Cobolli-Medvedev alle ATP Finals: orario e ordine di gioco di domenica e lunedì

Flavio Cobolli debutta alle ATP Finals di Torino lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev, non prima delle 20:30 all’Inalpi Arena, in diretta su Sky Sport e NOW.

L’ordine di gioco di domenica 15 novembre

Il torneo parte domenica all’Inalpi Arena con due partite di doppio e due di singolare. Il programma della giornata:

Ore 11:30, doppio: Heliovaara/Patten contro Luz/Matos

Dalle 14:00, singolare: Zverev-Jodar

Ore 18:00, doppio: Arevalo/Pavic contro Arribage/Olivetti

Non prima delle 20:30, singolare: Shelton-Fils

L’indicazione “non prima” vale come orario minimo: l’incontro di singolare parte quando finisce quello che lo precede sul campo, quindi la serata può slittare.

Lunedì 16 novembre: Alcaraz nel pomeriggio, Cobolli in serata

Ore 11:30, doppio: Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos

Dalle 14:00, singolare: Alcaraz-Tiafoe

Ore 18:00, doppio: Krawietz/Puetz contro Harrison/Skupski

Non prima delle 20:30, singolare: Cobolli-Medvedev

Cobolli chiude la seconda giornata e apre il suo torneo contro Medvedev. Alcaraz entra in scena nel pomeriggio contro Tiafoe, dopo il titolo di Parigi-Bercy battendo Shelton. Per Bolelli e Vavassori l’esordio nel doppio è alle 11:30.

Dove vedere le ATP Finals in tv e in streaming

Sky Sport trasmette in diretta tutti gli incontri di singolare e doppio dal 15 al 22 novembre, con più di 12 ore di copertura al giorno dalle 11:00 alle 23:00. Lo streaming è disponibile su NOW.

Formato e fasce orarie del torneo di Torino

Otto giocatori, divisi in due gironi all’italiana da quattro: le prime due di ogni gruppo vanno in semifinale. In campo ci sono Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar, in un tabellone senza Sinner.

Le sessioni della fase a gruppi, da domenica 15 a venerdì 20 novembre, seguono sempre lo stesso schema: doppio alle 11:30 e singolare alle 14:00 nel pomeriggio, doppio alle 18:00 e singolare non prima delle 20:30 in serata. Le semifinali sono sabato 21 e le finali domenica 22, con il doppio alle 15:00 e il singolare alle 18:00, come indicato dal sito ufficiale del torneo.

Domande frequenti sulle ATP Finals 2026 a Torino

Quando gioca Cobolli alle ATP Finals 2026? Cobolli debutta lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev, non prima delle 20:30. Dove vedere le ATP Finals 2026 in tv? Tutti gli incontri sono su Sky Sport dalle 11:00 alle 23:00 e in streaming su NOW. Chi gioca domenica 15 novembre alle ATP Finals? Zverev affronta Jodar dalle 14:00 e Shelton affronta Fils non prima delle 20:30, con i doppi alle 11:30 e alle 18:00. A che ora gioca Alcaraz alle ATP Finals? Alcaraz gioca lunedì 16 novembre contro Tiafoe, dalle 14:00.

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