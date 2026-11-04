The Elder Scrolls VI è Sentinel: Bethesda svela nome e ambientazione a Hammerfell

The Elder Scrolls VI si chiama Sentinel ed è ambientato a Hammerfell: Bethesda ha svelato titolo e luogo il 3 novembre 2026, senza data d’uscita.

The Elder Scrolls VI Sentinel: cosa è stato annunciato

Il 3 novembre 2026 Bethesda ha rivelato il nome del nuovo capitolo della serie: The Elder Scrolls VI: Sentinel. L’annuncio arriva sul canale ufficiale dello studio, con un logo e un breve teaser, ed è ambientato a Hammerfell, la provincia dei Redguard. Non ci sono data di uscita, gameplay né piattaforme. Per il titolo ufficiale c’è anche l’annuncio sul blog di Xbox Wire.

Il teaser chiude un nuovo video sulla storia di Bethesda, pubblicato per i quarant’anni dello studio. Il video si chiude con una breve scena: sabbia che ricopre un Elder Scroll e una citazione attribuita a Yazar, Sacerdote delle Falene al servizio dell’Alta Regina Iradne di Hammerfell.

Sentinel e Hammerfell: perché l’ambientazione conta

Sentinel è una città e un regno di Hammerfell, la terra dei Redguard nell’universo di Tamriel. Con la citazione di Yazar il collegamento diventa chiaro: Bethesda ha scelto di mostrare il luogo prima di qualsiasi altra cosa. Nel tweet dello studio la frase è netta: “it feels great to finally reveal the name and location with you”.

Per i fan è la fine di una lunga ipotesi. Di Hammerfell si parlava da anni come possibile scenario, e il nome Sentinel girava da mesi tra le teorie della community. Ora il nome è sul logo, ma sul resto Bethesda non si espone: niente mappa, niente personaggi, niente meccaniche.

Otto anni dopo il primo teaser

Il primo teaser di Elder Scrolls VI risale all’E3 del 10 giugno 2018, quando Todd Howard presentò un breve teaser senza dire altro. Da allora Bethesda ha pubblicato Starfield e ha lasciato il progetto in silenzio.

Il capitolo precedente, Skyrim, è uscito l’11 novembre 2011. Tra Skyrim e l’annuncio del nome passano quindici anni, un intervallo che spiega bene l’attesa attorno a questo gioco. Su Starfield avevamo già scritto la nostra recensione, utile per ricordare dove si trova oggi lo studio nella sua produzione recente.

Cosa manca ancora

Bethesda Game Studios lo scrive chiaramente: lo sviluppo continua, ma passerà ancora del tempo prima di condividere altre informazioni. Nel frattempo restano senza risposta le domande più ovvie. Non c’è una finestra d’uscita, non si sa su quali console e su quali sistemi arriverà il gioco, e non esiste nemmeno un trailer con scene di gioco.

Chi vuole ripassare le basi della storia, dal nome alle prime ipotesi, trova il nostro approfondimento precedente: da lì il quadro è cambiato in un punto solo, ma decisivo. Il nome e l’ambientazione non sono più congetture, sono ufficiali.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Dopo un annuncio così scarno, la prossima mossa spetta a Bethesda. Le occasioni non mancano: il quarantesimo anniversario dello studio è il momento giusto per altre novità. Ma finché Bethesda non parla, ogni data circolata resta una voce.

Per ora l’unica certezza è questa: il successore di Skyrim ha finalmente un titolo e un luogo. Il resto, per ammissione dello studio, arriverà più avanti.

Domande frequenti su The Elder Scrolls VI: Sentinel

Quando esce The Elder Scrolls VI: Sentinel? Bethesda non ha annunciato alcuna data né finestra d’uscita. Lo studio ha detto solo che passerà ancora del tempo prima di condividere nuove informazioni. Dove è ambientato The Elder Scrolls VI? A Hammerfell, la provincia dei Redguard, con Sentinel come città e regno al centro dell’annuncio. Su quali piattaforme sarà disponibile? Per ora Bethesda non ha comunicato alcuna piattaforma ufficiale per il gioco. Perché l’annuncio è arrivato il 3 novembre 2026? Il nome è stato rivelato al termine di un video per i quarant’anni di Bethesda, con un teaser finale che mostra sabbia, un Elder Scroll e il logo Sentinel. Quanti anni sono passati dal primo teaser? Il primo teaser è del giugno 2018, quindi sono passati otto anni, mentre Skyrim è uscito nel novembre 2011.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.