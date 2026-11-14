Cobolli-Medvedev alle ATP Finals: orario e ordine di gioco di domenica e lunedì

Flavio Cobolli debutta alle ATP Finals di Torino lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev, non prima delle 20:30 all’Inalpi Arena, in diretta su Sky Sport e NOW.
Indice
L’ordine di gioco di domenica 15 novembre
Il torneo parte domenica all’Inalpi Arena con due partite di doppio e due di singolare. Il programma della giornata:
- Ore 11:30, doppio: Heliovaara/Patten contro Luz/Matos
- Dalle 14:00, singolare: Zverev-Jodar
- Ore 18:00, doppio: Arevalo/Pavic contro Arribage/Olivetti
- Non prima delle 20:30, singolare: Shelton-Fils
L’indicazione “non prima” vale come orario minimo: l’incontro di singolare parte quando finisce quello che lo precede sul campo, quindi la serata può slittare.
Lunedì 16 novembre: Alcaraz nel pomeriggio, Cobolli in serata
- Ore 11:30, doppio: Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos
- Dalle 14:00, singolare: Alcaraz-Tiafoe
- Ore 18:00, doppio: Krawietz/Puetz contro Harrison/Skupski
- Non prima delle 20:30, singolare: Cobolli-Medvedev
Cobolli chiude la seconda giornata e apre il suo torneo contro Medvedev. Alcaraz entra in scena nel pomeriggio contro Tiafoe, dopo il titolo di Parigi-Bercy battendo Shelton. Per Bolelli e Vavassori l’esordio nel doppio è alle 11:30.
Dove vedere le ATP Finals in tv e in streaming
Sky Sport trasmette in diretta tutti gli incontri di singolare e doppio dal 15 al 22 novembre, con più di 12 ore di copertura al giorno dalle 11:00 alle 23:00. Lo streaming è disponibile su NOW.
Formato e fasce orarie del torneo di Torino
Otto giocatori, divisi in due gironi all’italiana da quattro: le prime due di ogni gruppo vanno in semifinale. In campo ci sono Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar, in un tabellone senza Sinner.
Le sessioni della fase a gruppi, da domenica 15 a venerdì 20 novembre, seguono sempre lo stesso schema: doppio alle 11:30 e singolare alle 14:00 nel pomeriggio, doppio alle 18:00 e singolare non prima delle 20:30 in serata. Le semifinali sono sabato 21 e le finali domenica 22, con il doppio alle 15:00 e il singolare alle 18:00, come indicato dal sito ufficiale del torneo.
Domande frequenti sulle ATP Finals 2026 a Torino
Cobolli debutta lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev, non prima delle 20:30.
Tutti gli incontri sono su Sky Sport dalle 11:00 alle 23:00 e in streaming su NOW.
Zverev affronta Jodar dalle 14:00 e Shelton affronta Fils non prima delle 20:30, con i doppi alle 11:30 e alle 18:00.
Alcaraz gioca lunedì 16 novembre contro Tiafoe, dalle 14:00.