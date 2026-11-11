Manovra 2027 e scuola: sit-in a Roma, assemblee il 16 e sciopero il 20 novembre

La scuola torna in piazza: sit-in a Roma l’11 novembre, assemblee in tutta Italia il 16 e sciopero generale della Cgil il 20, mentre i sindacati sono convocati a Palazzo Chigi il 13 per la Manovra 2027.

Il calendario della settimana

11 novembre: sit-in a Roma in piazza Vidoni , dalle 14 alle 17. Alle 11 è prevista una conferenza stampa all’Hotel Nazionale, in piazza Monte Citorio.

, dalle 14 alle 17. Alle 11 è prevista una conferenza stampa all’Hotel Nazionale, in piazza Monte Citorio. 13 novembre: convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi , la mattina.

, la mattina. 16 novembre: assemblee in orario di servizio negli istituti di tutta Italia, con interventi in diretta streaming dei leader di CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF.

17 novembre: scadenza per la presentazione degli emendamenti alla Manovra.

20 novembre: sciopero generale proclamato dalla Cgil, con adesione della Flc Cgil per la scuola.

Il 20 novembre è la data con l’impatto più concreto: nelle scuole che aderiscono le lezioni possono non essere garantite. Conviene controllare con l’istituto dei figli prima della giornata di sciopero, così da sapere subito come organizzarsi. Chi lavora con orari fissi dovrà valutare la giornata in anticipo, perché la mobilitazione coinvolge il personale a tutti i livelli della scuola.

Le assemblee del 16 novembre si svolgono in orario di servizio, quindi il personale le segue durante la giornata di lavoro. Il sit-in dell’11 novembre è in programma oggi: alle 11 la conferenza stampa all’Hotel Nazionale apre la giornata, poi la protesta si sposta in piazza Vidoni dalle 14 alle 17, accanto al ministero della Funzione Pubblica.

Il contesto della manovra

La mobilitazione scolastica si intreccia con la discussione sulla Manovra 2027. L’incontro a Palazzo Chigi del 13 novembre è il momento in cui il governo sente i sindacati, mentre gli emendamenti restano aperti fino alla scadenza del 17. Il 17 novembre chiude la finestra per proporre modifiche al testo, quindi la settimana tra il 13 e il 17 è quella in cui il testo può ancora cambiare.

Tra oggi e il 20 novembre gli appuntamenti sono quattro: il sit-in di oggi, l’incontro con il governo del 13, le assemblee del 16 e lo sciopero del 20. Ogni passaggio può spostare l’agenda, quindi conviene controllare gli aggiornamenti dei sindacati prima di prendere decisioni su lezioni, spostamenti o orari di lavoro. Le notizie su questa mobilitazione arrivano in rapida successione, e il calendario può cambiare in corso d’opera. Per il calendario completo della settimana, il nostro articolo sulla convocazione a Palazzo Chigi raccoglie le date del pacchetto manovra.

Domande frequenti sullo sciopero scuola del 20 novembre

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.