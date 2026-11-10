James Gunn e Peter Safran lasciano DC Studios: arriva Jeremy Latcham

James Gunn e Peter Safran lasciano la guida di DC Studios dopo quattro anni: al loro posto arriva Jeremy Latcham, ex dirigente di Marvel Studios, e la notizia ridisegna il futuro del nuovo universo DC.

L’annuncio è arrivato lunedì 9 novembre 2026 e ha colto Hollywood di sorpresa. Gunn e Safran lasciano gli incarichi di co-presidenti e co-amministratori delegati dello studio che guidavano dal 2022, quando Warner Bros. li aveva scelti per rilanciare i supereroi DC al cinema e in tv. L’uscita di scena è fissata al 1 dicembre 2026.

A raccogliere il testimone è Jeremy Latcham, veterano dei cinecomic: dentro Marvel Studios ha lavorato a Iron Man, The Avengers, Guardians of the Galaxy e Spider-Man: Homecoming. Avrà il ruolo di president e chief creative officer, con la supervisione di film, serie e animazione DC, dallo sviluppo creativo alla strategia di lungo periodo.

Il messaggio di James Gunn: tornare a fare cinema

Gunn ha spiegato la scelta con un messaggio pubblico, senza giri di parole. Gli anni a DC Studios sono stati faticosi, ha scritto il regista, e la parte aziendale del lavoro gli ha tolto tempo con la famiglia. Ora si dice incredibly relieved and excited to get back to pure filmmaking, cioè sollevato e felice di tornare a occuparsi solo di cinema.

Nel comunicato firmato insieme, Gunn e Safran ricordano l’obiettivo da cui erano partiti quattro anni fa: riunire DC sotto un’unica visione creativa. Il loro mandato ha prodotto film e serie che hanno cambiato il volto del franchise, a partire da Superman, di cui avevamo seguito la lavorazione ai tempi di Superman: Legacy.

Cosa succede ai film e alle serie DC

Gunn e Safran non escono del tutto dal mondo DC: continueranno a lavorare ai progetti del franchise. Il primo è Man of Tomorrow, il seguito di Superman in programma per il 9 luglio 2027, a cui i due restano legati. Gunn ha anche confermato di stare scrivendo un altro progetto DC.

Sul resto del listino, da Supergirl (ne parlavamo già nel pezzo su Supergirl: Woman of Tomorrow) alle serie come Lanterns e Peacemaker, per ora non sono stati annunciati cambi di programma. Le prime scelte di Latcham diranno quanto del piano costruito da Gunn resterà in piedi.

Il contesto: Warner Bros. passa a Paramount Skydance

L’addio arriva mentre Warner Bros. cambia proprietà. Il passaggio a Paramount Skydance, concluso a ottobre, ha rimescolato i vertici dello studio, e proprio per questo l’uscita di Gunn e Safran è stata accolta come un colpo di scena: i due erano stati inseriti nei piani di leadership della nuova gestione.

Il cambio al vertice di DC Studios è ancora una storia in evoluzione: restano da chiarire il passaggio di consegne di dicembre e il peso che Gunn avrà sul futuro creativo dell’universo che ha costruito.

Domande frequenti su James Gunn e DC Studios

Perché James Gunn lascia DC Studios? Gunn ha spiegato che il ruolo dirigenziale è stato molto pesante, anche per il tempo sottratto alla famiglia, e che vuole tornare a occuparsi solo di cinema. Chi prende il posto di Gunn e Safran a DC Studios? Il nuovo responsabile è Jeremy Latcham, ex dirigente di Marvel Studios, con il ruolo di president e chief creative officer. Quando lasciano Gunn e Safran? L’uscita è fissata al 1 dicembre 2026, dopo quattro anni alla guida dello studio. Che fine fa Man of Tomorrow? Il film, in programma per il 9 luglio 2027, resta in sviluppo e Gunn e Safran continuano a lavorarci.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.