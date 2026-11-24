GTA 6 ha pesato fino al 24% del traffico sulla rete Comcast negli Stati Uniti nei momenti di picco, e il giorno più trafficato nella storia dell’operatore è stato la vigilia del lancio.
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Il dato di Comcast: fino al 24% della rete nei picchi
Comcast ha spiegato che nei momenti di massima richiesta GTA 6 ha rappresentato fino al 24% del traffico complessivo della sua rete statunitense. La cifra riguarda un solo operatore e solo i picchi: non misura l’internet mondiale e non è una media sull’intera giornata.
Il 18 novembre, giorno record per la rete
Il 18 novembre, ultimo giorno di preload prima dello sblocco del 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la rete Comcast ha vissuto il giorno più trafficato della sua storia. Il picco è stato superiore del 31% rispetto a un giorno medio e del 9,6% rispetto al precedente record assoluto.
Il giorno del lancio si è piazzato al secondo posto, con l’attività di GTA 6 sovrapposta allo stream di Thursday Night Football su Amazon. Tra preload e lancio, cinque dei dieci giorni più trafficati mai registrati dall’operatore cadono in questa finestra: già prima del 19 novembre due giornate di preload erano entrate nella top 10.
Perché un solo gioco pesa tanto sulla rete
I preload sono partiti il 10 novembre. Ogni giocatore doveva scaricare fino a 212 GB, e il 18 novembre l’ultima parte dei preload si è sommata all’apertura pubblica del gioco.
Comcast ha usato un paragone: il traffico di PlayStation e Xbox dall’inizio dei preload equivale ai dati che servono a un milione di case per vedere The Odyssey in 4K per quasi due giorni. A mezzanotte in Nuova Zelanda, dove il gioco si è sbloccato per primo, il traffico sulla rete Comcast statunitense è aumentato di quattro volte, e quello di Twitch è salito di quasi il 50%.
Cosa è successo sulle altre reti
Il caso Comcast non è isolato. Nel Regno Unito Virgin Media O2 ha registrato record di picco di traffico e di volume giornaliero di dati il 10 novembre, primo giorno di preload. Il punto di scambio DE-CIX ha toccato un record globale di throughput di 33,03 Tbps alle 20:20 CET del 18 novembre, ma non si può isolare la quota attribuibile a GTA 6.
Cosa cambia per chi gioca in Italia
I numeri di Comcast riguardano la rete statunitense e non esistono cifre equivalenti per l’Italia. Resta una lezione pratica: con download da oltre 200 GB, conviene precaricare quando possibile, come spiega la guida al preload di GTA 6, ed evitare le ore di punta per aggiornamenti e altri titoli pesanti.
Sul fronte commerciale, il lancio ha prodotto numeri altrettanto fuori scala: il bilancio del primo giorno racconta incassi e copie vendute.
Domande frequenti su GTA 6 e il traffico internet
Nei momenti di picco GTA 6 ha pesato fino al 24% del traffico sulla rete Comcast negli Stati Uniti. Il dato riguarda quella rete, non l’internet globale.
Perché il download supera i 200 GB, i preload sono partiti il 10 novembre e l’ultima parte si è sommata allo sblocco del 19 novembre, insieme a streaming e dirette come Twitch.
Che il 18 novembre è stato il giorno più trafficato della sua rete, con un picco del 31% sopra un giorno medio e del 9,6% sopra il record precedente, e che cinque dei dieci giorni più intensi sono legati a preload e lancio.
No: i dati di Comcast si riferiscono alla sua rete statunitense. Per l’Italia non ci sono cifre equivalenti.