acquisizione di Bungie. Da quel momento Halo smise di essere un gioco per Mac e PC e diventò il titolo di punta di una console che ancora doveva nascere.

Un dettaglio che fa sorridere col senno di poi: secondo la ricostruzione della voce inglese di Wikipedia dedicata a Halo: Combat Evolved, il gioco non era mai stato pensato per reggere quel ruolo. Lo ha fatto lo stesso.

Il 15 novembre 2001: i numeri del lancio

Microsoft vendette 1,5 milioni di Xbox in Nord America tra il 15 novembre e la fine del 2001. Secondo i dati NPD citati dall’azienda, ogni console venne acquistata insieme a più di tre giochi, il tasso di abbinamento più alto mai registrato fino ad allora per il lancio di una console.

Halo era il motore di quei numeri. Nei due mesi successivi all’uscita il gioco finì nel carrello in più della metà degli acquisti di una Xbox. Il primo milione di copie arrivò in circa cinque mesi e, entro novembre 2005, le vendite superarono i sei milioni: secondo gioco più venduto su Xbox, dietro soltanto al suo seguito.

La critica fu altrettanto netta, con una media di 97 su 100 su Metacritic. Per chi c’era, Halo dimostrò che uno sparatutto in prima persona poteva funzionare su console, con il pad e senza tastiera e mouse.

L’arrivo in Italia il 14 marzo 2002

Il debutto europeo coinvolse 16 paesi, Italia compresa, con un prezzo di 479 euro e una ventina di giochi disponibili dal primo giorno. Nel comunicato ufficiale di Microsoft sul lancio europeo compare anche un evento di mezzanotte al Mondadori di Milano. Tra i titoli in vetrina c’erano Halo, Project Gotham Racing, Oddworld: Munch’s Oddysee e Dead or Alive 3.

Perché Halo è importante per la storia di Xbox

Senza Halo, la prima Xbox sarebbe stata una console potente con un catalogo anonimo, contro concorrenti già affermati. Con Halo, Microsoft ha avuto un’identità: Master Chief è diventato il volto del marchio e la saga il suo pilastro, tanto che negli anni l’azienda ha cercato altre serie esclusive da affiancargli, come dimostra l’acquisto dei diritti di Gears of War da Epic Games.

La prima Xbox ha chiuso la carriera con circa 24 milioni di unità vendute ed è stata ritirata nel 2006. Nel novembre 2002 è arrivato Xbox Live, il servizio online che avrebbe accompagnato i capitoli successivi della saga.

La timeline della saga di Halo

In 25 anni la serie ha superato gli 81 milioni di copie vendute nel mondo, secondo i dati aggiornati al 2021. Ecco i capitoli principali:

2001 – Halo: Combat Evolved (Xbox)

– Halo: Combat Evolved (Xbox) 2004 – Halo 2, il gioco più venduto della prima Xbox con 8 milioni di copie

– Halo 2, il gioco più venduto della prima Xbox con 8 milioni di copie 2007 – Halo 3, 170 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti nelle prime 24 ore

– Halo 3, 170 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti nelle prime 24 ore 2009 – Halo Wars e Halo 3: ODST

– Halo Wars e Halo 3: ODST 2010 – Halo: Reach

– Halo: Reach 2011 – Halo: Combat Evolved Anniversary, rifacimento per i dieci anni firmato 343 Industries e Saber Interactive

– Halo: Combat Evolved Anniversary, rifacimento per i dieci anni firmato 343 Industries e Saber Interactive 2012 – Halo 4

– Halo 4 2014 – Halo: The Master Chief Collection

– Halo: The Master Chief Collection 2015 – Halo 5: Guardians

– Halo 5: Guardians 2021 – Halo Infinite

– Halo Infinite 2026 – Halo: Campaign Evolved

Nel 2024 343 Industries ha cambiato nome in Halo Studios. Nel frattempo Master Chief è passato anche in televisione, con la serie live action di Paramount+ partita nel 2022 e cancellata nel 2024 dopo due stagioni: un progetto inseguito per anni, come raccontavamo già quando si parlava di una serie TV di Halo su Xbox Live.

Dove giocare Halo oggi

Chi vuole rivivere la campagna del 2001 ha oggi la strada più semplice di sempre. Halo: Campaign Evolved, il rifacimento della prima avventura di Master Chief realizzato da Halo Studios, è uscito il 28 luglio 2026 su Xbox Series X|S, PC e, per la prima volta nella storia della serie, PlayStation 5.

Il remake aggiunge tre missioni inedite ambientate prima degli eventi del gioco originale e una cooperativa online fino a quattro giocatori con cross-play tra le tre piattaforme, come confermato sul sito ufficiale Halo Waypoint.

Per chi preferisce l’esperienza classica resta Halo: The Master Chief Collection, uscita nel 2014, che raccoglie il primo capitolo insieme al suo multiplayer originale e agli altri episodi della saga di Master Chief.

Venticinque anni dopo, l’immagine di Halo su PlayStation 5 dice molto di come è cambiata Xbox. Il gioco che aveva dato un senso a una console oggi gira anche sulla concorrente. La prima volta sull’anello, però, resta un ricordo condiviso da un’intera generazione di giocatori.

Domande frequenti su Halo e i 25 anni di Xbox

Quando è uscito Halo: Combat Evolved? Halo: Combat Evolved è uscito il 15 novembre 2001 in Nord America, in contemporanea con la prima Xbox. In Italia e in Europa è arrivato il 14 marzo 2002. Quando è uscita la prima Xbox in Italia? La prima Xbox è uscita in Italia il 14 marzo 2002, insieme ad altri 15 paesi europei, al prezzo di 479 euro. Perché Halo è importante per la storia di Xbox? Halo è stato la killer app della prima Xbox: nei due mesi successivi al lancio è stato venduto insieme a più della metà delle console e ha dato a Microsoft una serie simbolo con cui competere con Sony e Nintendo. Chi ha sviluppato il primo Halo? Il primo Halo è stato sviluppato da Bungie, acquisita da Microsoft nel 2000. Oggi la serie è nelle mani di Halo Studios, il nuovo nome di 343 Industries dal 2024. Si può giocare Halo su PS5? Sì. Halo: Campaign Evolved, il remake della campagna del primo capitolo, è uscito il 28 luglio 2026 anche su PlayStation 5, oltre che su Xbox Series X|S e PC.

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