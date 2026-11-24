C’è un momento, nelle prime ore del mattino, in cui il buio non è ancora del tutto andato via ma la luce comincia già a farsi strada tra le persiane. Non c’è bisogno di accendere nulla, basta aprire la finestra. «Luce», il nuovo brano di Don Pasquale Ferone, nasce dalla certezza che la luce non va inventata, va accolta. E poi, appena possibile, portata agli altri.

Con questo singolo, in uscita il 25 novembre, il sacerdote cantautore aggiunge un nuovo capitolo a un percorso artistico autentico e completamente indipendente. Don Pasquale scrive i testi, li mette in musica e distribuisce i brani da solo, senza intermediari. Il canale va dal suo cuore a quello di chi ascolta.

Il significato: una missione che parte dalla gioia

«Luce» è una canzone di mandato: il suo scopo è spingere l’ascoltatore verso il mondo. Il testo si apre con un’immagine forte, quella di chi parte «con la gioia nel cuore» verso «un mondo ferito», con il compito di portarvi amore. L’idea di fondo è semplice e radicale: l’amore muove le cose, anche quando sembra che niente possa cambiare, e dove arriva l’amore arriva anche la pace.

La seconda strofa porta il discorso sul piano della relazione con Dio. Bisogna trovare sempre tempo per la lode, non avere paura e lasciarsi sostenere. La fede, custodita nel cuore, diventa salvezza per tutti e non un privilegio di pochi. Il brano chiude con un messaggio di serenità ostinata: si può restare felici «nonostante tutto», perché la presenza di Dio illumina il cammino e scaccia la tristezza. Ad aprire il cuore si guadagna forza, giorno dopo giorno, grazie al bene praticato con costanza.

Dentro c’è la pastorale di Don Pasquale, che insegna a guardare alla luce per curare le ferite che tutti noi abbiamo.

La musica: l’essenzialità come scelta

Fedele al suo stile, Don Pasquale sceglie ancora una volta la strada dell’unplugged: solo voce e chitarra, nient’altro. La chitarra acustica tiene un passo morbido e regolare, che sostiene la voce senza mai coprirla e ricorda il canto comunitario, quello che nasce spontaneo in una sala parrocchiale o intorno a un fuoco. La voce è sincera e senza filtri e sceglie la chiarezza alla tecnica, perché qui conta che il messaggio arrivi intatto. L’atmosfera che ne esce è calda, raccolta e luminosa.

Una frase che resta

«Apri sempre il tuo cuore e tristezza scomparirà»

Per molti è il cuore del brano. Don Pasquale ci dice che la tristezza ha un antidoto: l’apertura agli altri. È un capovolgimento rispetto all’istinto comune, che davanti al dolore ci porta a chiuderci e a proteggerci. Il cuore chiuso trattiene il buio, quello aperto lascia entrare la luce. In questo verso c’è tutta la poetica del brano, in una frase che si ricorda facilmente.

Disponibilità

«Luce» sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 novembre 2026.

Biografia

Don Pasquale Ferone è un sacerdote della provincia di Napoli che ha fatto della musica un’estensione naturale del suo ministero. Per lui la canzone è un modo per annunciare, consolare e accompagnare, e porta il Vangelo anche fuori dalle mura della chiesa, nella vita di tutti i giorni di chi ascolta.

Il suo legame con la fede nasce in famiglia: fin da piccolo frequenta la chiesa insieme ai suoi cari. A 15 anni impara a suonare la chitarra e comincia ad animare le celebrazioni e gli incontri di preghiera carismatica della sua parrocchia. Dopo aver ricevuto il “Battesimo nello Spirito” con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico, matura la scelta di entrare in seminario e nel 1998 viene ordinato sacerdote. Diventa poi parroco in provincia e nella periferia di Napoli, senza mai abbandonare la chitarra. Dal 2017 comincia a comporre musica di ispirazione cristiana.

La sua è una produzione completamente indipendente: scrive i testi, compone le musiche e distribuisce i brani in prima persona, senza etichette né intermediari. Il suo percorso è costante e prolifico. Tra gli album ci sono Certezza, Confidenza, Come roccia, Il dono della Vita e Fedeltà. A questi si aggiungono numerosi singoli, tra cui «Fiducia», «Guarda il Cielo», «Gioia immensa sarà» e, più di recente, «Emozione», «In alto volerai» e «Vittoria», accompagnata dal videoclip ufficiale su YouTube. Con «Luce» il suo repertorio arriva a 79 brani: canti di evangelizzazione e di lode disponibili sulle principali piattaforme digitali e di streaming.

Il suo stile musicale è riconoscibile e fedele a sé stesso: solo voce e chitarra, in una dimensione unplugged che punta tutto sulla forza della parola e sulla sincerità dell’interpretazione. Le sue canzoni parlano di fede, speranza, amore e pace, con un linguaggio semplice e diretto che arriva a credenti e non credenti.

Per restare aggiornati sulla musica di Don Pasquale si possono seguire il suo canale YouTube, la sua pagina Facebook e gli altri suoi profili social, sempre attivi.