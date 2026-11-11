ChiaroScuro su Netflix: la serie con Spollon e Lattanzi, cosa sapere

ChiaroScuro arriva oggi, 11 novembre, su Netflix: otto episodi di light crime con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Di cosa parla ChiaroScuro

ChiaroScuro è una light crime e buddy comedy ambientata nel mondo dell’arte. Protagonista è Cosmo Speranza, art advisor considerato tra i migliori sul mercato, capace di riconoscere a colpo d’occhio un’opera vera da una falsa. Lavora con la Squadra Mobile di Roma accanto all’ispettore Angelo Tiberi, e insieme formano una coppia investigativa improbabile ma efficace. Il tono è quello della buddy comedy: un’indagine alla volta, con due personaggi che si capiscono strada facendo.

La svolta arriva quando sulla scena di un crimine compare un quadro che raffigura la casa della sua infanzia. Cosmo riapre così l’indagine sul suicidio del padre, e il caso privato si intreccia con quello che gli investigatori stanno seguendo sul momento. Il personaggio di Cosmo è il centro di ogni episodio: la trama segue il suo lavoro di verifica delle opere e il suo passato, mentre Tiberi fa da contrappunto più concreto e metodico.

Cast e produzione

Nel cast ci sono Pierpaolo Spollon, nel ruolo di Cosmo Speranza, e Andrea Lattanzi, nei panni dell’ispettore Tiberi. Compaiono anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, mentre Paz Vega e Alessandro Preziosi sono in partecipazione. La serie è scritta da Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, diretta da Jan Maria Michelini e prodotta da Lux Vide, parte del gruppo Fremantle.

Gli episodi sono otto, e la data di uscita è fissata per il 11 novembre. La scheda ufficiale di Netflix presenta la serie come titolo in esclusiva sulla piattaforma.

Dove vederla e quando

La serie esce oggi, 11 novembre, in esclusiva su Netflix. È stata presentata in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma 2026, fuori concorso nella sezione Freestyle. Chi vuole un ripasso prima dell’uscita può leggere il nostro primo approfondimento di inizio novembre.

Domande frequenti su ChiaroScuro

Quando esce ChiaroScuro su Netflix? La serie arriva sulla piattaforma l’11 novembre 2026, in esclusiva Netflix. Leggi anche Babylon Berlin 5: la stagione finale arriva stasera su Sky Atlantic e NOW

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Piedone 2 su Sky dal 23 novembre: la seconda stagione con Salvatore Esposito Chi c’è nel cast di ChiaroScuro? I protagonisti sono Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi. Nel cast figurano anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con Paz Vega e Alessandro Preziosi in partecipazione. Quante puntate ha ChiaroScuro? Sono otto episodi, ambientati tra il mondo dell’arte e le indagini della Squadra Mobile di Roma. Cosa dicono le prime recensioni? I primi giudizi sui due episodi iniziali sono favorevoli e puntano soprattutto sul tono da buddy comedy e sulla coppia di protagonisti.

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