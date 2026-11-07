The Diplomat: quante stagioni ci sono e dove vederla prima della quinta

The Diplomat ha quattro stagioni e 30 episodi, tutti disponibili su Netflix, e Netflix ha già rinnovato la serie per una quinta stagione.

La stagione 4 è uscita il 15 ottobre 2026 e a fine mese è arrivato il rinnovo. Se vuoi recuperare la serie prima che torni, l’ordine è semplice: si guarda dalla prima stagione e si procede in ordine di uscita. In Italia il titolo è La Diplomatica (The Diplomat) e si vede su Netflix.

Quante stagioni ha The Diplomat e quanti episodi

La serie, creata da Debora Cahn, conta finora 30 episodi in quattro stagioni:

Stagione 1: 8 episodi, uscita il 20 aprile 2023.

Stagione 2: 6 episodi, uscita il 31 ottobre 2024.

Stagione 3: 8 episodi, uscita il 16 ottobre 2025.

Stagione 4: 8 episodi, uscita il 15 ottobre 2026.

Dal 2024 la serie esce ogni anno a ottobre. Per i dettagli sul rinnovo c’è anche il nostro pezzo The Diplomat 5 è ufficiale: Netflix rinnova la serie con Keri Russell.

Di cosa parla, senza spoiler

Kate Wyler, diplomatica di carriera, diventa ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito nel mezzo di una crisi internazionale. Deve gestire il lavoro e un matrimonio in crisi con il collega diplomatico Hal Wyler. Il tono è quello di un thriller politico con venature da commedia romantica.

Il cast

Keri Russell è Kate Wyler e Rufus Sewell è Hal Wyler. Nel cast ci sono anche David Gyasi (Austin Dennison, nelle stagioni 1-3), Ali Ahn (Eidra Park), Rory Kinnear (Nicol Trowbridge), Ato Essandoh (Stuart Hayford) e Nana Mensah (Billie Appiah). Nella stagione 4 si aggiungono Bradley Whitford (Todd Penn), Allison Janney (Grace Penn) e Jodie Whittaker (Bethan Vaughn).

Come guardare la serie, stagione per stagione

La prima stagione, otto episodi usciti il 20 aprile 2023, presenta Kate Wyler e la crisi internazionale da cui parte tutto: è il punto di ingresso obbligato. La seconda, uscita il 31 ottobre 2024, è la più corta, con sei episodi.

La terza è uscita il 16 ottobre 2025 e conta otto episodi, come la quarta. Dalla stagione 4, uscita il 15 ottobre 2026, entrano nel cast Bradley Whitford, Allison Janney e Jodie Whittaker, quindi conviene arrivarci dopo aver visto le prime tre. In totale servono 30 episodi per essere pronti alla quinta.

Dove vedere The Diplomat in streaming

La serie è un titolo originale Netflix: tutte le stagioni sono sul catalogo della piattaforma. Per le novità del mese puoi controllare le uscite Netflix di novembre 2026.

Successo e premi

La serie ha ottenuto dieci nomination ai Primetime Emmy, due volte come Outstanding Drama Series. Allison Janney ha vinto un Primetime Emmy, mentre Keri Russell ha vinto un Actor Award ed è stata candidata tre volte agli Emmy e tre ai Golden Globe. La stagione 4 ha raggiunto il terzo posto nella classifica globale di Netflix nella seconda settimana ed è entrata in top 10 in 63 Paesi.

Da dove iniziare se hai poco tempo

Le prime tre stagioni contano 22 episodi in totale: otto, sei e otto. La quarta ne aggiunge altri otto. Chi vuole mettersi in pari prima della quinta può vedere una stagione a settimana e arrivare all’annuncio della data con il quadro completo di Kate Wyler e Hal Wyler.

Chi invece ha già visto le prime stagioni può ripartire dalla quarta, uscita il 15 ottobre 2026, che ha portato in squadra tre nomi nuovi: Bradley Whitford, Allison Janney e Jodie Whittaker.

Cosa sappiamo della stagione 5

Il rinnovo è arrivato intorno al 30 ottobre 2026, a due settimane dal debutto della stagione 4. Debora Cahn si è detta entusiasta di proseguire. Non è stata ancora comunicata una data di uscita, e per ora non ci sono dettagli sulla trama.

La scheda di riferimento sulla serie, con episodi e cast, è consultabile su Wikipedia.

Domande frequenti su The Diplomat

Quante stagioni ha The Diplomat? Quattro, per un totale di 30 episodi. Una quinta stagione è stata rinnovata da Netflix a fine ottobre 2026. Dove si può vedere The Diplomat in streaming? Su Netflix, dove la serie è disponibile in Italia con il titolo La Diplomatica (The Diplomat). In che ordine vedere The Diplomat? In ordine di uscita, dalla stagione 1 del 2023 alla stagione 4 del 2026. La trama prosegue di stagione in stagione. Quando esce The Diplomat 5? Non è stata comunicata una data. Le stagioni precedenti sono uscite in autunno, tra aprile 2023 e ottobre 2026. Chi sono gli interpreti principali? Keri Russell e Rufus Sewell, affiancati da Ali Ahn, Rory Kinnear, Ato Essandoh e Nana Mensah. Dalla stagione 4 ci sono anche Bradley Whitford, Allison Janney e Jodie Whittaker.

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