ChiaroScuro su Netflix: la serie thriller con Pierpaolo Spollon

ChiaroScuro arriva su Netflix l’11 novembre 2026 con otto episodi: Pierpaolo Spollon è un art advisor che affianca la Squadra Mobile di Roma.

ChiaroScuro arriva su Netflix l’11 novembre 2026 con otto episodi e un protagonista che fa un mestiere poco visto in tv: l’art advisor. Pierpaolo Spollon è Cosmo Speranza, un esperto d’arte che sa distinguere un originale da un falso e che si ritrova a collaborare con la Squadra Mobile di Roma.

La serie italiana mescola indagine e mondo dell’arte con un tono leggero, da crime in coppia. Netflix la presenta come una light crime series costruita sull’intesa tra due personaggi molto diversi: il consulente e l’ispettore. Qui sotto trovi data, cast, trama e quello che sappiamo finora.

Quando esce ChiaroScuro su Netflix e quanti episodi ha

La serie debutta su Netflix l’11 novembre 2026. Sono otto episodi in totale. Prima del lancio in streaming ha avuto la sua anteprima mondiale al Rome Film Fest, fuori concorso nella sezione Freestyle.

Il trailer ufficiale è online dal 5 ottobre. Dà un’idea del tono: indagine, mondo dell’arte e un rapporto da coppia a due.

La trama: un quadro sulla scena del crimine

Cosmo Speranza è considerato il miglior art advisor sul mercato. Il suo lavoro consiste nel capire se un’opera è vera o contraffatta, e la Squadra Mobile di Roma lo chiama quando un caso ruota attorno all’arte. Al suo fianco c’è l’ispettore Angelo Tiberi, con cui forma una coppia investigativa improbabile ma efficace.

Il caso che cambia tutto arriva quando su una scena del crimine compare un dipinto: raffigura la casa d’infanzia di Cosmo. L’assassino sembra parlare direttamente a lui, e Cosmo riapre l’indagine sul suicidio del padre. Come un quadro, anche una scena del crimine può essere contraffatta, ed è su questa idea che la serie costruisce i suoi gialli.

Il racconto alterna passato e presente, così il mistero personale del protagonista corre accanto ai casi della settimana. Tra i luoghi coinvolti c’è anche un museo romano, dove viene ritrovato un cadavere.

Il cast di ChiaroScuro: Spollon, Lattanzi e le altre

Pierpaolo Spollon guida il cast nel ruolo di Cosmo Speranza. Andrea Lattanzi interpreta l’ispettore Angelo Tiberi. Il resto del gruppo principale comprende Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo. Nel cast ci sono anche due partecipazioni speciali: Paz Vega e Alessandro Preziosi.

La regia è di Jan Maria Michelini. Gli autori sono Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi. La produzione porta la firma di Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Perché ChiaroScuro può funzionare

Il thriller italiano su Netflix ha spesso puntato su cronaca nera e atmosfere cupe. ChiaroScuro prova un’altra strada: un protagonista che investiga con l’occhio dell’esperto d’arte e un registro più leggero, da buddy comedy. È un’impostazione che ricorda i gialli a coppia della tv, spostata però nel mondo dell’arte.

Roma fa da sfondo e da personaggio. Il mondo dell’arte offre un repertorio ricco di falsi, segreti e collezionisti, perfetto per un racconto a episodi che vuole tenere insieme mistero e ironia. Il vero banco di prova sarà la storia del padre di Cosmo, che deve reggere otto puntate senza appesantire il tono.

Per chi segue l’attualità di Netflix, la serie arriva in un periodo ricco di uscite: Orgoglio e Pregiudizio con Emma Corrin è atteso il 3 dicembre, mentre la stessa Festa del Cinema di Roma 2026 ha portato il debutto di ChiaroScuro davanti al pubblico.

Chi vuole controllare i dettagli ufficiali può leggere l’annuncio con il trailer sul sito di Netflix, che conferma data, numero di episodi, regia e produzione.

Domande frequenti su ChiaroScuro

Quando esce ChiaroScuro su Netflix? ChiaroScuro esce su Netflix l’11 novembre 2026. La serie ha avuto prima un’anteprima mondiale al Rome Film Fest. Quanti episodi ha ChiaroScuro? La serie ha otto episodi, tutti nella stagione che debutta su Netflix l’11 novembre. Di cosa parla ChiaroScuro con Pierpaolo Spollon? Spollon interpreta Cosmo Speranza, art advisor che aiuta la Squadra Mobile di Roma a distinguere opere vere e false. Quando su una scena del crimine compare un quadro della sua casa d’infanzia, Cosmo riapre l’indagine sul suicidio del padre. Chi sono gli attori di ChiaroScuro? Nel cast ci sono Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con Paz Vega e Alessandro Preziosi in partecipazione speciale.

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