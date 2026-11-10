Babylon Berlin 5: la stagione finale arriva stasera su Sky Atlantic e NOW

Babylon Berlin 5 debutta stasera, martedì 10 novembre 2026, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW: la quinta stagione chiude la serie tedesca e riparte dal 30 gennaio 1933, il giorno in cui Hitler diventa cancelliere.

Per chi segue Gereon Rath e Charlotte Ritter dall’inizio è un appuntamento da segnare. La serie ideata da Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten saluta il pubblico nel momento storico più cupo della sua Berlino, quando la Repubblica di Weimar è ormai alle ultime battute.

Babylon Berlin 5: quando esce e come si guarda in Italia

La stagione finale arriva su Sky Atlantic e su NOW dal 10 novembre 2026. Il ritmo è quello del calendario tradizionale: due nuovi episodi a settimana, con l’appuntamento in tv fissato alle 21:15 su Sky Atlantic. Chi preferisce lo streaming ritrova gli episodi su NOW.

Niente maratona tutta d’un fiato, quindi. La formula a puntate doppie fa durare l’attesa un po’ più a lungo e lascia il tempo di recuperare le stagioni precedenti, se ne manca qualcuna. Per chi cerca altro da mettere in lista questo mese, c’è anche la nostra guida alle serie tv di novembre 2026 fuori da Netflix, con le uscite su Prime Video, Disney+, Paramount+ e NOW.

La trama della quinta stagione: Berlino, gennaio 1933

Il racconto parte il 30 gennaio 1933 e attraversa le settimane che portano alle elezioni del 5 marzo, con l’incendio del Reichstag sullo sfondo. La storia si ispira al romanzo Märzgefallene di Volker Kutscher, lo stesso ciclo letterario da cui è nata l’intera serie.

Charlotte Ritter indaga sull’omicidio di alcuni ex soldati di prima linea. Le tracce la portano a un dossier esplosivo sul passato militare di Hitler, con radici che risalgono al 1918. Nello studio del dottor Forster compare il corpo di una giovane donna, il fascicolo sparisce e Gereon Rath scompare con lui.

Il giallo, insomma, si intreccia con la storia vera. Per una serie che ha sempre usato il noir per raccontare la fine di un’epoca, è la chiusura più coerente possibile.

Il cast di Babylon Berlin 5

Tornano Volker Bruch nei panni del commissario Gereon Rath e Liv Lisa Fries in quelli di Charlotte Ritter. Con loro ritroviamo Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Lars Eidinger, Fritzi Haberlandt e Christian Friedel. Tra i volti nuovi di questa stagione ci sono Clemens Schick, Ulrich Noethen e Devid Striesow.

Perché la stagione finale pesa più delle altre

Babylon Berlin ha costruito il proprio pubblico raccontando la Germania degli anni Venti con una ricostruzione scenografica curatissima e un montaggio nervoso, da thriller moderno. L’ultima stagione sposta l’attenzione sul passaggio di potere che cambierà tutto, e lo fa tenendo i due protagonisti dentro l’indagine, non accanto alla storia.

Chi ha amato le prime stagioni troverà quindi un epilogo che chiude i conti con i personaggi e con il periodo storico. Chi non ha mai iniziato ha una buona occasione: il finale arriva ora, ma il percorso completo resta da recuperare con calma.

Domande frequenti su Babylon Berlin 5

Quando esce Babylon Berlin 5 in Italia? La quinta stagione esce martedì 10 novembre 2026 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Quanti episodi escono a settimana? Escono due episodi a settimana, con l’appuntamento in tv alle 21:15 su Sky Atlantic. Babylon Berlin 5 è l’ultima stagione? Sì, è la stagione finale della serie tedesca. In che anno è ambientata la quinta stagione? Parte il 30 gennaio 1933, giorno della nomina di Hitler a cancelliere, e arriva fino alle elezioni del 5 marzo. Chi sono i protagonisti? Volker Bruch è Gereon Rath e Liv Lisa Fries è Charlotte Ritter, affiancati tra gli altri da Lars Eidinger, Hannah Herzsprung e Christian Friedel.

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