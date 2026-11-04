007 First Light: un’ora di prova gratis su PS5 con PlayStation Plus Premium

La prova gratis di 007 First Light è disponibile su PS5 dal 3 novembre 2026: dura un’ora di gioco, parte dall’inizio della campagna ed è riservata agli abbonati a PlayStation Plus Premium.

IO Interactive apre le porte del suo James Bond a chi ha ancora dubbi. Da martedì 3 novembre, dentro il catalogo delle prove di gioco (le Game Trial) di PlayStation Plus, c’è anche 007 First Light: sessanta minuti per capire se il nuovo 007 fa per voi, senza spendere un euro oltre all’abbonamento.

Chi può provare 007 First Light gratis su PS5

La condizione che conta è una sola: serve il livello Premium. Le prove di gioco sono incluse solo nel piano più alto di PlayStation Plus, mentre Essential ed Extra restano fuori. Lo conferma la pagina ufficiale di PlayStation Plus, che elenca le Game Trial tra i vantaggi del Premium e le esclude dagli altri due piani.

Il messaggio con cui l’account ufficiale del gioco ha annunciato la novità parla di abbonati a PlayStation Plus in generale. La sostanza però è questa: chi ha Extra dovrà passare al Premium, o aspettare, per mettere le mani sul gioco.

Cosa include l’ora di prova

La prova parte dall’inizio della campagna. Il tempo a disposizione è di 60 minuti di gioco, e comprende il prologo, intitolato Against the Odds, e la missione di addestramento The Needle’s Eye. In pratica è la porta d’ingresso al gioco, prima che la trama entri nel vivo.

Allo scadere dell’ora il gioco si ferma. Per andare avanti bisogna acquistare 007 First Light. Chi decide di comprarlo non perde quanto fatto: i progressi della prova passano nella versione completa su PS5.

Come si avvia la prova

Il titolo compare nell’elenco delle Game Trial di PS Plus, la sezione dedicata alle prove temporizzate del servizio. Basta aprirla da lì sulla vostra PS5 con l’account Premium collegato.

007 First Light: di cosa parla il gioco

007 First Light è l’avventura d’azione di IO Interactive, lo studio di Hitman, uscita il 27 maggio 2026 e disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Racconta le origini di James Bond: un giovane ufficiale dell’aviazione della marina viene invitato a entrare nel Programma Doppio Zero, appena riformato. Una missione per arrestare un agente ribelle finisce in tragedia, e Bond deve fare squadra con il riluttante mentore Greenway per fermare una cospirazione e un imminente colpo di stato.

Chi è nuovo al personaggio non ha bisogno di conoscere i film: la storia riparte dall’inizio della carriera di 007, e l’ora di prova serve proprio a capire se il tono e il ritmo vi convincono. Per chi vuole spendere bene il resto dell’abbonamento, la guida ai giochi di PlayStation Plus di novembre 2026 racconta cosa c’è nel catalogo del mese.

Vale la pena provarlo prima di comprarlo

Per chi ha il Premium, sì, e il motivo è pratico: sessanta minuti bastano per farsi un’idea di controlli e atmosfera, cioè le cose che decidono se un gioco d’azione vi piace. Il costo di un’ora di prova è zero, il rischio di un acquisto sbagliato resta fuori dalla porta.

C’è un altro vantaggio. Poiché i progressi si trasferiscono, chi poi compra il gioco riparte da dove aveva lasciato, senza rifare prologo e addestramento. Il consiglio è provarlo con calma, in una sessione sola, e fare attenzione a come si comporta il gioco nel prologo e nell’addestramento.

Domande frequenti su 007 First Light

Come provare 007 First Light gratis su PS5? Serve un abbonamento a PlayStation Plus Premium. La prova si trova nell’elenco delle Game Trial del servizio, dura 60 minuti di gioco e parte dall’inizio della campagna. Serve PS Plus Premium per la prova di 007 First Light? Sì. Le prove di gioco sono incluse solo nel livello Premium, mentre Essential ed Extra non le comprendono. Da quando è disponibile la prova gratuita di 007 First Light? È disponibile dal 3 novembre 2026. Cosa succede dopo i 60 minuti di prova? Il gioco si ferma e per continuare bisogna acquistare 007 First Light. I progressi fatti durante la prova passano nella versione completa. Cosa si gioca nell’ora di prova di 007 First Light? Il prologo Against the Odds e l’addestramento The Needle’s Eye, cioè l’inizio della campagna.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.