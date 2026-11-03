The Game Awards 2026: data, nomination e come funziona il voto

The Game Awards 2026 si terranno giovedì 10 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles, con le nomination attese a metà novembre e un voto che per il 90% è in mano alla giuria.

Quando si terranno The Game Awards 2026

La cerimonia va in scena giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. Per il pubblico italiano significa restare svegli: la diretta parte intorno all’1:30 della notte tra il 10 e l’11 dicembre, con lo show principale subito dopo. A presentare c’è ancora Geoff Keighley, l’ideatore dell’evento.

Lo show si segue gratis in streaming su YouTube e Twitch, oltre che sulle altre grandi piattaforme. Come ogni anno, la serata mescola premi e annunci: trailer, rivelazioni di giochi in sviluppo e qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

Nomination a metà novembre

Le nomination arrivano a metà novembre, senza una data esatta al momento. Lo schema è quello dell’anno scorso, quando le nomination 2025 con i candidati al GOTY furono annunciate poco dopo la metà del mese. Per essere in corsa un gioco deve essere disponibile al pubblico entro venerdì 20 novembre 2026, alle 21 sulla costa del Pacifico.

Le regole lasciano spazio anche a early access, DLC, espansioni, remake e remaster, purché la giuria li ritenga meritevoli. I giochi live service delle annate precedenti possono rientrare se gli aggiornamenti giustificano la candidatura. Non esiste una procedura di iscrizione e non si paga nulla: i titoli li sceglie la giuria.

Come funziona il voto dei The Game Awards

I vincitori nascono da un voto combinato: la giuria pesa per il 90%, i fan per il 10%. Il voto del pubblico si fa su TheGameAwards.com (in Cina tramite Bilibili) e chiude mercoledì 9 dicembre alle 18 sulla costa del Pacifico, cioè alle 3 di notte del 10 dicembre in Italia.

La giuria conta oltre 100 tra testate e influencer internazionali. Ogni redazione invia una scheda non ordinata con cinque scelte per categoria, e i cinque giochi più votati diventano i candidati. In caso di parità i finalisti possono essere sei o più. Le categorie esports e accessibilità hanno giurie specializzate. Il regolamento completo sta nella pagina ufficiale su voto e giuria.

Fa eccezione il Players’ Voice, il premio deciso al 100% dal pubblico con turni eliminatori online poco prima dello show. Per questa categoria i giochi hanno tempo fino al 30 novembre 2026.

GTA 6 e la corsa al Gioco dell’anno

Il nome che pesa sulla stagione è GTA 6, in uscita il 19 novembre (prezzo e preload qui). Esce un giorno prima della scadenza del 20 novembre, quindi rientra nella finestra prevista dal regolamento ufficiale. Questo non basta per ottenere una nomination: la decisione spetta alla giuria, che in poche settimane dovrà giocare e valutare un titolo di queste dimensioni.

Chi lo giocherà al lancio può già organizzarsi con l’orario di sblocco in Italia. Quanto ai rivali, l’elenco dei candidati si conoscerà solo con le nomination: finora non c’è nessuna lista ufficiale.

Domande frequenti su The Game Awards 2026

Quando si tengono The Game Awards 2026? Giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. In Italia la diretta inizia intorno all’1:30 della notte tra il 10 e l’11 dicembre. Come funziona il voto dei The Game Awards? Il risultato nasce da un voto combinato: 90% giuria di oltre 100 media e influencer, 10% voto dei fan su TheGameAwards.com. Il Players’ Voice è deciso al 100% dal pubblico. Quando escono le nomination dei The Game Awards 2026? A metà novembre 2026. La data esatta non è ancora stata comunicata. Dove si guardano The Game Awards in Italia? In streaming gratuito su YouTube e Twitch, oltre che sulle altre grandi piattaforme. La cerimonia è in lingua inglese. Entro quando deve uscire un gioco per essere candidabile? Entro venerdì 20 novembre 2026, alle 21 sulla costa del Pacifico (le 6 del 21 novembre in Italia). Per il Players’ Voice il limite è il 30 novembre.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.