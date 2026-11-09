Serie TV novembre 2026: le uscite su Netflix, Prime Video e Disney+

Le serie TV di novembre 2026 riempiono Netflix, Prime Video e Disney+ con tre ritorni attesi e una novità di fantascienza: ecco date e piattaforme.

Il calendario delle serie di novembre 2026

Il mese si apre con il ritorno di Black Doves e si chiude con l’esordio di Blade Runner 2099. In mezzo ci sono tre date pesanti: 11 novembre per Gli Anelli del Potere 3, 18 novembre per il revival di Scrubs e 20 novembre per Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3 e Yellowjackets 4. Ecco il calendario, in ordine di uscita.

4 novembre: All’s Fair 2 (Disney+)

5 novembre: Black Doves 2 (Netflix)

10 novembre: Babylon Berlin (Sky e NOW)

11 novembre: Gli Anelli del Potere 3 (Prime Video)

18 novembre: Scrubs stagione 2 del revival (Disney+)

20 novembre: Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3 (Disney+) e Yellowjackets 4 (Paramount+)

25 novembre: Blade Runner 2099 (Prime Video)

Netflix: il ritorno di Black Doves

Su Netflix la novità del mese di novembre è la seconda stagione di Black Doves, in arrivo il 5 novembre. Il thriller di spionaggio londinese torna con Keira Knightley e Ben Whishaw e riparte dalle conseguenze del finale della prima stagione. Per il resto del catalogo, titolo per titolo, c’è la nostra guida alle uscite Netflix di novembre 2026.

Chi vuole prepararsi alla nuova serie Netflix tratta da Orgoglio e Pregiudizio può ripassare tutti gli adattamenti del romanzo di Jane Austen in ordine.

Prime Video: Anelli del Potere e Blade Runner 2099

Prime Video gioca le due carte più grosse del mese. L’11 novembre debutta la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il fantasy sulla Seconda Era della Terra di Mezzo, la forgiatura degli Anelli e l’ascesa di Sauron. Chi vuole riprendere il filo prima della premiere può consultare la nostra guida a film e serie del Signore degli Anelli in ordine cronologico.

Il 25 novembre è la volta di Blade Runner 2099, ambientata cinquant’anni dopo Blade Runner 2049. Tutti e otto gli episodi arrivano insieme, come conferma Amazon nel suo annuncio ufficiale. Il cast è guidato da Michelle Yeoh e Hunter Schafer: Schafer è Cora, una ragazza in fuga che accetta l’identità di Blade Runner. Ridley Scott è tra i produttori esecutivi.

Disney+: Scrubs, Percy Jackson e All’s Fair

Disney+ riempie l’intero mese. Il 4 novembre esce la seconda stagione di All’s Fair, la serie legale con Kim Kardashian, a episodi settimanali. Il 18 novembre torna Scrubs, con la seconda stagione del revival della comedy medica, sempre con uscita settimanale.

Il 20 novembre è la data di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. La terza stagione adatta La maledizione del Titano (The Titan’s Curse) e riporta in scena Walker Scobell nel ruolo di Percy. Gli episodi escono a cadenza settimanale.

Sky, Paramount+ e HBO Max

Fuori dai tre grandi nomi, il 10 novembre Sky e NOW propongono una nuova stagione di Babylon Berlin, il noir ambientato nella Berlino degli anni Venti e Trenta. Il 20 novembre Yellowjackets torna su Paramount+ con la quarta stagione: il survival drama alterna il presente delle sopravvissute e il passato nel bosco.

Resta in lista anche la serie su Melania Rea su HBO Max, in quattro episodi con uscita settimanale e regia di Stefano Mordini: il nostro articolo spiega come e quando vederla.

Cosa vedere a novembre 2026 in base ai gusti

Per chi ama il fantasy la scelta è doppia: Gli Anelli del Potere 3 per l’epica della Terra di Mezzo, Percy Jackson 3 per chi preferisce avventura e mitologia greca. Gli appassionati di fantascienza hanno Blade Runner 2099 a fine mese, con la comodità di poter guardare tutti gli episodi senza attese settimanali.

Chi vuole una serata più leggera può puntare su Scrubs, mentre il thriller è terreno di Black Doves e di Yellowjackets. Le date possono cambiare per scelta delle piattaforme: conviene controllare il calendario nell’app prima di organizzare la maratona.

Domande frequenti sulle serie TV di novembre 2026

Quali serie TV escono a novembre 2026? Tra le più attese ci sono Black Doves 2 (5 novembre), Gli Anelli del Potere 3 (11 novembre), Scrubs stagione 2 (18 novembre), Percy Jackson 3 e Yellowjackets 4 (20 novembre) e Blade Runner 2099 (25 novembre). Cosa vedere su Netflix a novembre 2026? La novità principale è la seconda stagione di Black Doves, in arrivo il 5 novembre con Keira Knightley e Ben Whishaw. Quando esce Blade Runner 2099 su Prime Video? La serie esce il 25 novembre 2026 con tutti e otto gli episodi disponibili insieme. Quali novità ci sono su Disney+ a novembre 2026? Arrivano All’s Fair 2 (4 novembre), Scrubs stagione 2 (18 novembre) e Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3 (20 novembre). Quando esce la terza stagione degli Anelli del Potere? Debutta su Prime Video l’11 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.