Tra il 23 e il 27 novembre 2026 escono su PlayStation 5 e Xbox Series X|S una trentina di giochi, da Gothic 3 Classic a una lunga fila di indie, con quattro novità in arrivo su PS Plus Extra e tre su Game Pass.

Il calendario della settimana, giorno per giorno

Dopo il debutto di GTA 6 la settimana è fatta di titoli piccoli e medi, senza un nuovo colosso a dominare le classifiche. Per chi ha finito di rincorrere Rockstar, è l’occasione per recuperare giochi di nicchia: puzzle, simulatori, remaster e qualche RPG di culto.

Lunedì 23 novembre arriva Jaden Industries: Cozy Automation Puzzler, un puzzle di automazione in elenco sia su PlayStation 5 sia su Xbox. Sul fronte Xbox esce lo stesso giorno anche The Spotter: Dig or Die.

Martedì 24 novembre è il giorno più denso. Debutta Gothic 3 Classic su PlayStation 5 e Xbox, mentre su Xbox escono anche Bungle Brawl: Couch Co-op Party e Storage Hunter Simulator. Per chi usa gli abbonamenti, lo stesso giorno entrano in Game Pass Motorslice e Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Mercoledì 25 novembre è una giornata leggera, solo su Xbox: Cat Mirror e Sokobear Goo.

Giovedì 26 novembre concentra il maggior numero di uscite. Su PlayStation 5 arrivano Machine Party, Station to Station e The Spectrum Retreat: Redux. Su Xbox il giovedì porta una lista lunga: oltre a Machine Party e The Spectrum Retreat: Redux ci sono Bogos Binted, Calculus of Rot, Full Metal Sergeant 2, Gravity SWITCH, MANIC MINER, Marupoyo, River Strike e Security 51.

Venerdì 27 novembre chiude la settimana con MR. ELEVATOR e Toziuha Night: Order of the Alchemists su PlayStation 5. Su Xbox, tra gli altri, escono Arkheron (anche in Game Pass), Bunker Tidy Up, Feral Road, Luminova, My Lovey Dovey Demon e The Last Cat in the Universe.

Le liste complete sono quelle di Push Square per PlayStation 5 e di Pure Xbox per i giochi Xbox, che coprono rispettivamente le uscite dal 23 al 29 novembre e dal 23 al 27 novembre.

PS Plus Extra del 24 novembre: quattro giochi

Sul catalogo PlayStation Plus Extra entrano il 24 novembre Cricket 26, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, MotoGP 26 e Trepang2. Sono giochi molto diversi, dal cricket alle moto fino allo sparatutto frenetico, e rappresentano un’aggiunta di fine mese rispetto alla lineup principale di novembre di PS Plus Extra e Premium.

Game Pass: Motorslice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e Arkheron

Per l’abbonamento Xbox la settimana porta tre titoli: Motorslice e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 il 24 novembre, Arkheron il 27. Il vero movimento del servizio arriva però dopo: otto giochi in uscita il 30 novembre chiudono il mese.

Cosa recuperare e cosa tenere d’occhio

Per l’RPG vecchia scuola: Gothic 3 Classic, il 24 novembre su PlayStation 5 e Xbox.

Per chi non vuole spendere: i quattro giochi di PS Plus Extra del 24 e i tre di Game Pass.

Per le piccole sorprese: Machine Party e The Spectrum Retreat: Redux, in uscita il 26 novembre su entrambe le console.

Per il mese dopo: il calendario di dicembre 2026 su PS5, Xbox, Switch 2 e PC.

Le date sono quelle degli elenchi di uscita pubblicati per questa settimana e possono cambiare di qualche ora in base al fuso orario e allo store: conviene controllare la pagina del gioco prima dell’acquisto.

Domande frequenti sulle uscite videogiochi della settimana

Quali videogiochi escono su PS5 dal 23 al 29 novembre 2026? Su PlayStation 5 escono Jaden Industries: Cozy Automation Puzzler (23 novembre), Gothic 3 Classic (24), Machine Party, Station to Station e The Spectrum Retreat: Redux (26), MR. ELEVATOR e Toziuha Night: Order of the Alchemists (27). Quali giochi arrivano con PS Plus Extra il 24 novembre 2026? Il 24 novembre entrano nel catalogo Cricket 26, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, MotoGP 26 e Trepang2. Quali nuovi giochi escono su Xbox dal 23 al 27 novembre 2026? Sono più di venti: dalla puzzle automation Jaden Industries del 23 novembre a The Last Cat in the Universe del 27, con il picco di nove titoli il 26 novembre. Quali giochi arrivano in Game Pass questa settimana? Il 24 novembre arrivano Motorslice e Sniper Ghost Warrior Contracts 2, il 27 novembre Arkheron.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.