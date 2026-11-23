GTA 6 non ha una versione PC annunciata: Rockstar Games non ha comunicato né una data né una finestra di uscita, e il gioco, disponibile dal 19 novembre, gira solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cosa ha detto Rockstar sulla versione PC di GTA 6

Rockstar Games non ha mai menzionato una versione PC di GTA 6. Il gioco è uscito il 19 novembre 2026 soltanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e chi gioca su computer non ha né un annuncio né una data da segnare in calendario. Il debutto ha intanto fatto numeri enormi: Rockstar ha comunicato 3,79 miliardi di dollari di vendite al dettaglio nel primo giorno, dopo 32,5 milioni di copie prenotate prima del lancio.

Anche Take-Two, l’editore del gruppo, non ha sciolto il nodo. Il CEO Strauss Zelnick ha rimandato a Rockstar ogni domanda su PC e dischi fisici, spiegando che le informazioni arrivano sempre dalle etichette dell’azienda, come ricostruiscono le sue risposte a Variety raccolte da TweakTown.

Perché Rockstar parte dalle console

Nell’intervista a Bloomberg Zelnick ha descritto il metodo di lavoro: Rockstar comincia sempre dalle console, dove vive il pubblico principale di Grand Theft Auto. È una descrizione della strategia, non l’annuncio di un porting. Nessuna dichiarazione ufficiale lega l’assenza del PC a un calendario preciso, e l’assenza di una data resta tale finché Rockstar non decide di parlarne.

Il lancio su due sole piattaforme ha pesato anche sul mercato delle console: il rapporto Newzoo sul 2026 racconta quanto il gioco Rockstar stia reggendo l’anno da solo.

Il precedente di GTA 5: 19 mesi tra console e PC

Il caso più vicino è quello di GTA 5. Uscì il 17 settembre 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, arrivò su PlayStation 4 e Xbox One il 18 novembre 2014 e sbarcò su PC solo il 14 aprile 2015, circa diciannove mesi dopo il debutto originale, come ricorda la guida di VideoGamesChronicle sulla versione PC. Un’attesa analoga per GTA 6 porterebbe verso la metà del 2028. È un calcolo sul passato, non un’indicazione di Rockstar: nulla garantisce che la storia si ripeta.

Cosa è confermato e cosa resta aperto

Le certezze sono poche e vanno tenute separate dalle ipotesi.

Confermato: GTA 6 è disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non confermato: l’esistenza stessa di una versione PC, una data di uscita o una finestra temporale.

Senza dettagli: contenuti, modalità e requisiti di sistema di un’eventuale edizione per computer.

Per chi vuole giocare adesso, l’unica strada passa dalle console. La guida al prezzo ufficiale di GTA 6 spiega quanto costa il gioco e quali edizioni esistono su PS5 e Xbox Series.

Chi invece preferisce aspettare il PC deve fare i conti con un dato semplice: finché Rockstar non pubblica un annuncio, qualsiasi data che circola online è un’ipotesi. Conviene seguire i canali ufficiali dello studio. Per i numeri del lancio c’è anche il riepilogo sulle vendite record del primo giorno.

Domande frequenti su GTA 6 per PC

Quando esce GTA 6 su PC? Non esiste una data. Rockstar Games non ha annunciato una versione PC di GTA 6, che è disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. GTA 6 uscirà anche per PC? Rockstar non l’ha né confermato né escluso. Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha rimandato le domande all’etichetta e ha spiegato che Rockstar parte sempre dalle console. Il precedente di GTA 5 fu un arrivo su PC dopo circa 19 mesi. GTA 6 su PC avrà gli stessi contenuti di PS5 e Xbox Series? Non si può dire: senza un annuncio non ci sono dettagli su contenuti, funzioni o requisiti di una versione PC. Posso giocare a GTA 6 su PC adesso? No. Oggi il gioco si può acquistare solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.