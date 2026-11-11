Stacy Keach è morto a 85 anni: da Mike Hammer a Prison Break

Stacy Keach è morto a 85 anni: l’attore di Mike Hammer, Prison Break e American History X aveva una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione.

Lo ha annunciato la moglie Małgosia Tomassi: l’attore statunitense è morto nella casa di famiglia a Magdalenka, in Polonia, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia cardiaca e uno scompenso. Era nato a Savannah, in Georgia, il 2 giugno 1941.

Nei messaggi di addio ricorre una parola: voce. Tomassi ha ricordato un attore leggendario e la sua voce indimenticabile, quella che per oltre mezzo secolo ha dato corpo a poliziotti, pugili, direttori di carcere e perfino a uno scrittore come Hemingway. Tra cinema, teatro e televisione, Keach ha attraversato decenni di storia dello spettacolo americano senza mai diventare una star da copertina, restando sempre un attore da guardare con attenzione.

Gli esordi tra teatro e Shakespeare

Figlio di due attori che si erano conosciuti alla Northwestern University, Keach si è laureato in inglese e arte drammatica a Berkeley e ha studiato alla Yale School of Drama. Una borsa Fulbright lo ha portato a Londra, alla London Academy of Music and Dramatic Art. Nel 1963 ha lavorato con l’Oregon Shakespeare Festival e nel 1964 è stato Amleto al Public Theater di New York, con Julie Harris al suo fianco. La scuola è quella del teatro, e si sente in ogni ruolo successivo.

Fat City, American History X e gli anni al cinema

Il grande pubblico lo scopre al cinema con John Huston, che lo dirige in Fat City (1972), film di boxe in cui Keach è Billy Tully, e in The Life and Times of Judge Roy Bean. Negli anni seguenti passa da The Ninth Configuration a The Long Riders, dove interpreta Frank James, fino alla commedia di culto Up in Smoke dei Cheech & Chong.

Il ruolo che più lo ha reso riconoscibile alle nuove generazioni è quello di Cameron Alexander in American History X (1998), il suprematista bianco del film con Edward Norton. In seguito è comparso in The Bourne Legacy e in Nebraska di Alexander Payne, candidato all’Oscar. L’ultimo ruolo è quello del padre di George Clooney in Jay Kelly.

Mike Hammer e Prison Break: il volto della televisione

In tv Keach è stato prima di tutto Mike Hammer, il detective dei romanzi di Mickey Spillane, che ha interpretato dal 1984 e ripreso più volte, fino a Mike Hammer, Private Eye alla fine degli anni Novanta. Sul set conobbe la moglie, con cui è rimasto fino alla fine.

Per il pubblico più giovane resta il direttore del carcere Henry Pope di Prison Break, la serie in onda dal 2005, che ritrova nel cast Sarah Wayne Callies. Tra le altre serie c’è anche Titus, sitcom del 2000 in cui era Ken Titus, il padre sarcastico del protagonista.

Il riconoscimento più importante è arrivato con la miniserie Hemingway: per il ritratto dello scrittore ha vinto un Golden Globe, mentre il ruolo di Mike Hammer gli è valso una candidatura. Nel 2019 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il suo percorso è riassunto anche nella voce di Wikipedia dedicata all’attore.

Una vita fuori dai set

Nel 1984, durante le riprese di Mike Hammer, Keach fu arrestato all’aeroporto di Heathrow per contrabbando di cocaina. Fu condannato a nove mesi e ne scontò sei nel carcere di Reading. Quell’episodio non ha fermato la carriera: è tornato al lavoro e ha continuato a recitare per quarant’anni. Era stato sposato quattro volte. Lascia la moglie Małgosia Tomassi e i figli Shannon e Karolina.

Domande frequenti su Stacy Keach

Quanti anni aveva Stacy Keach? Aveva 85 anni. Era nato a Savannah, in Georgia, il 2 giugno 1941. Di cosa è morto Stacy Keach? La moglie Małgosia Tomassi ha comunicato che è morto dopo una lunga e difficile battaglia contro una grave malattia cardiaca e uno scompenso, nella casa di famiglia a Magdalenka, in Polonia. Che ruolo aveva Stacy Keach in Prison Break? Interpretava Henry Pope, il direttore del carcere, un ruolo che ha ricoperto dal 2005 nella serie con Sarah Wayne Callies. Quali sono i film più noti di Stacy Keach? Tra i più noti ci sono Fat City, American History X, The Bourne Legacy e Nebraska. L’ultimo ruolo è nel film Jay Kelly, dove è il padre di George Clooney.

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