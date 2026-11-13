Oroscopo di domenica 15 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 15 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Acquario.

Oroscopo di Domenica 15 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 15 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Domenica 15 novembre alle 01:30 (ora solare) Marte in Leone si oppone al Nodo Nord in Acquario, e alle 10:24 la Luna lascia il Capricorno ed entra in Acquario. Il clima passa dalla concretezza alla curiosità e alla voglia di libertà.

Mercurio e Venere sono diretti: parole e sentimenti ripartono. Domani alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone, e la domenica è la vigilia.

Tema del giorno: Luna in Acquario (10:24) + Marte opposto al Nodo Nord (01:30): la domenica della vigilia

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Dalle 10:24 la Luna in Acquario in sestile ti rende socievole. Venere in Bilancia diretta, opposta, chiede ascolto. Un invito per il pomeriggio è favorito.

Lavoro: Domenica di riposo: prepara la settimana.

Salute: Energia buona. Muoviti.

Consiglio del giorno: Prepara lunedì.

Toro ♉

Amore: Fino alle 10:24 la Luna in Capricorno in trigono ti dà calma. Poi la Luna in Acquario in quadrato porta un po’ di rigidità. Venere diretta, tua reggente, sostiene.

Lavoro: Riposa. Rimanda le spese.

Salute: Gola e collo. Riposa.

Consiglio del giorno: Calma al mattino.

Gemelli ♊

Amore: Dalle 10:24 la Luna in Acquario in trigono ti rende brillante e curioso. Mercurio, tuo reggente, è diretto da venerdì e le parole tornano chiare. Un invito per il pomeriggio è favorito.

Lavoro: Domenica leggera, ma una buona idea nasce: annotala.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Parla e ascolta.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Acquario in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una domenica a casa ricarica.

Lavoro: Giornata di riposo.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del giorno: Resta con chi ami.

Leone ♌

Amore: Alle 01:30 Marte si oppone al Nodo Nord e dalle 10:24 la Luna in Acquario si oppone al tuo segno: confronti diretti. Domani Marte raggiunge Giove nel tuo segno.

Lavoro: Prepara la settimana, senza discutere.

Salute: Energia alta, nervi tesi. Respira.

Consiglio del giorno: Aspetta lunedì.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Acquario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Mercurio, tuo reggente, è diretto.

Lavoro: Ordina l’agenda della settimana.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Prepara con calma.

Bilancia ♎

Amore: Dalle 10:24 la Luna in Acquario in trigono ti rende leggero. Venere diretta nel tuo segno riporta armonia. Un incontro piacevole chiude il fine settimana.

Lavoro: Giornata di riposo.

Salute: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Goditi il ritorno di Venere.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Acquario in quadrato portano un po’ di rigidità. Evita le discussioni di principio.

Lavoro: Mercurio è diretto: prepara la settimana.

Salute: Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Evita lo scontro.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Acquario in sestile ti rende brillante e curioso. Venere diretta in sestile addolcisce. Una domenica di idee e contatti.

Lavoro: Idee e contatti favoriti.

Salute: Forma buona. Fai sport.

Consiglio del giorno: Esci e respira.

Capricorno ♑

Amore: Fino alle 10:24 la Luna nel tuo segno ti dà lucidità. Poi la Luna in Acquario in semisestile porta calma.

Lavoro: Pianifica la settimana.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Pianifica.

Acquario ♒

Amore: Dalle 10:24 la Luna entra nel tuo segno: sensibilità, originalità e voglia di libertà. Alle 01:30 Marte si oppone al Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di rotta si avvicina.

Lavoro: Riposo creativo: annota le idee.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Segui la tua rotta.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Acquario in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Una domenica creativa e intima.

Lavoro: Creatività favorita.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 15 novembre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Bilancia Sagittario Ariete Pesci Capricorno Vergine Cancro Toro Scorpione Acquario Leone

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 15 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 15 novembre 2026? Il segno più fortunato sono i Gemelli. La Luna in Acquario forma un trigono con il segno dalle 10:24 e Mercurio, loro reggente, è diretto. Bene anche Bilancia e Sagittario. Com’è l’energia generale di domenica 15 novembre 2026? Luna in Acquario (dalle 10:24): curiosità e voglia di libertà

Marte opposto al Nodo Nord (01:30): una scelta di rotta si avvicina

Mercurio e Venere diretti: parole e legami ripartono

Domani Marte congiunto a Giove (07:23): vigilia carica A che ora la Luna entra in Acquario il 15 novembre 2026? Domenica 15 novembre 2026 alle 10:24 (ora italiana, CET). La Luna lascia il Capricorno, resta in Acquario fino a martedì 17 novembre alle 22:19 e favorisce idee, amicizie e contatti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ascolta, evita gli scontri di principio. Nel lavoro: prepara la settimana e aspetta lunedì. Con te stesso: segui la curiosità. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 15 Novembre 2026

L’oroscopo di domenica 15 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Seguire la curiosità con la Luna in Acquario

Preparare la settimana senza correre

Aspettare lunedì per i colpi di scena di Marte e Giove

In amore , ascolta e non scontrarti sui principi

, ascolta e non scontrarti sui principi Nel lavoro , prepara la settimana e aspetta lunedì

, prepara la settimana e aspetta lunedì Con te stesso, segui la curiosità e riposa la sera

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

Trova tutte le previsioni su Atom Heart Magazine: oroscopi giornalieri, settimanali e mensili ti aspettano QUI.

📲 Condividi questo oroscopo con chi vuole sapere come sarà domenica 15 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.