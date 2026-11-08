Le nuove disavventure di Cliff Booth: il trailer del film di Fincher con Brad Pitt

Il trailer ufficiale in italiano di Le nuove disavventure di Cliff Booth è online dal 6 novembre: il film di David Fincher riporta Brad Pitt nei panni dello stuntman di C’era una volta a… Hollywood.

Il film arriva in sale IMAX per due settimane a partire dal 25 novembre e debutta su Netflix il 23 dicembre 2026. Alla regia c’è David Fincher, la sceneggiatura è di Quentin Tarantino, Brad Pitt torna a vestire i panni di Cliff Booth.

Di cosa parla Le nuove disavventure di Cliff Booth

La storia si sposta nel 1977, otto anni dopo gli eventi del film precedente. Cliff Booth lavora come uomo che risolve problemi per i potenti di Hollywood. Il tono è quello di un racconto criminale, lontano dalla nostalgia del 1969.

A mettere in moto la trama è Karen Crosby, un’agente interpretata da Elizabeth Debicki, che lo ingaggia per conto di Charlie Peters, attore televisivo a cui dà il volto Scott Caan. Nella vicenda entrano Toni, la moglie di Charlie (Carla Gugino), Roderick “Hot Rod” Harrison (Yahya Abdul-Mateen II) e i fratelli Verdusco, interpretati da Matt Groove e JB Tadena.

Il legame con C’era una volta a… Hollywood

Il film è il seguito di C’era una volta a… Hollywood, uscito nel 2019 con la regia di Tarantino. Pitt vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista proprio per il ruolo di Cliff, e la nostra recensione del film di Tarantino ricostruisce com’era quel personaggio, stuntman e amico fidato di Rick Dalton.

Questa volta Tarantino resta dietro la macchina da scrivere e lascia la regia a Fincher. Per Pitt è il ritorno su un set di Fincher dopo Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button.

Cast e squadra tecnica del film di Fincher

Oltre ai nomi già citati, nel cast ci sono Peter Weller, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian. Brad Pitt produce insieme a Ceán Chaffin.

Dietro la camera lavorano il direttore della fotografia Erik Messerschmidt e il montatore Kirk Baxter. La scenografia è di Donald Graham Burt, i costumi sono di Trish Summerville, il suono è di Ren Klyce.

Quando vedere il film al cinema e su Netflix

Il percorso è in due tempi. Prima due settimane nelle sale IMAX a partire dal 25 novembre, poi l’arrivo in streaming il 23 dicembre. Le date e la scheda del film sono nella pagina ufficiale dedicata al film su Netflix Tudum.

Il titolo originale è The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. In Italia è stato scelto Le nuove disavventure di Cliff Booth, lo stesso che compare nel trailer in italiano online dal 6 novembre.

Domande frequenti su Le nuove disavventure di Cliff Booth

Quando esce Le nuove disavventure di Cliff Booth? Il film arriva in sala in versione IMAX per due settimane a partire dal 25 novembre 2026 e debutta su Netflix il 23 dicembre 2026. Chi dirige il film con Brad Pitt? La regia è di David Fincher. La sceneggiatura è di Quentin Tarantino, che non dirige il film. Brad Pitt è anche tra i produttori, insieme a Ceán Chaffin. È il seguito di C’era una volta a… Hollywood? Sì. Il film riprende Cliff Booth, lo stuntman interpretato da Brad Pitt nel film di Tarantino del 2019, e lo porta nel 1977. Qual è il titolo originale del film? Il titolo originale è The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. In Italia il film si intitola Le nuove disavventure di Cliff Booth. Chi recita accanto a Brad Pitt? Nel cast ci sono Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II e Peter Weller.

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