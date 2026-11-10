Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video: calendario degli episodi dall’11 novembre

Gli Anelli del Potere 3 debutta domani, 11 novembre 2026, su Prime Video: non esce tutto insieme, ma in tre tranche, con quattro episodi subito, due il 18 novembre e gli ultimi due il 25 novembre.

Il lancio cade di mercoledì e non di giovedì, come era successo con le prime due stagioni. Su Prime Video arrivano otto episodi divisi in tre appuntamenti, con un primo blocco da quattro puntate e poi due episodi a settimana fino al finale.

Il calendario degli otto episodi di Gli Anelli del Potere 3

La distribuzione segue tre date, tutte di mercoledì:

11 novembre 2026 : episodi 1, 2, 3 e 4

: episodi 1, 2, 3 e 4 18 novembre 2026: episodi 5 e 6

25 novembre 2026: episodi 7 e 8, con il finale di stagione

Chi vuole evitare la pausa tra un blocco e l’altro può aspettare e guardare le puntate in fila, ma il primo mercoledì offre già mezza stagione. Il finale arriva 14 giorni dopo il debutto, quindi la stagione si chiude in poco più di due settimane. Nello stesso mese Prime Video porta in catalogo anche The Traitors Italia 2 e Blade Runner 2099: ne parliamo nella guida alle serie TV in uscita a novembre 2026.

Un modello di uscita diverso dalle prime due stagioni

La prima stagione è uscita nel 2022 e la seconda nel 2024 con episodi distribuiti quasi sempre a cadenza settimanale. Questa volta Prime Video sceglie la formula mista, più vicina ad altre serie del catalogo Amazon: una partenza forte per agganciare il pubblico e un finale ravvicinato. Per il fan significa meno attesa tra una puntata e l’altra e meno tempo per le teorie, che di solito crescono proprio nelle pause settimanali.

Cosa ricordare delle prime due stagioni

La seconda stagione si è chiusa con la caduta di Eregion e la morte di Celebrimbor. Sauron, che nel corso della storia aveva assunto le identità di Halbrand e di Annatar, ha ottenuto i Nove Anelli destinati agli Uomini. Quello è il punto da cui riparte la terza stagione, dopo un salto temporale di cinque anni dalla caduta di Eregion.

Chi vuole ripassare tutto prima di domani trova le prime due stagioni su Prime Video. Per mettere in ordine film e serie ambientati nella Terra di Mezzo c’è la nostra guida a Il Signore degli Anelli in ordine cronologico.

Dove riparte la storia: Mordor, Khazad-dûm e Númenor

La stagione è ambientata nella Seconda Era, nel pieno della guerra tra gli Elfi e Sauron, mentre l’Oscuro Signore cerca di forgiare l’Unico Anello. La trama tocca Mordor con la Barad-dûr ormai completata, Khazad-dûm, Lindon e Gran Burrone, e Númenor, dove le fazioni si scontrano in una guerra civile.

Il cast e chi c’è dietro la serie

La serie è guidata dagli showrunner J. D. Payne e Patrick McKay. Tornano Charlie Vickers nel ruolo di Sauron, Morfydd Clark come Galadriel e Robert Aramayo come Elrond, insieme a Daniel Weyman nei panni di Gandalf e a Benjamin Walker come Gil-galad. Tra le novità del cast compaiono Rory Kinnear nel ruolo di Tom Bombadil e Eddie Marsan in quello di Thrain, mentre Simon Pegg presta la voce al Balrog. L’elenco completo è nella pagina Wikipedia dedicata alla stagione.

Domande frequenti su Gli Anelli del Potere 3

Quando esce Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video? La terza stagione debutta mercoledì 11 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video, con i primi quattro episodi. Gli Anelli del Potere 3 esce tutto in una volta? No. L’11 novembre arrivano quattro episodi, il 18 novembre altri due e il 25 novembre gli ultimi due. Quanti episodi ha la terza stagione di Gli Anelli del Potere? La stagione ha otto episodi in totale, con il finale in programma il 25 novembre 2026. Bisogna rivedere le prime due stagioni prima di guardare la terza? Aiuta, perché la nuova stagione riparte cinque anni dopo la caduta di Eregion e dalle conseguenze del finale della seconda. Entrambe le stagioni precedenti sono disponibili su Prime Video.

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