Il filo del ricatto arriva su Sky e NOW il 17 novembre: Bill Skarsgård nel thriller di Gus Van Sant

Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, il thriller di Gus Van Sant con Bill Skarsgård, arriva in streaming su Sky e NOW il 17 novembre 2026.

Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire è passato dalle sale italiane il 19 febbraio 2026, distribuito da BIM, e ora fa il salto in streaming. Il thriller di Gus Van Sant ha come protagonista Bill Skarsgård nei panni di Tony Kiritsis, un uomo che nel 1977 trasformò una disputa sul mutuo in un caso nazionale.

Dove vedere Il filo del ricatto in streaming

L’appuntamento è fissato per il 17 novembre sui canali Sky e in streaming su NOW. Il calendario delle uscite di novembre può ancora subire qualche ritocco, ma per chi si è perso il film al cinema la finestra è ormai vicina.

La storia vera di Tony Kiritsis a Indianapolis

Il film ricostruisce quanto accadde nel febbraio del 1977 a Indianapolis. Kiritsis, cliente insoddisfatto, prende in ostaggio Richard Hall, figlio di un intermediario di mutui, e gli lega al collo un fucile collegato a un meccanismo a uomo morto: da qui il titolo originale. Il meccanismo rende rischioso qualsiasi tentativo di avvicinarsi.

Kiritsis pretende le scuse pubbliche di M. L. Hall, il padre dell’ostaggio, che si rifiuta di dargliele. La vicenda finisce in diretta radio e televisione, fino alla conferenza stampa che chiude il sequestro con l’arresto di Kiritsis. Nell’ottobre dello stesso anno il tribunale lo dichiarò non colpevole per infermità mentale.

Il cast: Skarsgård, Pacino e Colman Domingo

Accanto a Skarsgård recitano Dacre Montgomery, che è l’ostaggio Richard Hall, e Colman Domingo nel ruolo di Fred Temple. Myha’la Herrold è Linda Page, Cary Elwes è Michael Grable, mentre Al Pacino interpreta M. L. Hall, il padre dell’ostaggio, a cui Kiritsis chiede le scuse pubbliche.

La sceneggiatura è di Austin Kolodney, la fotografia di Arnaud Potier, il montaggio di Saar Klein e le musiche di Danny Elfman. Le riprese si sono svolte a Louisville, nel Kentucky, nel gennaio 2025.

Dal festival di Venezia alle sale italiane

Il film è stato presentato fuori concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre 2025. Negli Stati Uniti è uscito il 16 gennaio 2026, mentre in Italia è arrivato in sala a febbraio. Dura 105 minuti, un formato compatto per un thriller che tiene insieme tensione, black comedy e uno sguardo sul rapporto tra cronaca e televisione. Per il contesto sul film e sul cast completo c’è la scheda di Wikipedia.

Domande frequenti su Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire

Quando esce Il filo del ricatto su Sky e NOW? Il film arriva su Sky e NOW il 17 novembre 2026, in base al calendario di novembre della piattaforma. Chi c’è nel cast di Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire? Il protagonista è Bill Skarsgård nel ruolo di Tony Kiritsis. Con lui recitano Dacre Montgomery, Colman Domingo, Myha’la Herrold, Cary Elwes e Al Pacino. Di cosa parla Il filo del ricatto? Racconta il sequestro di Richard Hall avvenuto a Indianapolis nel febbraio 1977: Tony Kiritsis lo tiene in ostaggio con un fucile collegato a un meccanismo a uomo morto, chiedendo le scuse pubbliche del padre dell’ostaggio. È tratto da una storia vera? Sì, il film si ispira a un fatto di cronaca realmente accaduto negli Stati Uniti nel 1977.

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