Ted Lasso 5: quando esce e quando iniziano le riprese

Ted Lasso 5 non ha ancora una data di uscita: Apple TV non ha annunciato il rinnovo, Jason Sudeikis dice che la scrittura non è cominciata e l’ipotesi di riprese a Londra a gennaio 2027 resta un’indiscrezione.

La domanda che gira da agosto è semplice: quando torna Ted? Per ora la risposta è che nessuno lo sa. Apple TV non ha annunciato il rinnovo di Ted Lasso e non ha una data per la stagione 5. Esistono indiscrezioni su riprese a Londra e su un’uscita nel 2027, ma sono tutte da prendere con prudenza.

La quarta stagione, intanto, è chiusa. Gli ultimi episodi sono arrivati sulla piattaforma e hanno lasciato aperte parecchie porte, senza chiuderne definitivamente nessuna.

Cosa è successo con la quarta stagione

La stagione 4 è uscita mercoledì 5 agosto 2026 su Apple TV, con 10 episodi distribuiti a cadenza settimanale, uno ogni mercoledì. Il finale è andato in onda il 7 ottobre 2026. Si recupera con l’abbonamento alla piattaforma, senza costi extra.

Il racconto è ripartito dal punto in cui si era fermata la terza: Ted ha lasciato l’AFC Richmond ed è finito in una squadra femminile di seconda divisione, le Lady Greyhounds. Nel finale Rebecca resta con la maggioranza del Richmond, Roy Kent accetta di guidare il Chelsea e Keeley, in attesa di un figlio, lo segue. Ted si ritrova di nuovo in un ruolo da cui può ripartire, con un’altra squadra e altre promesse da mantenere.

Ted Lasso 5: cosa dicono Sudeikis e Apple

Il quadro ufficiale è scarno. Il 19 ottobre Jason Sudeikis ha detto, ospite del podcast Talk Easy with Sam Fragoso, che la sala degli autori non è ancora stata avviata: la quinta stagione non è in scrittura. L’attore vedrebbe volentieri un ritorno, a patto che Apple e il cast siano d’accordo.

Anche l’azienda è stata cauta. A luglio Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV, ha spiegato a Deadline che Sudeikis stava lavorando intensamente alla quarta stagione e che intendeva dedicarsi presto alla successiva, aggiungendo che per quanto ne sapeva i lavori non erano ancora cominciati. Eddy Cue, dirigente Apple, a una domanda sul futuro della serie ha risposto: «I hope so».

Brendan Hunt, che interpreta Coach Beard ed è co-creatore dello show, ha detto di non conoscere i piani e che il finale della quarta stagione potrebbe funzionare come conclusione definitiva.

Riprese a Londra a gennaio 2027: una voce, non un annuncio

L’indiscrezione che ha fatto più rumore risale al 24 agosto. Sigmund Judge, che segue Apple TV, ha scritto su X che la produzione londinese sarebbe fissata in via provvisoria per gennaio 2027, e ha ipotizzato un’uscita nell’estate 2027.

Il dato non ha conferme dall’azienda. Se i tempi della scrittura sono quelli descritti da Sudeikis a ottobre, con la sala degli autori ancora da aprire, un set attivo a gennaio e una messa in onda l’estate successiva sembrano un percorso stretto. Anche testate inglesi che hanno ripreso la notizia l’hanno definito un calendario ottimistico.

Una finestra più realistica per vedere nuovi episodi, ammesso che il rinnovo arrivi, porta quindi più avanti nel 2027 o oltre. Per ora è una lettura, non una data.

Cosa è confermato e cosa no

Per chi vuole tenere il conto, la situazione si riassume così:

Confermato: la stagione 4 è uscita il 5 agosto 2026 con 10 episodi e si è chiusa il 7 ottobre.

Confermato: Sudeikis dichiara che la scrittura della stagione 5 non è iniziata.

Non confermato: rinnovo ufficiale della serie da parte di Apple TV.

Indiscrezione: riprese a Londra da gennaio 2027 e uscita nell’estate 2027.

Il primo vero segnale arriverà quando Apple annuncerà il rinnovo o quando si aprirà la sala degli autori. Aggiorneremo l’articolo a ogni novità ufficiale.

Domande frequenti su Ted Lasso 5

Quando esce Ted Lasso stagione 5? Non c’è una data. Apple TV non ha annunciato il rinnovo e, per ora, circolano solo indiscrezioni su un’uscita nell’estate 2027, giudicata ottimistica. Quando iniziano le riprese di Ted Lasso 5? Un’indiscrezione di fine agosto indica gennaio 2027 a Londra in via provvisoria. Apple non lo ha confermato e Sudeikis ha detto a ottobre che la scrittura non è ancora cominciata. Quanti episodi ha la stagione 4 di Ted Lasso? La quarta stagione ha 10 episodi, usciti dal 5 agosto 2026 con cadenza settimanale. Il finale è andato in onda il 7 ottobre 2026. Ted Lasso è stata rinnovata per una quinta stagione? No, al momento non c’è un rinnovo ufficiale. Sudeikis è favorevole a proseguire, mentre Brendan Hunt ha detto che il finale della quarta potrebbe valere come chiusura.

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