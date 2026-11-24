GTA 6 ha pesato fino al 24% del traffico sulla rete Comcast negli Stati Uniti nei momenti di picco, e il giorno più trafficato nella storia dell’operatore è stato la vigilia del lancio.

Il dato di Comcast: fino al 24% della rete nei picchi

Comcast ha spiegato che nei momenti di massima richiesta GTA 6 ha rappresentato fino al 24% del traffico complessivo della sua rete statunitense. La cifra riguarda un solo operatore e solo i picchi: non misura l’internet mondiale e non è una media sull’intera giornata.

Il 18 novembre, giorno record per la rete

Il 18 novembre, ultimo giorno di preload prima dello sblocco del 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la rete Comcast ha vissuto il giorno più trafficato della sua storia. Il picco è stato superiore del 31% rispetto a un giorno medio e del 9,6% rispetto al precedente record assoluto.

Il giorno del lancio si è piazzato al secondo posto, con l’attività di GTA 6 sovrapposta allo stream di Thursday Night Football su Amazon. Tra preload e lancio, cinque dei dieci giorni più trafficati mai registrati dall’operatore cadono in questa finestra: già prima del 19 novembre due giornate di preload erano entrate nella top 10.

Perché un solo gioco pesa tanto sulla rete

I preload sono partiti il 10 novembre. Ogni giocatore doveva scaricare fino a 212 GB, e il 18 novembre l’ultima parte dei preload si è sommata all’apertura pubblica del gioco.

Comcast ha usato un paragone: il traffico di PlayStation e Xbox dall’inizio dei preload equivale ai dati che servono a un milione di case per vedere The Odyssey in 4K per quasi due giorni. A mezzanotte in Nuova Zelanda, dove il gioco si è sbloccato per primo, il traffico sulla rete Comcast statunitense è aumentato di quattro volte, e quello di Twitch è salito di quasi il 50%.

Cosa è successo sulle altre reti

Il caso Comcast non è isolato. Nel Regno Unito Virgin Media O2 ha registrato record di picco di traffico e di volume giornaliero di dati il 10 novembre, primo giorno di preload. Il punto di scambio DE-CIX ha toccato un record globale di throughput di 33,03 Tbps alle 20:20 CET del 18 novembre, ma non si può isolare la quota attribuibile a GTA 6.

Cosa cambia per chi gioca in Italia

I numeri di Comcast riguardano la rete statunitense e non esistono cifre equivalenti per l’Italia. Resta una lezione pratica: con download da oltre 200 GB, conviene precaricare quando possibile, come spiega la guida al preload di GTA 6, ed evitare le ore di punta per aggiornamenti e altri titoli pesanti.

Sul fronte commerciale, il lancio ha prodotto numeri altrettanto fuori scala: il bilancio del primo giorno racconta incassi e copie vendute.

Domande frequenti su GTA 6 e il traffico internet

Quanto traffico internet ha generato GTA 6 al lancio? Nei momenti di picco GTA 6 ha pesato fino al 24% del traffico sulla rete Comcast negli Stati Uniti. Il dato riguarda quella rete, non l’internet globale. Perché un videogioco può occupare così tanta rete internet? Perché il download supera i 200 GB, i preload sono partiti il 10 novembre e l’ultima parte si è sommata allo sblocco del 19 novembre, insieme a streaming e dirette come Twitch. Cosa ha dichiarato Comcast su GTA 6? Che il 18 novembre è stato il giorno più trafficato della sua rete, con un picco del 31% sopra un giorno medio e del 9,6% sopra il record precedente, e che cinque dei dieci giorni più intensi sono legati a preload e lancio. Il record di traffico riguarda anche l’Italia? No: i dati di Comcast si riferiscono alla sua rete statunitense. Per l’Italia non ci sono cifre equivalenti.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.