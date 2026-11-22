Dal lancio del 19 novembre alcuni giocatori di GTA 6 su PlayStation 5 vedono il gioco chiudersi all’improvviso con l’errore CE-108255-1: i crash colpiscono PS5 base, Slim e Pro, ma finora non c’è né una patch né una causa confermata.

Cosa succede a GTA 6 su PS5

Le segnalazioni sono arrivate nel weekend dopo l’uscita di GTA 6, il 19 novembre. I giocatori raccontano blocchi che riportano alla schermata principale di PlayStation 5 con il codice CE-108255-1: succede all’avvio, durante i caricamenti e in alcuni passaggi delle prime missioni. C’è chi dice di aver visto il crash dopo aver saltato la cutscene di apertura.

Il problema non riguarda un solo modello. Le segnalazioni arrivano da PS5 base, PS5 Slim e PS5 Pro. Molti hanno già provato a cancellare la cache, ricostruire il database, reinstallare il gioco e ripristinare le licenze, senza ottenere una soluzione stabile. Un utente che ha sostituito la console con una Slim nuova racconta cinque ore di gioco senza intoppi, un caso isolato che non basta a trarre conclusioni.

Che cos’è il codice CE-108255-1

Non è un errore nato con GTA 6. Nella pagina di supporto PlayStation il codice è descritto come un problema generico di gioco o applicazione, senza indicare una causa. Non conferma surriscaldamenti, guasti di raffreddamento o difetti hardware: dice soltanto che il software si è chiuso in modo inatteso.

Le risposte di Sony e Rockstar

Sony consiglia di aggiornare il gioco e, se il blocco continua, di rivolgersi al servizio di riparazione PlayStation. Rockstar Games ha aggiornato il 18 novembre la pagina di assistenza dedicata ai crash, che rimanda alle pagine d’errore di Sony e Microsoft. Al 22 novembre non risultano né una patch né un commento ufficiale sulle segnalazioni, e a diversi giocatori che hanno scritto al supporto è stato detto di rivolgersi a PlayStation, come raccontano da Notebookcheck.

Un lancio stabile per la rete, meno per alcune console

Il quadro non è omogeneo. Push Square ha descritto un debutto su PS5 quasi senza errori dal lato infrastruttura: il preload ha funzionato, il PlayStation Network ha avuto solo interruzioni sporadiche nella serata di mercoledì 18 novembre e si è ripreso in fretta. Il gioco è solo single player, quindi pesa meno sui server rispetto a un titolo online, e il vero banco di prova per la rete sarà l’arrivo di GTA Online.

Le due cose non si contraddicono. Una rete che regge non dice nulla su come il gioco si comporta sulla singola console. Non ci sono numeri ufficiali sui giocatori colpiti dal crash, e GTA 6 ha venduto 32,5 milioni di copie su tutte le piattaforme: una frazione piccola può comunque tradursi in molte persone.

Cosa provare se GTA 6 si blocca su PS5

Nessuna di queste operazioni è garantita, ma sono i passaggi più sensati da fare in ordine, prima di contattare l’assistenza:

Spegni del tutto la console, scollega l’alimentazione per qualche minuto e riaccendila. Controlla che GTA 6 sia aggiornato all’ultima versione e che il firmware di PS5 sia quello richiesto, la 26.07-14.23.00. Ripristina le licenze dalle impostazioni dell’account e riprova. Avvia la console in Modalità provvisoria e usa l’opzione per ricostruire il database.

Se il crash si ripete sempre nello stesso punto, annota quando succede e il numero di versione del gioco prima di scrivere al supporto: aiuta a distinguere un bug del software da un problema della console. Finché Rockstar non annuncia una correzione, restano soluzioni tampone.

Domande frequenti su GTA 6 e l’errore CE-108255-1

Perché GTA 6 va in crash su PS5? La causa non è stata confermata. Il codice CE-108255-1 indica un errore generico di gioco o applicazione e non identifica un guasto preciso. Che cos’è l’errore CE-108255-1 su PS5? Sony lo descrive come un errore del gioco o dell’applicazione. Compare anche in altri titoli e non è specifico di GTA 6. GTA 6 funziona bene su PS5? Per molti sì: la rete PlayStation ha retto il lancio e le segnalazioni di crash riguardano una parte dei giocatori, di cui non esistono numeri ufficiali. Rockstar ha annunciato una patch per il crash? Al 22 novembre no. Rockstar non ha commentato le segnalazioni e la sua pagina di assistenza rimanda alle pagine d’errore di Sony e Microsoft. Come si può risolvere l’errore CE-108255-1? Sony consiglia di aggiornare il gioco e poi di contattare l’assistenza. Molti giocatori provano anche a ricostruire il database in Modalità provvisoria e a ripristinare le licenze, con risultati non costanti.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.