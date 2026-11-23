L’aggiornamento 01.002.002 di GTA 6 è in distribuzione dal 23 novembre, ma Rockstar Games non ha ancora pubblicato le note di patch.

La distribuzione della versione 01.002.002 è partita nel primo pomeriggio del 23 novembre, alle 13:07 UTC, le 14:07 in Italia. Al momento Rockstar non ha spiegato cosa contenga l’aggiornamento: non ci sono note di patch né un elenco di correzioni. Per ora l’unico dato certo è l’arrivo della build: contenuto, peso del download e modalità di rollout non sono stati comunicati.

Le versioni precedenti: stesso schema, nessuna nota

Non è la prima volta. La 01.002.000 è arrivata il 13 novembre. La 01.002.001 è uscita il 16 novembre, con circa 602,5 MB su PlayStation 5 e 1,59 GB su Xbox Series X|S. Su PS5 la 01.002.001 è stata distribuita a ondate fino al 17 novembre, e per nessuna delle due build sono state pubblicate note ufficiali. Il silenzio di Rockstar segue quindi lo stesso schema delle build di pre-lancio, come mostra il tracker degli aggiornamenti di GTA 6.

Il crash CE-108255-1 su PS5 è stato risolto?

Senza note non si può dire. Il 22 novembre abbiamo raccolto i crash segnalati su PS5 con l’errore CE-108255-1 e cosa provare. Nessuna comunicazione ufficiale collega la 01.002.002 a quel codice, che è un errore generico di crash di PlayStation 5 e non indica da solo la causa.

Come ricevere la patch

Il modo più semplice è tenere attivi gli aggiornamenti automatici e avviare il gioco con la console connessa a internet. Chi vuole sapere se la 01.002.002 è già arrivata deve controllare gli aggiornamenti dal menu del gioco o della console. Su PlayStation 5 resta richiesto anche il firmware 26.07-14.23.00, uscito il 17 novembre.

Domande frequenti su GTA 6 e l’aggiornamento 01.002.002

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