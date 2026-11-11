Bike Park Plan de Corones, una stagione di successi sportivi



Investimenti sui tracciati, collaborazioni internazionali e importanti risultati sportivi hanno caratterizzato la stagione 2026 del Bike Park Plan de Corones. Aperto dal 16 maggio all’8 novembre, il comprensorio ha messo a disposizione degli appassionati 18 trail per quasi 40 chilometri di percorsi, distribuiti sui tre versanti di Riscone, San Vigilio e Valdaora, confermandosi una delle destinazioni di riferimento per la mountain bike gravity e l’enduro.

TRAIL RINNOVATI E INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

La stagione 2026 ha visto proseguire gli interventi di sviluppo e manutenzione dei tracciati. Tra le principali novità figurano il reshape del Furcia Trail, realizzato anche attraverso l’impiego di uno stone crusher, il rinnovamento del Gassl Trail, arricchito con nuovi salti e un’area Dirt Jump, e i miglioramenti apportati alla Crazy Bunny Line e all’Herrnsteig, uno dei percorsi più tecnici del comprensorio.

A garantire la qualità dei trail è una squadra di circa dieci shaper, coordinata dall’esperienza di Markus Irschara, pioniere dello shaping in Alto Adige. Dalla progettazione alla manutenzione del fondo, il team lavora quotidianamente per offrire percorsi sicuri e scorrevoli, su un territorio che si sviluppa dai 2.275 metri della vetta fino a circa 900 metri di altitudine.

PARTNERSHIP INTERNAZIONALI: SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE CON CUBE E SMITH

Per il terzo anno consecutivo, CUBE ha rinnovato la propria collaborazione con Kronplatz, che si conferma destinazione ufficiale e partner tecnico del CUBE Action Team. La partnership offre agli atleti opportunità dedicate per gli allenamenti e la produzione di contenuti, rafforzando il legame tra il brand e il territorio.

Tra le novità della stagione spicca inoltre la partnership triennale con SMITH, marchio specializzato nella produzione di caschi e occhiali per gli sport outdoor. La collaborazione prevede eventi, test di prodotto e iniziative rivolte agli appassionati, contribuendo a consolidare il posizionamento internazionale del Bike Park.

EVENTI E COMMUNITY: UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI

Il calendario 2026 ha proposto diversi appuntamenti dedicati alla community MTB. Tra i principali, la Kronplatz King Marathon dell’11 luglio, con i suoi 64 chilometri e 3.150 metri di dislivello, e i Bike Park Test Days dell’11 e 12 luglio, durante i quali i partecipanti hanno avuto l’opportunità di provare gratuitamente oltre 50 biciclette CUBE.

Accanto ai SAAC Bike Camp, dedicati alla sicurezza e al miglioramento della tecnica di guida, ha debuttato il format Ride Out with the CUBE Action Team. L’iniziativa ha permesso agli appassionati di condividere un’esperienza sui trail insieme ai professionisti Zakarias Johansen e William Scheele, ricevendo consigli e suggerimenti direttamente sul campo.

I TALENTI DI KRONPLATZ PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

La stagione ha regalato soddisfazioni anche sul fronte agonistico. Tra i risultati più significativi spicca il terzo posto conquistato da Nadine Ellecosta ai Campionati del Mondo UCI Enduro 2026 di Finale Ligure, un prestigioso podio sulla scena internazionale.

Ottimi riscontri anche per Jan Laner, vincitore assoluto della Coppa Italia, e per il giovane talento Aaron Wiechenthaler. Risultati che testimoniano il legame tra il Bike Park Plan de Corones e la crescita della mountain bike altoatesina, valorizzando un territorio capace di offrire condizioni ideali sia per la preparazione agonistica sia per gli appassionati di ogni livello.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Una stagione caratterizzata da investimenti, nuove collaborazioni e successi sportivi conferma la volontà del Bike Park Plan de Corones di continuare a crescere e innovare la propria offerta MTB. Per le prossime stagioni, l’obiettivo è proseguire nel miglioramento dei tracciati e ampliare le opportunità dedicate ai rider, consolidando il ruolo di Kronplatz tra le principali destinazioni per la mountain bike dell’arco alpino.

Per aggiornamenti su trail, aperture e attività del Bike Park, è possibile consultare il sito ufficiale:

www.kronplatz.com