Festa del Cinema di Roma 2026: programma completo, tutti i film e le sezioni

La Festa del Cinema di Roma 2026 ha annunciato il programma ufficiale della sua ventunesima edizione. La manifestazione tornerà nella Capitale dal 13 al 25 ottobre 2026, con il suo cuore all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Anche quest’anno il programma della Festa del Cinema di Roma 2026 sarà particolarmente ricco. In particolare, la selezione si divide tra Progressive Cinema, Freestyle, Grand Public, Proiezioni Speciali, Best of e Storia del Cinema. Il pubblico potrà quindi trovare film, documentari, serie, restauri e anteprime provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, sono numerosi i grandi nomi presenti nei film annunciati. Si va da Jenna Ortega e Amy Adams a Javier Bardem e Penélope Cruz, passando per Michael Fassbender, Alicia Vikander, Olivia Colman, Julianne Moore, Paul Giamatti, Helen Mirren, Josh Brolin, Sebastian Stan e Glenn Close.

Vediamo quindi tutti i film annunciati per la Festa del Cinema di Roma 2026, sezione per sezione.

Progressive Cinema: i film in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2026

Il cuore competitivo della Festa resta Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani. Il concorso internazionale comprende 18 film e, anche quest’anno, unisce produzioni italiane e internazionali.

Tra i titoli italiani, troviamo Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli e Mustang, documentario diretto da Kasia Smutniak.

Sul fronte internazionale, invece, spicca I Love Boosters di Boots Riley. Il film può contare su un cast che comprende Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield, Will Poulter e Demi Moore.

Tutti i film di Progressive Cinema

Brianza , di Simone Catania

, di Simone Catania Ceniza en la boca (Ashes) , di Diego Luna

, di Diego Luna Closure , di Michał Marczak

, di Michał Marczak Congo Boy , di Rafiki Fariala

, di Rafiki Fariala Dua , di Blerta Basholli

, di Blerta Basholli Eurotrash , di Frauke Finsterwalder

, di Frauke Finsterwalder Gæsten (The Guest) , di Mads Mengel

, di Mads Mengel Giorni felici , di Susanna Nicchiarelli

, di Susanna Nicchiarelli I Love Boosters , di Boots Riley

, di Boots Riley I See Buildings Fall Like Lightning , di Clio Barnard

, di Clio Barnard The Life and Deaths of Wilson Shedd , di Tim Blake Nelson

, di Tim Blake Nelson Mustang , di Kasia Smutniak

, di Kasia Smutniak Sants , di Mikel Gurrea

, di Mikel Gurrea Skejtanjeto ne e za devojčinja (Skateboarding Is Not for Girls) , di Dina Duma

, di Dina Duma Thit-Thee Khu (Fruit Gathering) , di Aung Phyoe

, di Aung Phyoe Uļa (Ulya) , di Viesturs Kairišs

, di Viesturs Kairišs Voilà, c’est fini , di Gustave Kervern

, di Gustave Kervern Yesterday the Eye Didn’t Sleep, di Rakan Mayasi

Freestyle: film, documentari e serie

La sezione Freestyle, invece, raccoglie opere caratterizzate da formati e stili differenti. Inoltre, il programma è suddiviso in tre categorie: Film, Arts e Serie.

Tra i titoli italiani, uno dei più curiosi è Cambogia, esordio alla regia di Valerio Lundini. L’attore e comico compare anche nel cast insieme a Benedetta Porcaroli, Gabriel Montesi e Sonia Bergamasco.

Freestyle Film

7 anniversari , di Sabrina Iannucci

, di Sabrina Iannucci Bloques erráticos (Erratics) , di Thomas Woodroffe

, di Thomas Woodroffe Cambogia , di Valerio Lundini

, di Valerio Lundini Caro mondo crudele , di Niccolò Falsetti

, di Niccolò Falsetti Clementine Orange , di Lisa Forslund

, di Lisa Forslund Club Kid , di Jordan Firstman

, di Jordan Firstman The Idiot(s) , di Małgorzata Szumowska e Michał Englert

, di Małgorzata Szumowska e Michał Englert Interno familiare , di Paolo Coletta

, di Paolo Coletta Lady , di Olive Nwosu

, di Olive Nwosu Mecenaten (The Patron) , di Julia Thelin

, di Julia Thelin Mission , di Paul Wright

, di Paul Wright Riverrun , di Philippe Parreno

, di Philippe Parreno The State of Us , di Jake Harvey e Ollie Gardner

, di Jake Harvey e Ollie Gardner Tangles , di Leah Nelson

, di Leah Nelson El tren fluvial (The River Train), di Lorenzo Ferro e Lucas A. Vignale

Freestyle Arts

Il caso Modigliani , di Luca Rea

, di Luca Rea L’Imaginifico. Gabriele D’Annunzio , di Mauro Bartoli

, di Mauro Bartoli Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war (Ingeborg Bachmann – Someone Who Was Once Me) , di Regina Schilling

, di Regina Schilling La linea dell’orizzonte , di Federico Frascherelli

, di Federico Frascherelli Lucia di Luciano , di Fabio Cherstich

, di Fabio Cherstich The Oligarch and the Art Dealer , di Andreas Dalsgaard

, di Andreas Dalsgaard I pesci non chiudono gli occhi , di Audrey Gordon

, di Audrey Gordon Pinocchio, il bambino del mondo , di Paolo Borraccetti

, di Paolo Borraccetti Siri Hustvedt – Dance Around the Self , di Sabine Lidl

, di Sabine Lidl Spaccanapoli Times , di Nadia Baldi

, di Nadia Baldi L’ultimo abbraccio “Chi come me” , di Michele Mally

, di Michele Mally Walking with Animators, di Gilles Penso e Alexandre Poncet

Le serie TV alla Festa del Cinema di Roma 2026

Freestyle comprende anche una sezione interamente dedicata alle serie televisive. In particolare, il programma alterna produzioni italiane e internazionali.

Fra gli appuntamenti più importanti troviamo Marvel Vision Quest, con Paul Bettany e James Spader. Inoltre, arriverà alla Festa la seconda stagione di All’s Fair, che vede nel cast Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Glenn Close.

Freestyle Serie

177 giorni. Il rapimento di Farouk , di Carlo Carlei

, di Carlo Carlei All’s Fair – Stagione 2

Cagnàz , di Alessandro Roia

, di Alessandro Roia Chiaroscuro , di Jan Maria Michelini

, di Jan Maria Michelini La famiglia Panini – L’avventura delle figurine , di Letizia Lamartire

, di Letizia Lamartire Livatino – Il giudice e i suoi assassini , di Michele Placido

, di Michele Placido Marvel Vision Quest

Melania Rea , di Stefano Mordini

, di Stefano Mordini Memoriae , di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar

, di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar Il Milanese , di Simone Spada

, di Simone Spada Radici, di Nicola Ravera Rafele

Grand Public: Jenna Ortega, Amy Adams, Olivia Colman e Helen Mirren

Una delle sezioni più ricche dell’edizione 2026 è Grand Public, dedicata al cinema rivolto al grande pubblico. Anche in questo caso, il programma alterna produzioni italiane e internazionali.

Tra i film più attesi c’è Klara and the Sun di Taika Waititi, con Jenna Ortega e Amy Adams. Le due attrici saranno affiancate da Mia Tharia, Aran Murphy, Steve Buscemi e Natasha Lyonne.

Inoltre, The Debut di Jesse Eisenberg riunisce Julianne Moore, Paul Giamatti e Halle Bailey. Elsinore di Simon Stone vede, invece, protagonisti Andrew Scott, Olivia Colman, Billie Piper e Johnny Flynn.

Infine, tra gli altri titoli internazionali troviamo A Talent for Murder di Anton Corbijn con Helen Mirren e Whalefall di Brian Duffield con Josh Brolin.

Tutti i film di Grand Public

La bataille de Gaulle: L’âge de fer , di Antonin Baudry

, di Antonin Baudry Changer l’eau des fleurs , di Jean-Pierre Jeunet

, di Jean-Pierre Jeunet The Debut , di Jesse Eisenberg

, di Jesse Eisenberg Desiderio , di Michela Cescon

, di Michela Cescon È andata così , di Gianni Zanasi

, di Gianni Zanasi Elsinore , di Simon Stone

, di Simon Stone Le Fantôme de l’Opéra , di Alexandre Castagnetti

, di Alexandre Castagnetti Geister (Ghost Song) , di Fatih Akin

, di Fatih Akin I Play Rocky , di Peter Farrelly

, di Peter Farrelly Je so’ pazzo , di Nicola Prosatore

, di Nicola Prosatore Un jeu dangereux , di Karine Silla

, di Karine Silla Juste une illusion , di Eric Toledano e Olivier Nakache

, di Eric Toledano e Olivier Nakache Klara and the Sun , di Taika Waititi

, di Taika Waititi Me, You , di Bille August

, di Bille August Il Ministero dell’Amore , di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo

, di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo Noi, un po’ meglio , di Daniele Luchetti

, di Daniele Luchetti L’ora di tutti , di Stefania Rocca

, di Stefania Rocca Il profilo dell’altra , di Francesco Bruni

, di Francesco Bruni The Rome Eight , di Hannu Salonen

, di Hannu Salonen Le rose di Marrakech , di Ginevra Elkann

, di Ginevra Elkann Il rumore delle cose nuove , di Paolo Genovese

, di Paolo Genovese Se domani non torno , di Paola Randi

, di Paola Randi La sera a Roma , di Enrico Vanzina

, di Enrico Vanzina A Talent for Murder , di Anton Corbijn

, di Anton Corbijn Un tranquillo funerale di famiglia , di Massimiliano Bruno

, di Massimiliano Bruno Whalefall, di Brian Duffield

Il film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2026

Ad aprire ufficialmente la ventunesima edizione sarà Il rumore delle cose nuove, nuovo film di Paolo Genovese.

Il cast comprende Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Edoardo Vitalone e Rolando Ravello.

Il film inaugurerà quindi la Festa del Cinema di Roma il 13 ottobre 2026, dando ufficialmente il via alla nuova edizione.

Proiezioni Speciali

Molto ampia anche la sezione Proiezioni Speciali, nella quale trovano spazio soprattutto documentari. In particolare, la selezione attraversa musica, sport, cinema, arte e attualità.

Fra i protagonisti troviamo Jovanotti, Mace, Eric Cantona e Salman Rushdie. Inoltre, Walter Veltroni porterà alla Festa L’assurda storia della Gialappa’s Band.

Non mancano, infine, documentari dedicati a personalità, storie e temi provenienti da diversi Paesi.

Tutti i titoli delle Proiezioni Speciali

Alea Jacarandas , di Hassen Ferhani

, di Hassen Ferhani Alla tua partenza sarà notte , di Nicolò Ribolla

, di Nicolò Ribolla A mare , di Alessandra Cutolo

, di Alessandra Cutolo Artefici di meraviglia. Viaggio nell’illusionismo , di Francesca Bellucci

, di Francesca Bellucci L’assurda storia della Gialappa’s Band , di Walter Veltroni

, di Walter Veltroni Un atto d’amore , di Stefano Ribaldi

, di Stefano Ribaldi Birds of War , di Janay Boulos e Abd Alkader Habak

, di Janay Boulos e Abd Alkader Habak Blu , di Denis Brotto

, di Denis Brotto Cantona , di David Tryhorn e Ben Nicholas

, di David Tryhorn e Ben Nicholas Custodi della memoria. La natura al tempo del fuoco , di Francesco Conversano e Nene Grignaffini

, di Francesco Conversano e Nene Grignaffini Dans la gueule de l’ogre (Into the Jaws of the Ogre) , di Mahsa Karampour

, di Mahsa Karampour Elza , di Eryk Rocha

, di Eryk Rocha Eva Mameli Calvino. La signora dei fiori , di Alessandra Usai

, di Alessandra Usai Federica – L’ultima Olimpiade , di Federico Gariboldi e Paolo Novelli

, di Federico Gariboldi e Paolo Novelli I fili dell’anima , di Francesco Fei

, di Francesco Fei Five Living Buildings (by Renzo Piano) , di Jonathan Goodman Levitt

, di Jonathan Goodman Levitt Fuksas – Da tutta la vita , di Elisa Fuksas

, di Elisa Fuksas Il ghiaccio in tasca. Mio padre Giuseppe Sinopoli , di Giovanni Sinopoli

, di Giovanni Sinopoli Il gioco del silenzio , di Vincenzo De Caro

, di Vincenzo De Caro Giudecca , di Maria Tilli

, di Maria Tilli Give Me the Ball! , di Liz Garbus ed Elizabeth Wolff

, di Liz Garbus ed Elizabeth Wolff Un hiver russe (A Russian Winter) , di Patric Chiha

, di Patric Chiha In a Time Lapse – A Journey Inside the Album , di Ana Shametaj

, di Ana Shametaj L’incontro , di Fabrizio Galatea

, di Fabrizio Galatea In un battito (In a Heartbeat) , di Giovanni Troilo

, di Giovanni Troilo Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie , di Alex Gibney

, di Alex Gibney Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti , di Dario Zonta e Carlo Zoratti

, di Dario Zonta e Carlo Zoratti Mace – An Out of Body Experience , di Giorgio Testi

, di Giorgio Testi The Match , di Juan Cabral e Santiago Franco

, di Juan Cabral e Santiago Franco Nedo, un italiano , di Ruggero Gabbai

, di Ruggero Gabbai Non importa dove , di Francesco Fei e Consuelo Moschella

, di Francesco Fei e Consuelo Moschella Nowruz – Nuovo giorno , di Francesco Cannavà

, di Francesco Cannavà Once Upon a Time in Harlem , di David Greaves

, di David Greaves Pétros Ení , di Paula Ortiz

, di Paula Ortiz Plus de bruit: Mano Negra! (Make Some Noise: Mano Negra!) , di David Dufresne

, di David Dufresne Rehearsals for a Revolution , di Pegah Ahangarani

, di Pegah Ahangarani The Secret Reading Club of Kabul , di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen

, di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen Sense of Water , di Mohammad Rasoulof

, di Mohammad Rasoulof La stanza degli altri , di Enrico Maisto

, di Enrico Maisto Tin Castle , di Alexander Murphy

, di Alexander Murphy To Hold a Mountain , di Biljana Tutorov e Petar Glomazić

, di Biljana Tutorov e Petar Glomazić Tutte le stanze che servono , di Francesca Sironi e Alberto Gottardo

, di Francesca Sironi e Alberto Gottardo Ultimo Fellini , di Gianluigi Attorre

, di Gianluigi Attorre Wax & Gold, di Ruth Beckermann

Best of: Javier Bardem, Penélope Cruz e Michael Fassbender

La sezione Best of, invece, raccoglie una selezione di film provenienti da altri festival internazionali. Di conseguenza, rappresenta una delle occasioni per recuperare a Roma alcune delle produzioni presentate nel corso della stagione cinematografica internazionale.

Uno dei nomi di punta è Javier Bardem, protagonista di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen.

Allo stesso tempo, Penélope Cruz e Glenn Close fanno parte del cast di La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi.

Grande attenzione anche per Hope di Na Hong-jin. Il film riunisce un cast internazionale formato da Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander e Taylor Russell.

Tutti i film di Best of

Ben’Imana , di Marie-Clémentine Dusabejambo

, di Marie-Clémentine Dusabejambo La Bola Negra , di Javier Calvo e Javier Ambrossi

, di Javier Calvo e Javier Ambrossi Fatherland , di Paweł Pawlikowski

, di Paweł Pawlikowski Fjord , di Cristian Mungiu

, di Cristian Mungiu Hopeu (Hope) , di Na Hong-jin

, di Na Hong-jin Mariage au goût d’orange , di Christophe Honoré

, di Christophe Honoré Minotaur , di Andrey Zvyagintsev

, di Andrey Zvyagintsev Nina Roza , di Geneviève Dulude-De Celles

, di Geneviève Dulude-De Celles Notre Salut , di Emmanuel Marre

, di Emmanuel Marre The Only Living Pickpocket in New York , di Noah Segan

, di Noah Segan El ser querido, di Rodrigo Sorogoyen

Storia del Cinema: documentari, restauri e omaggi

La sezione Storia del Cinema, infine, completa il programma della Festa del Cinema di Roma 2026. Al suo interno trovano spazio documentari dedicati alla settima arte, grandi restauri e diversi omaggi.

Da una parte, la selezione permette di approfondire autori e protagonisti della storia del cinema. Dall’altra, offre la possibilità di rivedere sul grande schermo alcuni film diventati nel tempo dei veri e propri cult.

I documentari di Storia del Cinema

Alien vs. Ciro , di Ciro Ippolito

, di Ciro Ippolito Bellocchio, le cinéma de la révolte à la tendresse , di Jean Gili e Sandra Marti

, di Jean Gili e Sandra Marti Carlo Monni, come un grillo nell’uragano , di Romeo Conte e Valentino Conte

, di Romeo Conte e Valentino Conte Carolco, un rêve hollywoodien , di Julien Dupuy e Jérémy Fauchoux

, di Julien Dupuy e Jérémy Fauchoux Cronenberg à corps ouvert , di Marc Godin

, di Marc Godin Les films inachevés , di Laurent Galinon

, di Laurent Galinon Laura Betti, una disperata vitalità , di Peter Marcias

, di Peter Marcias Riz, armonie e dissonanze , di Marco Dentici

, di Marco Dentici Roberto Perpignani – L’emozione dei tagli impropri , di Marco Chiarini

, di Marco Chiarini Robert Richardson – The White Devil , di Jana Hojdová

, di Jana Hojdová Terrific Sergio, di Vanessa Strizzi e Melissa Strizzi

I film restaurati

Particolarmente interessante è inoltre il programma dei restauri. La selezione permetterà, infatti, di rivedere sul grande schermo alcuni classici del cinema italiano e internazionale.

Tra questi troviamo titoli come Fight Club, Trainspotting, Boogie Nights, Marie Antoinette e L’eclisse.

Les Amants du Pont-Neuf , di Leos Carax

, di Leos Carax Billy Liar , di John Schlesinger

, di John Schlesinger Boogie Nights , di Paul Thomas Anderson

, di Paul Thomas Anderson L’eclisse , di Michelangelo Antonioni

, di Michelangelo Antonioni Fight Club , di David Fincher

, di David Fincher Marie Antoinette , di Sofia Coppola

, di Sofia Coppola Mephisto , di István Szabó

, di István Szabó Morire gratis , di Sandro Franchina

, di Sandro Franchina Paz! , di Renato De Maria

, di Renato De Maria Pola X , di Leos Carax

, di Leos Carax Sans titre , di Leos Carax

, di Leos Carax Sembra morto… ma è solo svenuto , di Felice Farina

, di Felice Farina Sexy Beast , di Jonathan Glazer

, di Jonathan Glazer Trainspotting , di Danny Boyle

, di Danny Boyle Trouble in Paradise, di Ernst Lubitsch

Gli omaggi della Festa del Cinema di Roma 2026

La sezione Storia del Cinema comprenderà anche una serie di omaggi ed eventi speciali.

In particolare, la Festa renderà omaggio a Brunello Rondi, con la proiezione di Francesco giullare di Dio di Roberto Rossellini e la presentazione del libro Il cinema di Fellini.

Un altro importante appuntamento sarà dedicato a Gillo Pontecorvo, a vent’anni dalla sua scomparsa. Per l’occasione verrà presentata la versione restaurata de La battaglia di Algeri, a sessant’anni dalla vittoria del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Inoltre, sono previsti Bellezza e bizzarria: omaggio a Goffredo Fofi e una retrospettiva dedicata alla produttrice britannica Tessa Ross.

Quando si svolge la Festa del Cinema di Roma 2026

La 21ª Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026.

Il centro della manifestazione sarà ancora una volta l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tuttavia, la Festa coinvolgerà anche numerosi altri luoghi della Capitale.

Con la pubblicazione del programma completo entra quindi nel vivo il conto alla rovescia verso la Festa del Cinema di Roma 2026. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno definiti gli appuntamenti, le proiezioni e gli incontri che permetteranno di costruire il calendario delle giornate del festival.

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Fonte: sito ufficiale

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.