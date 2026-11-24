Un Posto al Sole torna mercoledì 25 novembre 2026 su Rai 3 alle 20:50 con una puntata in cui Silvia e Michele fanno i conti con la ricerca della casa, Damiano segue la pista del finanziatore di Mori e Marina sente il cerchio stringersi.
Indice
Silvia e Michele a caccia di una casa
Il nodo della puntata è l’appartamento. Silvia e Michele si rendono conto di aver bisogno di più tempo per sistemare la questione della casa, e dall’altra parte trovano un Alberto che non sembra disposto a dare una mano. Il tema arriva dalle puntate precedenti: già nella puntata del 24 novembre la coppia cerca una sistemazione senza successo, e il tempo stringe.
Damiano segue il finanziatore di Mori
Sul fronte delle indagini Damiano non molla. Dopo il via libera a indagare sull’omicidio Mori, continua a cercare chi ha finanziato Stefano Mori. Il lavoro di Damiano si intreccia con il destino di Marina, che nel frattempo capisce di avere sempre meno margine: la borsa femminile trovata in casa Mori è il dettaglio che la preoccupa dall’inizio della settimana.
Le donne Cirillo dopo i malintesi
La puntata lascia spazio anche alla famiglia. Dopo una lunga serie di incomprensioni, le donne di casa Cirillo trovano il momento per chiarirsi. Serena, già stanca del ruolo di mediatrice che si porta dietro da lunedì, è la prima a pesare quanto sia diventato fragile l’equilibrio di casa.
Cosa aspetta la settimana fino a venerdì
Le anticipazioni dal 23 al 27 novembre disegnano una settimana che accelera. Giovedì 26 novembre Cristina incontra la madre in carcere, Marina sta per confessare a Roberto ma non ce la fa, e la tensione sulla casa esplode tra Michele, Silvia e Alberto, con Renato che ne fa le spese. Venerdì 27 novembre Ferri mette Marina sotto pressione e lei gli racconta la verità su un accordo segreto.
Dove vedere Un Posto al Sole il 25 novembre
Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 ogni sera alle 20:50, e mercoledì 25 novembre non fa eccezione. Chi segue la soap in differita la trova su RaiPlay. Per chi si aggiunge adesso, la scheda con cast, personaggi e streaming aiuta a orientarsi tra le famiglie del Palazzo Palladini.
Domande frequenti su Un Posto al Sole del 25 novembre 2026
Sì, la soap è in programmazione su Rai 3 mercoledì 25 novembre 2026 alle 20:50.
Silvia e Michele capiscono di aver bisogno di più tempo per la casa e Alberto sembra poco disposto ad aiutarli. Marina sente stringersi il cerchio, mentre Damiano continua a cercare il finanziatore di Mori.
Su Rai 3, tutte le sere alle 20:50. Le puntate restano disponibili in streaming su RaiPlay.
Cristina incontra la madre in carcere, Marina sta per confessare tutto a Roberto ma non ci riesce e la tensione sulla casa esplode tra Michele, Silvia e Alberto.