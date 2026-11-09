Piedone 2 su Sky dal 23 novembre: la seconda stagione con Salvatore Esposito

La seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli arriva su Sky dal 23 novembre 2026: tre nuovi film con Salvatore Esposito, disponibili su Sky Cinema e in streaming su Now.

Piedone 2: quando esce e dove vederla

Il ritorno del commissario napoletano è fissato per il 23 novembre 2026. La seconda stagione di Piedone esce in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now, con tre nuovi film da 90 minuti ciascuno. Chi ha già un abbonamento Sky o un pass Now non dovrà fare altro che trovarla nel catalogo dal giorno di debutto.

La regia è ancora di Alessio Maria Federici, che firma tutti e tre i capitoli. La produzione è di Wildside, e le riprese si sono svolte a Napoli, vera protagonista dello sfondo narrativo.

Il cast della seconda stagione

Al centro c’è di nuovo Salvatore Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri, il poliziotto che porta nel titolo l’eredità di un nome celebre. Accanto a lui tornano Silvia D’Amico (la commissaria Sonia Ascarelli), Fabio Balsamo (Michele Noviello) e Susy Del Giudice (l’ispettrice Valentina Capezio).

Tra i volti del cast figurano anche Luigi Iacuzio, nel ruolo del boss Edoardo Iodice, e Massimiliano Rossi, che interpreta il vicequestore Enrico Ruotolo.

La trama: un passato che torna

Nei nuovi film Palmieri indaga sulle ombre di un passato mai risolto. Sulla sua strada c’è Edoardo Iodice, un boss che continua a sfuggire alla giustizia, mentre il vicequestore Ruotolo resta una figura enigmatica e poco trasparente con cui la squadra deve collaborare nonostante i sospetti.

Piedone, da Bud Spencer a Salvatore Esposito

Il nome Piedone appartiene alla storia del cinema italiano: era il soprannome del commissario interpretato da Bud Spencer nei film degli anni Settanta. La serie con Esposito riprende quell’eredità in chiave moderna, spostando l’azione nella Napoli contemporanea.

Per l’attore, noto a molti per Gomorra, è un ruolo da protagonista nel filone crime italiano. La seconda stagione conferma il progetto dopo il successo della prima, e Sky punta ancora sulla serialità poliziesca di casa nostra.

Domande frequenti su Piedone 2

Quando esce la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli? Debutta il 23 novembre 2026 su Sky Cinema e in streaming su Now. Quanti episodi ha Piedone 2? La nuova stagione è composta da tre film da 90 minuti ciascuno, tutti diretti da Alessio Maria Federici. Chi sono gli attori di Piedone 2? Il protagonista è Salvatore Esposito. Nel cast anche Silvia D’Amico, Fabio Balsamo, Susy Del Giudice, Luigi Iacuzio e Massimiliano Rossi. Dove si può vedere Piedone in streaming? In streaming su Now, la piattaforma di Sky. In televisione la serie va in onda su Sky Cinema.

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