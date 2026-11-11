Arrival compie 10 anni: il finale spiegato di Villeneuve

Arrival di Denis Villeneuve compie dieci anni: uscì negli Stati Uniti l’11 novembre 2016, e il suo finale racconta come una lingua aliena permetta a Louise Banks di vedere il futuro e di fermare una guerra.

Come finisce Arrival: la chiamata che ferma la guerra

Il finale di Arrival si regge su un gesto che sembra piccolo: Louise Banks prende un telefono satellitare e chiama in privato il generale cinese Shang. Il suo ultimatum di 24 ore sta per far saltare la tregua tra le nazioni che hanno ricevuto la visita dei dodici vascelli alieni. Louise gli ripete in mandarino le parole che la moglie morente gli aveva detto, e lui si ferma. Gli altri Paesi seguono, le navi se ne vanno.

Il passaggio funziona perché arriva dopo mezzo film di incomprensioni. Gli eptapodi usano una parola che i cinesi traducono come “usare un’arma”, mentre Louise sostiene che significhi “strumento” o “mezzo”. La comunicazione si interrompe, qualcuno piazza una bomba nel vascello del Montana e uno dei due alieni, che il fisico Ian Donnelly aveva battezzato Abbott, resta ferito a morte salvando i protagonisti. La chiamata a Shang è la risposta a tutto questo: capire una lingua cambia l’esito di una crisi.

Il linguaggio degli eptapodi e il tempo che non scorre in linea retta

Il cuore del film è l’idea che una lingua modifichi il modo di percepire il tempo. La scrittura degli eptapodi è fatta di segni circolari senza inizio né fine, e Louise, studiandola, comincia a ricordare eventi che non sono ancora accaduti. È l’intuizione del racconto di Ted Chiang da cui il film è tratto, Storia della tua vita, novella vincitrice del premio Nebula nel 1998, adattata da Eric Heisserer.

I flashback con la figlia Hannah, morta a dodici anni per una malattia incurabile, non sono ricordi. Sono premonizioni di una figlia che Louise non ha ancora avuto. Quando se ne accorge, Louise sa già che Hannah morirà giovane e che Ian, quando scoprirà che lei lo sapeva, se ne andrà. Sceglie lo stesso di vivere quella vita. Il finale non parla di salvare il mondo: parla di accettare un dolore che non si può evitare.

Il dono degli alieni è il linguaggio stesso. Nelle prime versioni della sceneggiatura i vascelli custodivano progetti di astronavi, poi Heisserer e Villeneuve, dopo l’uscita di Interstellar nel 2014, scelsero di puntare sulla potenza della lingua, come racconta la voce inglese di Wikipedia dedicata al film). La richiesta di aiuto fra tremila anni, annunciata a Louise, spiega perché i dodici messaggi fossero divisi tra i vascelli: l’umanità doveva imparare a collaborare.

Arrival dieci anni dopo: uscita, premi e incassi

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016, il film è uscito negli Stati Uniti l’11 novembre 2016 e in Italia il 19 gennaio 2017. Costato 47 milioni di dollari, ha incassato più di 200 milioni nel mondo. Ai premi Oscar del 2017 ha ottenuto otto candidature, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura non originale, e ha vinto quella per il montaggio sonoro. Nella scheda italiana) il cast comprende Amy Adams (Louise), Jeremy Renner (Ian), Forest Whitaker (il colonnello Weber) e Michael Stuhlbarg (l’agente Halpern).

La colonna sonora di Jóhann Jóhannsson, uscita per Deutsche Grammophon, è parte del motivo per cui il film suona ancora oggi così diverso dalla fantascienza di quel periodo. Noi ne avevamo scritto subito dopo l’uscita italiana nella recensione del film con Amy Adams.

Da Arrival a Dune: il percorso di Denis Villeneuve

A dieci anni di distanza il film appare come l’inizio di un percorso. Dopo Arrival Villeneuve ha girato Blade Runner 2049 e i due capitoli di Dune, e a dicembre arriva in sala Dune – Parte Tre. Chi vuole rivedere i capitoli precedenti prima dell’uscita trova l’ordine giusto in questa guida a film e serie di Dune, mentre per le proiezioni in anteprima c’è l’evento UCI Cinemas del 15 dicembre.

Il filo che unisce i due mondi è la stessa idea di fantascienza: un racconto lento, fatto di attese, simboli e scelte irreversibili, in cui la tecnologia conta meno delle persone che devono capirsi. Per questo Arrival regge bene anche a una seconda visione, e il finale cambia significato quando si sa già dove porta.

Domande frequenti su Arrival e il suo finale

Come finisce Arrival di Denis Villeneuve? Louise Banks chiama il generale cinese Shang e gli ripete le ultime parole della moglie, convincendolo a ritirare l’ultimatum. Le altre nazioni fanno lo stesso e i dodici vascelli lasciano la Terra. Nell’ultima parte Louise sceglie di vivere la vita che conosce già, compresa la morte di Hannah. Chi è la bambina nei flashback di Arrival? È Hannah, la figlia di Louise. Le scene non sono ricordi del passato ma visioni del futuro: Louise acquisisce una percezione non lineare del tempo studiando la lingua degli eptapodi. Arrival è tratto da un libro? Sì, dal racconto Storia della tua vita di Ted Chiang, premio Nebula nel 1998, pubblicato in Italia nella raccolta Storie della tua vita. La sceneggiatura è di Eric Heisserer. Quando esce Dune – Parte Tre di Villeneuve? Il film arriva nelle sale a dicembre 2026, con anteprima UCI Cinemas il 15 dicembre e prevendite già aperte.

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