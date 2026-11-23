Ubisoft ha fondato Motherbrain, una società controllata dedicata all’IA applicata al gameplay: dentro c’è il team di Teammates, il primo progetto giocabile di IA generativa del publisher, annunciata il 19 novembre 2026 con i conti del semestre.

Cos’è Motherbrain e chi ci lavora

Motherbrain è la nuova società controllata di Ubisoft che si occupa di intelligenza artificiale applicata al gameplay. L’azienda l’ha presentata il 19 novembre 2026 nel comunicato sui risultati del primo semestre, descrivendola come una realtà focalizzata su AI for gameplay innovation. Dentro ci lavora lo stesso gruppo che ha costruito Teammates, il primo progetto giocabile di IA generativa del publisher.

Il nome non è una sorpresa assoluta. A settembre Ubisoft aveva registrato il marchio Motherbrain e la richiesta accennava già all’IA generativa. Ora il team ha una struttura societaria propria, invece di restare un reparto di ricerca interno.

Il CEO e cofondatore Yves Guillemot inquadra Motherbrain come l’unità che sviluppa tecnologie proprietarie per il gameplay, con l’obiettivo di rendere le esperienze più immersive e coinvolgenti.

Teammates: l’esperimento da cui parte tutto

Teammates è stato svelato il 21 novembre 2025 e Ubisoft lo presenta come un progetto di ricerca sull’IA generativa, giocabile ma sperimentale. È uno sparatutto in prima persona dal livello breve: il giocatore è un membro della resistenza in un futuro distopico e deve attraversare una base nemica per ritrovare cinque compagni scomparsi.

La novità sta nei comandi vocali. Jaspar è un assistente basato su IA che evidenzia nemici e oggetti, racconta la storia e modifica le impostazioni. Pablo e Sofia sono due compagni NPC presenti nel mondo di gioco, che si guidano a voce o con cui si può chattare. Il progetto è passato per un playtest chiuso con alcune centinaia di giocatori e non ha una data d’uscita pubblica.

Prima di Teammates c’era Neo NPC, l’esperimento sui personaggi non giocanti avanzati mostrato alla GDC 2024. Motherbrain raccoglie questa linea di lavoro in un’unica società.

Il momento scelto: tagli e nuova organizzazione

L’annuncio arriva in una settimana difficile per il gruppo francese. Poco prima dei conti, Ubisoft ha comunicato 166 licenziamenti negli studi di Montréal e Québec City, quelli legati ad Assassin’s Creed.

Il quadro organizzativo è quello della riforma avviata a gennaio 2026: sei giochi cancellati, tra cui il remake di Prince of Persia: The Sands of Time, e il gruppo diviso in creative house per genere e franchise. Il nuovo modello operativo è ormai a pieno regime e include proprio Motherbrain.

Cosa vedranno i giocatori, e quando

Per ora nulla di concreto. Ubisoft non ha chiarito se Motherbrain pubblicherà prodotti propri o se la sua tecnologia finirà dentro altri giochi del gruppo, e non ha indicato una data per la prima funzione visibile al pubblico. Finché non c’è un titolo con la firma di Motherbrain, restano i dati certi: una società costituita, un esperimento giocabile e un team di ricerca ora autonomo.

Il passaggio da progetto interno a società mostra comunque la direzione. Ubisoft sceglie di trattare l’IA generativa come un’area industriale a sé, separata dalla produzione dei singoli giochi, mentre altrove nel gruppo si tagliano posti e progetti.

Domande frequenti su Ubisoft Motherbrain

Cos’è Motherbrain di Ubisoft? È una società controllata da Ubisoft dedicata all’IA applicata al gameplay. Raccoglie il team che ha creato Teammates, il primo progetto giocabile di IA generativa del publisher. Quando è stata annunciata Motherbrain? Ubisoft l’ha presentata il 19 novembre 2026 nei risultati del primo semestre. Il marchio era stato registrato a settembre. Ubisoft userà l’IA nei suoi giochi? Non è stato annunciato nulla di preciso. Ubisoft non ha detto se Motherbrain realizzerà giochi propri o se la sua tecnologia entrerà in altri titoli del gruppo. Cos’è Teammates? È uno sparatutto in prima persona sperimentale, presentato il 21 novembre 2025, in cui si dà ordini vocali a un assistente e a due compagni di squadra controllati dall’IA.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.