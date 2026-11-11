GTA 6, il preload è già attivo: come precaricare prima del lancio del 19 novembre

Grand Theft Auto VI è già precaricabile. Rockstar Games ha aperto il preload il 10 novembre 2026 per chi ha prenotato la copia digitale, a nove giorni dal lancio del 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chi aveva letto una data diversa, il 12 novembre, ha in mente un’informazione vecchia: la pagina ufficiale del gioco mostra da questa settimana il pulsante per il precaricamento.

Preload di GTA 6: come si precarica sulla console

Per le copie digitali la procedura è quella solita. Il gioco prenotato su PlayStation Store o Microsoft Store compare tra i download e si può scaricare in anticipo, mentre i file restano bloccati fino al momento del lancio. Rockstar spiega la procedura sulla pagina ufficiale di Grand Theft Auto VI, dove il preload è in evidenza accanto alla data di uscita.

Chi ha scelto la scatola trova invece un codice di download, senza disco dentro. Il codice va riscattato sulla console e solo allora parte il precaricamento. Le scatole arrivano nei negozi il 12 novembre: è probabile che da qui nasca la data circolata nei giorni scorsi, ma riguarda il ritiro del codice fisico e non l’apertura per le copie digitali.

Quanto costa e quali edizioni esistono

L’edizione standard costa 79,99 dollari, lo stesso prezzo per digitale e codice in scatola. Esiste anche una Ultimate Edition, con una raccolta di oggetti esclusivi legati alla storia di Jason e Lucia. Il prezzo ufficiale in euro non risulta ancora pubblicato sulle pagine Rockstar: conviene guardare la cifra sullo store della propria console prima di confermare l’acquisto. Per il quadro generale sui costi c’è la nostra guida al prezzo di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S.

Chi prenota entro il 20 novembre riceve il Vintage Vice City Pack come bonus. Nel pacchetto c’è anche un mese di GTA+ incluso, che sugli store può rinnovarsi come abbonamento a pagamento se non lo si disattiva.

Spazio libero e orario di sblocco

La dimensione del download è l’unico dato su cui conviene non dare nulla per scontato. Rockstar non l’ha indicata nelle pagine pubbliche consultate: prima di avviare il preload controlla lo spazio libero sull’archiviazione della console e libera qualche decina di gigabyte in più, per evitare di restare a metà. Sul sito trovi anche l’approfondimento su quando si sblocca GTA 6 in Italia, con l’orario di lancio atteso per il 19 novembre.

Cosa è cambiato rispetto a una settimana fa

Il 7 novembre avevamo raccontato la mappa di Leonida gratis e la presenza di Kodak Black nella colonna sonora. Da allora il calendario si è chiuso: preload aperto, scatole in arrivo il 12 e uscita fissata al 19. Resta il sistema di sempre per evitare sorprese: non scaricare file da siti esterni che promettono accessi anticipati e affidarsi soltanto a PlayStation Store e Microsoft Store.

Il consiglio pratico per i giorni che restano: avvia il preload di sera, a connessione libera, e controlla che il gioco risulti pronto per l’avvio il 19 novembre. Il gioco gira su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la versione PlayStation indicata da Rockstar come quella dove si gioca al meglio.

Domande frequenti su GTA 6 preload

Quando parte il preload di GTA 6? Per le copie digitali è partito il 10 novembre 2026. Il codice in scatola si riscatta dal 12 novembre, quando i negozi ricevono le copie. GTA 6 esce davvero il 19 novembre 2026? Sì, la data di uscita ufficiale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S è il 19 novembre 2026. Quanto costa l’edizione standard di GTA 6? 79,99 dollari, sia in versione digitale sia con codice in scatola. Il prezzo in euro va controllato sullo store della propria console. La copia fisica di GTA 6 include il disco? No. La scatola contiene un codice di download, da riscattare sulla console per avviare il precaricamento. Quale bonus ricevo se prenoto GTA 6? Chi acquista prima del 20 novembre riceve il Vintage Vice City Pack, più un mese di GTA+.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.