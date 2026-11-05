Xbox Game Pass novembre 2026: Football Manager 27, Warhammer Survivors e i giochi in uscita

Il catalogo di Xbox Game Pass a novembre 2026 si apre con Football Manager 27 su PC dal 3 novembre e arriva fino al 17 con Aphelion e Paw Patrol: Dino World. Il 15 novembre lasciano il servizio 13 giochi, GoldenEye 007 compreso, mentre sul livello Essential sbarcano otto classici di Rare e Microsoft.

Il catalogo di Xbox Game Pass a novembre 2026 si apre con Football Manager 27 su PC dal 3 novembre e arriva fino al 17 con Aphelion e Paw Patrol: Dino World. Il 15 novembre lasciano il servizio 13 giochi, GoldenEye 007 compreso, mentre sul livello Essential sbarcano otto classici di Rare e Microsoft.

Xbox Game Pass novembre 2026: il calendario dei giochi in arrivo

Microsoft ha pubblicato la prima ondata di novembre sul proprio blog Xbox Wire. Sono 13 giochi tra nuovi arrivi e uscite al day one. Qui sotto trovi il calendario in ordine di data, con le piattaforme dove indicate.

Già disponibili: 3, 4 e 5 novembre

3 novembre: Football Manager 27 su PC (Game Pass Ultimate e PC Game Pass) e Pit of Goblin su cloud, Xbox Series X|S e PC (anche Premium).

Football Manager 27 su PC (Game Pass Ultimate e PC Game Pass) e Pit of Goblin su cloud, Xbox Series X|S e PC (anche Premium). 4 novembre: Vampire Crawlers, il derivato di Vampire Survivors, su cloud, console, portatili e PC (Premium, Ultimate e PC Game Pass), e Void/Breaker nella versione 1.0 (anche Premium).

Vampire Crawlers, il derivato di Vampire Survivors, su cloud, console, portatili e PC (Premium, Ultimate e PC Game Pass), e Void/Breaker nella versione 1.0 (anche Premium). 5 novembre: Escape Academy 2: Back 2 School (Ultimate e PC Game Pass), Firefighting Simulator: Ignite (anche Premium) e MySims Cozy Bundle (Ultimate e PC Game Pass).

Dal 10 al 17 novembre

10 novembre: Football Manager 27 Console su Xbox Series X|S, PC e cloud, Warhammer Survivors e Tanuki: Pon’s Summer. Tutti e tre con Ultimate e PC Game Pass.

Football Manager 27 Console su Xbox Series X|S, PC e cloud, Warhammer Survivors e Tanuki: Pon’s Summer. Tutti e tre con Ultimate e PC Game Pass. 11 novembre: Hope in the City (Ultimate e PC Game Pass) e Thronefall (anche Premium).

Hope in the City (Ultimate e PC Game Pass) e Thronefall (anche Premium). 12 novembre: John Carpenter’s Toxic Commando, con Premium, Ultimate e PC Game Pass.

John Carpenter’s Toxic Commando, con Premium, Ultimate e PC Game Pass. 17 novembre: Aphelion e Paw Patrol: Dino World, entrambi anche con Premium.

Oltre ai giochi, il servizio porta altri contenuti per gli abbonati: un nuovo agente di Valorant disponibile subito, Microsoft Sudoku su PC dal 10 novembre e il Legacy Bundle di The First Descendant dal 17.

Football Manager 27 è il titolo che pesa di più nel mese. Arriva su PC dal primo giorno con Ultimate e PC Game Pass, mentre la versione per console debutta il 10 novembre. È la stessa formula dell’anno scorso, quando abbiamo raccontato il lancio di Football Manager 26 con la licenza FIFA e le competizioni ufficiali.

Per chi cerca azione a partite brevi, Warhammer Survivors del 10 novembre è un roguelite nello stile di Vampire Survivors, con il marchio di Games Workshop. Si gioca anche su portatili, oltre a console, PC e cloud. Vampire Crawlers, già nel catalogo dal 4, porta la stessa famiglia di giochi in una veste diversa e, con questa uscita, apre l’accesso anche al livello Premium.

Chi preferisce qualcosa di più rilassato ha MySims Cozy Bundle e Tanuki: Pon’s Summer. Escape Academy 2 è invece il titolo da giocare in due, con una formula a enigmi pensata per la cooperativa.

Game Pass Essential: otto classici dal 15 novembre

Dal 15 novembre il livello Essential riceve otto giochi storici: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Gears of War: Judgment, Halo: Spartan Assault, Perfect Dark, Viva Piñata e Viva Piñata: Trouble in Paradise. Quasi tutti sono disponibili su cloud e console. Halo: Spartan Assault si gioca anche su PC.

Giochi in uscita da Xbox Game Pass il 15 novembre

Il 15 novembre lasciano il catalogo 13 titoli. Se ne stai giocando uno, hai tempo fino ad allora. Ecco l’elenco completo:

1000xRESIST

Barbie Horse Trails

Dragon Ball Xenoverse 2

Firefighting Simulator: The Squad

GoldenEye 007 (cloud e console)

Great God Grove

Moonlighter

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunters Legend

Total Chaos

Winter Burrow

Wreckfest

GoldenEye 007 è il nome più pesante della lista, insieme a Wreckfest e Moonlighter. Se vuoi recuperare uno di questi, il momento è adesso.

Come scegliere cosa giocare a novembre

La scelta cambia con l’abbonamento. Con Ultimate e PC Game Pass hai tutti i giochi del calendario. Con Premium restano fuori i titoli senza il bollino del livello, come Football Manager 27, Warhammer Survivors ed Escape Academy 2. Con Essential, a novembre, arrivano soltanto i classici del 15.

Domande frequenti su Xbox Game Pass novembre 2026

Quando arrivano i giochi su Xbox Game Pass a novembre 2026? I nuovi arrivi vanno dal 3 al 17 novembre. Football Manager 27 su PC è disponibile dal 3, Warhammer Survivors e Football Manager 27 Console arrivano il 10, gli ultimi sono Aphelion e Paw Patrol: Dino World il 17. Football Manager 27 è incluso in Xbox Game Pass? Sì. La versione PC è nel catalogo dal 3 novembre con Game Pass Ultimate e PC Game Pass. La versione console, su Xbox Series X|S, PC e cloud, arriva il 10 novembre con gli stessi abbonamenti. Quali giochi escono dal catalogo Xbox Game Pass a novembre 2026? Il 15 novembre lasciano il servizio 13 titoli, tra cui GoldenEye 007, Wreckfest, Moonlighter, Dragon Ball Xenoverse 2 e Police Simulator: Patrol Officers. Quali giochi arrivano su Game Pass Essential a novembre? Dal 15 novembre il livello Essential riceve Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Gears of War: Judgment, Halo: Spartan Assault, Perfect Dark, Viva Piñata e Viva Piñata: Trouble in Paradise.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.