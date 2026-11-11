George Michael album in ordine: da Faith a Patience

George Michael ha pubblicato cinque album in studio da solista, dal debutto Faith del 1987 fino a Patience del 2004, e il film-concerto in sala è il pretesto giusto per riascoltarli in ordine.

Il film George Michael: The Faith Tour raccoglie filmati restaurati del concerto del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy, durante la tappa europea del primo tour da solista. Nel Regno Unito arriva nelle sale il 6 novembre, mentre le date negli altri paesi cambiano. Il live album che lo accompagna ha 18 tracce ed è pubblicato da Sony Music, con brani della carriera solista e del repertorio dei Wham!.

Faith (1987), il disco che lo ha lanciato da solo

Scritto, prodotto e interpretato quasi interamente da Michael, Faith esce negli Stati Uniti il 30 ottobre 1987. È il primo album solista e apre tutta la serie. Vince il Grammy Album of the Year nel 1989 e genera quattro singoli al primo posto della Billboard Hot 100: il brano che dà il titolo al disco, “Father Figure”, “One More Try” e “Monkey”.

Chi arriva dal film può partire proprio da qui: il live album contiene versioni dal vivo di “Father Figure” e “One More Try”, due dei singoli di quel disco, quindi il percorso dal concerto allo studio è diretto.

Gli album dal 1990 al 1999

Dopo Faith arrivano Listen Without Prejudice Vol. 1 nel 1990 e Older nel 1996. Nel 1999 esce Songs from the Last Century, l’ultimo disco di questa lista pubblicato prima del nuovo millennio. Tre dischi in nove anni, con un intervallo di sei anni tra il disco del 1990 e quello del 1996.

Patience (2004) e il quinto disco in studio

Il quinto e ultimo album in studio di questo elenco è Patience, pubblicato nel 2004. Ascoltarlo dopo Faith permette di sentire la distanza tra il debutto solista e un disco uscito diciassette anni dopo.

Il film: registi, cortometraggio e distribuzione

Il film è diretto da Andy Morahan e David Austin e si apre con Finding Faith, cortometraggio di Mary McCartney. La produzione è di George Michael Entertainment e Mercury Studios, in collaborazione con Globe Originals. Universal Pictures Content Group cura i diritti internazionali, mentre per il Nord America li gestisce Crosswalk, la divisione cinema evento di Bleecker Street. Per gli orari nelle sale, la pagina ufficiale del film è il riferimento più affidabile.

A dieci anni dalla morte

George Michael è morto nel 2016, a 53 anni. Nel 2023 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. Il film e il live album arrivano quindi a dieci anni esatti dalla scomparsa, e la sua discografia torna al centro dell’attenzione.

Domande frequenti sugli album di George Michael

Qual è il primo album solista di George Michael? È Faith, uscito negli Stati Uniti il 30 ottobre 1987. Quanti album in studio ha pubblicato da solista? Cinque: Faith, Listen Without Prejudice Vol. 1, Older, Songs from the Last Century e Patience. Quando esce il film Faith Tour al cinema? Nel Regno Unito dal 6 novembre 2026. Le date negli altri paesi cambiano, quindi conviene controllare il cinema più vicino. Quando è morto George Michael? Nel 2016, a 53 anni.

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